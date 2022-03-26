Российский командир танкового полка застрелился, а "расконсервированная" военная техника РФ полностью разворована, - разведка

Российские оккупанты пытаются восстановить свои потери за счет техники, снятой с длительного хранения, но исправных рабочих единиц практически не было обнаружено.

Об этом сообщают украинские разведчики, передает Цензор.НЕТ.

В ГУР МО отмечают, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет снятой с длительного хранения техники. В частности, на аэродроме в поселке Климово Брянской области (35 км от границы с Украиной) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ).

В настоящее время вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей со складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование. Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя. В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов. В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более или менее трудоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей.

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В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны. По имеющейся информации, командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился.