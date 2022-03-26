Российский командир танкового полка застрелился, а "расконсервированная" военная техника РФ полностью разворована, - разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты пытаются восстановить свои потери за счет техники, снятой с длительного хранения, но исправных рабочих единиц практически не было обнаружено.
Об этом сообщают украинские разведчики, передает Цензор.НЕТ.
В ГУР МО отмечают, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет снятой с длительного хранения техники. В частности, на аэродроме в поселке Климово Брянской области (35 км от границы с Украиной) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ).
В настоящее время вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей со складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование. Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя. В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов. В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более или менее трудоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей.
В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны. По имеющейся информации, командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился.
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- Кто?;
- украинские цигане
Свинарчук зробив добру справу для України. І наші танки привели в бойовий стан і парашні розкомплектували!!!
два рази
і щоб хтось проконтролював, щоб не промазав, падло
может быть а может нет
ні бабаї ні ваньки це не зможуть зробити - всі підуть в землю!
А як інакше? Хіба можна було офіційно таке купити?
Україні потрібні були рідкісні запчастини до таких же танків, які стоять в росії на зберіганні.
Знайшли вихід
.....а так- без вариантов......
Та й заліза в тому двигуні вистачає.
ну і дурень
рашку отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
власти рф в качестве контрмеры пока что озвучили только одно возвращение - возвращение смертной казни для россиян…
А сам він себе стрельнув, чи допомогли "партнери по бізнесу" (а якщо хтось не знає - всі більш-менш "грошові" схеми в рашці вже років 10 кришують або фсб-шники, або гру-шники) - то не важливо. Важливий - результат. А результат такий: навіть якщо рашка ось прям зараз проведе масову мобілізацію по "воєнному часу", то максимум, що отримають ці нелюди - калаш в зуби. А можливо, навіть "1 гвинтівку на відділення - іншу зброю здобудете в бою". Ну, за "славетною" традицією.
І тут головне, що чого в ЗСУ немає - так це проблем з набоями до стрілецької зброї...
На відміну від країн НАТО, де техніка навіть після 30-40 років зберігання буде функціональною.