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Российские оккупанты планируют депортировать армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев из Херсона, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские оккупанты планируют депортировать этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев из Херсона в Крым.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся у нас информации, оккупанты запланировали сегодня показательную акцию – собираются принудительно депортировать из города Херсон во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев", - сказала Верещук.

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Она подчеркнула, что херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации

"Россияне понимают, что теряют контроль, и поэтому прибегают к пропаганде – вывозят людей в подконтрольный им Крым", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Она добавила, что эти шаги ничтожны и преступны, а Херсон и херсонцы – Герои.
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Топ комментарии
+13
У В А Г А!

Окупанти рф сьогодні намагатимуться проводити фейкову евакуацію (депортацію) з Бучі на Білорусь!
Нікуди з ними не їдьте - це небезпечно!
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26.03.2022 11:59
+9
Kavkaz Center
@newkc14
Зеленский сообщил, что с начала вторжения России в Украину похищено более 2 тыс. детей.

В Чечне русские оккупанты тоже похищали детей. Их похищали на органы.

Всего за две войны русские убили 42 тыс.‼ чеченских детей от 0 до 11 лет.
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26.03.2022 12:00
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У В А Г А!

Окупанти рф сьогодні намагатимуться проводити фейкову евакуацію (депортацію) з Бучі на Білорусь!
Нікуди з ними не їдьте - це небезпечно!
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26.03.2022 11:59 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Зеленский сообщил, что с начала вторжения России в Украину похищено более 2 тыс. детей.

В Чечне русские оккупанты тоже похищали детей. Их похищали на органы.

Всего за две войны русские убили 42 тыс.‼ чеченских детей от 0 до 11 лет.
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26.03.2022 12:00 Ответить
шкуродери і вбивці.
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26.03.2022 12:09 Ответить
Взяли в заложники. Потом будет требовать выкуп. А то что оккупанты - бандиты и террористы, вроде всем понятно.
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26.03.2022 20:04 Ответить
Их похищали на органы.
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26.03.2022 20:26 Ответить
Тут ничего такого не объявляли. Странная новость.
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26.03.2022 12:01 Ответить
На слова Верещук - 0 внимания.
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26.03.2022 12:08 Ответить
Срочно! Карабахский цугцванг для Кремля запахло «вторым фронтом» в Закавказье...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=uEXCQx5rFT8
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26.03.2022 12:01 Ответить
🔴 Увага! Окупанти намагатимуться провести фейкову «евакуацію» з Бучі

🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.

🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.

🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
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26.03.2022 12:03 Ответить
Да, интересно -"палестинцев" не трогают.
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26.03.2022 13:09 Ответить
А где тактика,стратегия,здравый смысл (хотя мозга там точно нет).
Завтра подымут весь Крым на уши

Азера,турки не поймут.
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26.03.2022 12:07 Ответить
А почему их вместе? Армяне ж вроде рашку поддерживают. В Армению сразу пусть депортируют.
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26.03.2022 12:10 Ответить
Если серьезно, как их будут определять, 5 графы давно нет.
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26.03.2022 12:11 Ответить
По прізвищах
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26.03.2022 12:17 Ответить
О да, по фамилиям это таких дров наломать можно))
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26.03.2022 13:23 Ответить
Будут определять по паспорту в трусах
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26.03.2022 12:19 Ответить
А когда армянина или китайца определяли по паспорту?
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26.03.2022 12:32 Ответить
А вы китайца от корейца отличите? Грузина от армянина? Нет, может рашка туда спецов нагонит...
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26.03.2022 13:22 Ответить
калька з рижого йосіка.
сподіваюсь кінець буде такий самий - несподівано знайдений в своїх же соплях...
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26.03.2022 12:17 Ответить
У блевотині і сечі
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26.03.2022 12:20 Ответить
Как завєщал отєц всєх народов.

Стільки років пройшло, а у головах орків нічого не змінилося. Хоча про що це я, у них же там насрано.
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26.03.2022 12:26 Ответить
Погана новина. Якщо планують вивезти умовних "одноплемінників" мешканців інших країн (Туреччина, Азербайджан, Вірменія), з якими у рашки немає війни, то рашкой може бути заплановане знищення орками Херсону за прикладом Маріуполя.
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26.03.2022 14:26 Ответить
Російські окупанти планують депортувати етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону.
А що це їм (кацапам) дасть?
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26.03.2022 18:22 Ответить
Видно что с времён российской империи и сталинских времён ничего не поменялось. Надеюсь что их по дороге не укокошит.
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26.03.2022 20:06 Ответить
 
 