Российские оккупанты планируют депортировать армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев из Херсона, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты планируют депортировать этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев из Херсона в Крым.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся у нас информации, оккупанты запланировали сегодня показательную акцию – собираются принудительно депортировать из города Херсон во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев", - сказала Верещук.
Она подчеркнула, что херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации
"Россияне понимают, что теряют контроль, и поэтому прибегают к пропаганде – вывозят людей в подконтрольный им Крым", - подчеркнула вице-премьер-министр.
Она добавила, что эти шаги ничтожны и преступны, а Херсон и херсонцы – Герои.
Пожалуйста, подождите...
Окупанти рф сьогодні намагатимуться проводити фейкову евакуацію (депортацію) з Бучі на Білорусь!
Нікуди з ними не їдьте - це небезпечно!
@newkc14
Зеленский сообщил, что с начала вторжения России в Украину похищено более 2 тыс. детей.
В Чечне русские оккупанты тоже похищали детей. Их похищали на органы.
Всего за две войны русские убили 42 тыс.‼ чеченских детей от 0 до 11 лет.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=uEXCQx5rFT8
🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.
🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.
🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
Завтра подымут весь Крым на уши
Азера,турки не поймут.
сподіваюсь кінець буде такий самий - несподівано знайдений в своїх же соплях...
Стільки років пройшло, а у головах орків нічого не змінилося. Хоча про що це я, у них же там насрано.
А що це їм (кацапам) дасть?