Экс-нардепу Цареву выдвинуто подозрение в поддержке государства-агрессора, - Венедиктова

Бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев подозревается в поддержке действий РФ и призывах изменить госграницу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала на своей странице в Фейсбук в субботу.

Читайте также: Вилкул - Цареву: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

"Этот Царев работал народным депутатом целых три созыва. Что он делал как депутат и какую пользу принес, я не знаю. Уверена, "неоценимую". Весь и внешний вид экс-депутата, и внутренний духовный облик подсказывает нам, что это - решительный, смелый, спортивный и принципиальный специалист своего дела.

Царев неоднократно пропагандировал против интересов государства, депутатом которого он работал. Для Царева война в Украине – именно то, что нужно. Для него украинские человеческие жизни ничего не стоят.

Недавно Царев обратился к Александру Вилкулу и предложил ему сдать украинский Кривой Рог агрессору из РФ, в результате чего был вынужден приобрести билет на российский туристический лайнер, следующий по традиционному маршруту... Сложно сказать, чего именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей Родины", - сообщила она.

Обращаясь к экс-нардепу, генпрокурор отметила: "Царев О.А., отныне вы - подозреваемое лицо в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК Украины – призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями".

По словам Венедиктовой, за такие действия Цареву грозит пожизненное заключение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Царев - кандидат на роль главы оккупационной администрации РФ в Украине, - Financial Times