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Царев (430) Венедиктова (727)

Экс-нардепу Цареву выдвинуто подозрение в поддержке государства-агрессора, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

царьов

Бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев подозревается в поддержке действий РФ и призывах изменить госграницу Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала на своей странице в Фейсбук в субботу.

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"Этот Царев работал народным депутатом целых три созыва. Что он делал как депутат и какую пользу принес, я не знаю. Уверена, "неоценимую". Весь и внешний вид экс-депутата, и внутренний духовный облик подсказывает нам, что это - решительный, смелый, спортивный и принципиальный специалист своего дела.

Царев неоднократно пропагандировал против интересов государства, депутатом которого он работал. Для Царева война в Украине – именно то, что нужно. Для него украинские человеческие жизни ничего не стоят.

Недавно Царев обратился к Александру Вилкулу и предложил ему сдать украинский Кривой Рог агрессору из РФ, в результате чего был вынужден приобрести билет на российский туристический лайнер, следующий по традиционному маршруту... Сложно сказать, чего именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей Родины", - сообщила она.

Обращаясь к экс-нардепу, генпрокурор отметила: "Царев О.А., отныне вы - подозреваемое лицо в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 УК Украины – призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также к поддержке решений и действий государства-агрессора и его вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором и его вооруженными формированиями".

По словам Венедиктовой, за такие действия Цареву грозит пожизненное заключение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Царев - кандидат на роль главы оккупационной администрации РФ в Украине, - Financial Times
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Топ комментарии
+16
Удивительно. Кто ж раньше мог заподозрить этого кристально чистого гомасапиенса?
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26.03.2022 13:11
+14
лучше поздно чем никогда. ппц слоупок эта венедиктова. Быстро только Стерненку подозрения может клепать
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26.03.2022 13:12
+8
яка нафіг підозрювана...для таких як чічєріна та царьов є спецзагін останньої секунди з життя лиходіїв
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26.03.2022 13:14
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Удивительно. Кто ж раньше мог заподозрить этого кристально чистого гомасапиенса?
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26.03.2022 13:11 Ответить
ЩОСЬ ЙОГО ДАВНЕНЬКО НІХТО НЕ ****..В!
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26.03.2022 13:34 Ответить
Бьют обычно Шуфрича. Он относительно безобидный. А с этим нужно покруче. Не разводя демагогию, по законам военного времени - в расход
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27.03.2022 02:12 Ответить
Та ти ШО!! Венедіктова! Я тепер на тебе молитись буду!
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26.03.2022 13:38 Ответить
Поясняю.
Бизнес стоит (и злой очень), т.е. работа "пресс-взятка-решение" - накрылась
Политические заказы - накрылись
С предателями и коллаборантами из власти разбираться желания нет. *** знает как дальше дела в стране повернуться ...
А з/п получать хочется. Надо какую-то работу показать. Вот Царев под руку и подвернулся.
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26.03.2022 14:13 Ответить
согласен. Но работы ещё непочатый край. Можно путену и шайге подозрение закатать. А также заводу-производителю ПТРК FGM-148 Javelin - разъясните, вредители, почему из 108-ми пусков ваших хваленых ракет уничтожено только 100 кацапских танков?
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27.03.2022 02:22 Ответить
лучше поздно чем никогда. ппц слоупок эта венедиктова. Быстро только Стерненку подозрения может клепать
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26.03.2022 13:12 Ответить
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26.03.2022 13:13 Ответить
Надо не высынуты а усунуты кусок этого прокасапского дерьма.
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26.03.2022 13:13 Ответить
яка нафіг підозрювана...для таких як чічєріна та царьов є спецзагін останньої секунди з життя лиходіїв
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26.03.2022 13:14 Ответить
есть более важные цели, чем эти двое.
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26.03.2022 13:34 Ответить
Та какие тут подозрения? Нечего тут доказывать. Его вина и так ясна. Тупо заочно приговорить к смертной казни (даже если она у нас отменена) и привести приговор в исполнение при первой возможности.
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26.03.2022 13:15 Ответить
Я була вражена коли на його недавні заклики поповнити ряди осЛободітелей України, кацапка відповіла - сам йди, лоб здоровий. У деяких інстинкт самозбереження спрацьовувати почав
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26.03.2022 13:16 Ответить
оно было уже конченым в 2014...помню интервью с ним,когда он с грусными затравленными глазами говорил,что иного пути для него нет.
видать хорошо на гэбнявом крючке уже тогда сидел.
а так шо?кацап звычайнисэнькый
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26.03.2022 13:17 Ответить
Око государево, ну ти жгьош аж страшно стало, ціла підозра, за вивіз мільонів за кордон нема нічого, не відволікайся на дрібнички, головне посадити пороха
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26.03.2022 13:19 Ответить
Нах..й мені оце потрібно? чи їй робити нє..й?
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26.03.2022 13:22 Ответить
А раніше це зробити ніяк не можна було.
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26.03.2022 13:25 Ответить
- Пан Царьов, вам висунуто підозру у неправомірноному використанні слова "Што"
- Што?
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26.03.2022 13:26 Ответить
Очень оперативно работаете, Венедиктова. А вот за кражу курицы пидозру объявляют через 5 минут.
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26.03.2022 13:27 Ответить
Недавно бенедиктова напомнила Порошенко - дело о даржзраді против пятого президента не закрыто и продолжается. Только, ****, забыла сказать, что 19 марта закончились меры с ограничением передвижения Порошенко. От, *****, а Порох опять зраду затеял - одел, вооружил, два батальона теробороны для защиты Киева. Сама прокурорша сидит с своим аппаратом в Хмельницком.
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26.03.2022 13:27 Ответить
А що бенедіктова може відповісти громадянам на факт втечі мудачука з-під домашнього арешту?! Чи всі слідчі гейпрокурватури зараз по львівським кав'ярнях і в Києві нвкому шукати того виродка?
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26.03.2022 13:30 Ответить
Не госизмена, точно?
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26.03.2022 13:32 Ответить
Цього імбіцила-алкаша давно потрібно було розчинити в кислоті
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26.03.2022 13:44 Ответить
Как бухой Царёв гуманитарку раздавал

https://www.youtube.com/watch?v=et-SAJOcpL8&t=60s
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26.03.2022 13:53 Ответить
Виявляється, щоб звинуватити цього урода за підтримку дій РФ треба було ***** розпочати відкриту війну?
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26.03.2022 14:01 Ответить
Цю істоту тре' тихенько на нуль множити. Спосіб значення не має - можна навіть привалити чимось таким:
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26.03.2022 14:11 Ответить
предлагаю царева женить на ней. С обязательством ни с кем другим не заниматься сексом до конца жизни
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27.03.2022 02:32 Ответить
Оце так новина - 8 років підтримував разом із багатьма іншими і тільки зараз це дійшло до дебілів. Навіть зараз не можуть прийняти закон про колаборацію.
Чому?
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26.03.2022 14:15 Ответить
закон принят, с опозданием, но уже в действии.
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26.03.2022 15:10 Ответить
А справу буде розглядати окружний "суд" вовка?
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26.03.2022 14:46 Ответить
А энтим, как их, портновым и другим попам от РПЦ? Они ведь того варті....
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26.03.2022 15:09 Ответить
 
 