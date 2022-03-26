УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12214 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 811 33
Царьов (169) Венедіктова (756)

Екснардепу Царьову висунуто підозру в підтримці держави-агресора, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

царьов

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олег Царьов підозрюється в підтримці дій РФ і закликах змінити держкордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала на своїй сторінці в Фейсбук у суботу.

Читайте також: Вілкул - до Царьова: "Пошел нах#й, предатель, вместе со своими хозяевами!"

"Цей Царьов працював народним депутатом аж цілі три скликання. Що він робив як депутат і яку користь приніс, я не знаю. Впевнена, "неоціненну". Весь і зовнішній вигляд ексдепутата, і внутрішній духовний підказує нам, що навпроти рішучий, сміливий, спортивний і вкрай принциповий спеціаліст своєї справи.

Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні - саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті.

Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з РФ, в результаті чого був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом... складно сказати, чого саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини", - повідомиа вона.

Звертаючись до екснардепа, генпрокурор зазначила: "Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями".

За словами Венедіктової, за такі дії Царьову загрожує довічне ув'язнення.

Читайте також: Царьов - кандидат на главу окупаційної адміністрації РФ в Україні, - Financial Times
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Удивительно. Кто ж раньше мог заподозрить этого кристально чистого гомасапиенса?
показати весь коментар
26.03.2022 13:11
+14
лучше поздно чем никогда. ппц слоупок эта венедиктова. Быстро только Стерненку подозрения может клепать
показати весь коментар
26.03.2022 13:12
+8
яка нафіг підозрювана...для таких як чічєріна та царьов є спецзагін останньої секунди з життя лиходіїв
показати весь коментар
26.03.2022 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Удивительно. Кто ж раньше мог заподозрить этого кристально чистого гомасапиенса?
показати весь коментар
26.03.2022 13:11 Відповісти
ЩОСЬ ЙОГО ДАВНЕНЬКО НІХТО НЕ ****..В!
показати весь коментар
26.03.2022 13:34 Відповісти
Бьют обычно Шуфрича. Он относительно безобидный. А с этим нужно покруче. Не разводя демагогию, по законам военного времени - в расход
показати весь коментар
27.03.2022 02:12 Відповісти
Та ти ШО!! Венедіктова! Я тепер на тебе молитись буду!
показати весь коментар
26.03.2022 13:38 Відповісти
Поясняю.
Бизнес стоит (и злой очень), т.е. работа "пресс-взятка-решение" - накрылась
Политические заказы - накрылись
С предателями и коллаборантами из власти разбираться желания нет. *** знает как дальше дела в стране повернуться ...
А з/п получать хочется. Надо какую-то работу показать. Вот Царев под руку и подвернулся.
показати весь коментар
26.03.2022 14:13 Відповісти
согласен. Но работы ещё непочатый край. Можно путену и шайге подозрение закатать. А также заводу-производителю ПТРК FGM-148 Javelin - разъясните, вредители, почему из 108-ми пусков ваших хваленых ракет уничтожено только 100 кацапских танков?
показати весь коментар
27.03.2022 02:22 Відповісти
лучше поздно чем никогда. ппц слоупок эта венедиктова. Быстро только Стерненку подозрения может клепать
показати весь коментар
26.03.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 13:13 Відповісти
Надо не высынуты а усунуты кусок этого прокасапского дерьма.
показати весь коментар
26.03.2022 13:13 Відповісти
яка нафіг підозрювана...для таких як чічєріна та царьов є спецзагін останньої секунди з життя лиходіїв
показати весь коментар
26.03.2022 13:14 Відповісти
есть более важные цели, чем эти двое.
показати весь коментар
26.03.2022 13:34 Відповісти
Та какие тут подозрения? Нечего тут доказывать. Его вина и так ясна. Тупо заочно приговорить к смертной казни (даже если она у нас отменена) и привести приговор в исполнение при первой возможности.
показати весь коментар
26.03.2022 13:15 Відповісти
Я була вражена коли на його недавні заклики поповнити ряди осЛободітелей України, кацапка відповіла - сам йди, лоб здоровий. У деяких інстинкт самозбереження спрацьовувати почав
показати весь коментар
26.03.2022 13:16 Відповісти
оно было уже конченым в 2014...помню интервью с ним,когда он с грусными затравленными глазами говорил,что иного пути для него нет.
видать хорошо на гэбнявом крючке уже тогда сидел.
а так шо?кацап звычайнисэнькый
показати весь коментар
26.03.2022 13:17 Відповісти
Око государево, ну ти жгьош аж страшно стало, ціла підозра, за вивіз мільонів за кордон нема нічого, не відволікайся на дрібнички, головне посадити пороха
показати весь коментар
26.03.2022 13:19 Відповісти
Нах..й мені оце потрібно? чи їй робити нє..й?
показати весь коментар
26.03.2022 13:22 Відповісти
А раніше це зробити ніяк не можна було.
показати весь коментар
26.03.2022 13:25 Відповісти
- Пан Царьов, вам висунуто підозру у неправомірноному використанні слова "Што"
- Што?
показати весь коментар
26.03.2022 13:26 Відповісти
Очень оперативно работаете, Венедиктова. А вот за кражу курицы пидозру объявляют через 5 минут.
показати весь коментар
26.03.2022 13:27 Відповісти
Недавно бенедиктова напомнила Порошенко - дело о даржзраді против пятого президента не закрыто и продолжается. Только, ****, забыла сказать, что 19 марта закончились меры с ограничением передвижения Порошенко. От, *****, а Порох опять зраду затеял - одел, вооружил, два батальона теробороны для защиты Киева. Сама прокурорша сидит с своим аппаратом в Хмельницком.
показати весь коментар
26.03.2022 13:27 Відповісти
А що бенедіктова може відповісти громадянам на факт втечі мудачука з-під домашнього арешту?! Чи всі слідчі гейпрокурватури зараз по львівським кав'ярнях і в Києві нвкому шукати того виродка?
показати весь коментар
26.03.2022 13:30 Відповісти
Не госизмена, точно?
показати весь коментар
26.03.2022 13:32 Відповісти
Цього імбіцила-алкаша давно потрібно було розчинити в кислоті
показати весь коментар
26.03.2022 13:44 Відповісти
Как бухой Царёв гуманитарку раздавал

https://www.youtube.com/watch?v=et-SAJOcpL8&t=60s
показати весь коментар
26.03.2022 13:53 Відповісти
Виявляється, щоб звинуватити цього урода за підтримку дій РФ треба було ***** розпочати відкриту війну?
показати весь коментар
26.03.2022 14:01 Відповісти
Цю істоту тре' тихенько на нуль множити. Спосіб значення не має - можна навіть привалити чимось таким:
показати весь коментар
26.03.2022 14:11 Відповісти
предлагаю царева женить на ней. С обязательством ни с кем другим не заниматься сексом до конца жизни
показати весь коментар
27.03.2022 02:32 Відповісти
Оце так новина - 8 років підтримував разом із багатьма іншими і тільки зараз це дійшло до дебілів. Навіть зараз не можуть прийняти закон про колаборацію.
Чому?
показати весь коментар
26.03.2022 14:15 Відповісти
закон принят, с опозданием, но уже в действии.
показати весь коментар
26.03.2022 15:10 Відповісти
А справу буде розглядати окружний "суд" вовка?
показати весь коментар
26.03.2022 14:46 Відповісти
А энтим, как их, портновым и другим попам от РПЦ? Они ведь того варті....
показати весь коментар
26.03.2022 15:09 Відповісти
 
 