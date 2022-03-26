Екснардепу Царьову висунуто підозру в підтримці держави-агресора, - Венедіктова

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Олег Царьов підозрюється в підтримці дій РФ і закликах змінити держкордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала на своїй сторінці в Фейсбук у суботу.

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"Цей Царьов працював народним депутатом аж цілі три скликання. Що він робив як депутат і яку користь приніс, я не знаю. Впевнена, "неоціненну". Весь і зовнішній вигляд ексдепутата, і внутрішній духовний підказує нам, що навпроти рішучий, сміливий, спортивний і вкрай принциповий спеціаліст своєї справи.

Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював. Для Царьова війна в Україні - саме те. Для нього українські людські життя нічого не варті.

Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з РФ, в результаті чого був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом... складно сказати, чого саме не встиг зробити Царьов в інтересах злочинного режиму РФ проти громадян України і суверенітету нашої Батьківщини", - повідомиа вона.

Звертаючись до екснардепа, генпрокурор зазначила: "Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями".

За словами Венедіктової, за такі дії Царьову загрожує довічне ув'язнення.

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