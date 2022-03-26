Заминирование Хаджибейской дамбы в Одессе - это российский фейк, - ОВА

В Одесской областной военной администрации опровергли фейк о заминировании Хаджибейской дамбы, запущенный в российских телеграм-каналах и сообществах в социальной сети.

Об этом сообщил в Telegram председатель ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Не имея никаких успехов на поле боя, противник все чаще атакует Одесчину в информационном пространстве. К сожалению, снова имеем случаи распространения фейков о ситуации в области. На этот раз целью стала Хаджибейская дамба, которая якобы была заминирована по распоряжению руководителя Одесской ОВА…" – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные заявления открыто распространяются в российских пабликах и телеграм-каналах, даже не скрывая принадлежность к подразделениям психологических операций российской армии.

Глава ОВА призвал жителей Одессы и области "быть бдительными и не доверять информации из сомнительных источников, а о фактах распространения подобной информации сообщать СБУ".

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Совместными усилиями мы победим, подытожил Марченко.