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Заминирование Хаджибейской дамбы в Одессе - это российский фейк, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дамба,хаджибей

В Одесской областной военной администрации опровергли фейк о заминировании Хаджибейской дамбы, запущенный в российских телеграм-каналах и сообществах в социальной сети.

Об этом сообщил в Telegram председатель ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Не имея никаких успехов на поле боя, противник все чаще атакует Одесчину в информационном пространстве. К сожалению, снова имеем случаи распространения фейков о ситуации в области. На этот раз целью стала Хаджибейская дамба, которая якобы была заминирована по распоряжению руководителя Одесской ОВА…" – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные заявления открыто распространяются в российских пабликах и телеграм-каналах, даже не скрывая принадлежность к подразделениям психологических операций российской армии.

Глава ОВА призвал жителей Одессы и области "быть бдительными и не доверять информации из сомнительных источников, а о фактах распространения подобной информации сообщать СБУ".

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Совместными усилиями мы победим, подытожил Марченко.
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На весь касапский пистешь Одессе куй клали на розовой салфетке.
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26.03.2022 14:26 Ответить
а чому ні?
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26.03.2022 14:27 Ответить
може бути...треба шукати біля дамби кацапськи ДРГ та \або ракетні обстріли
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26.03.2022 14:42 Ответить
Що це за інфа,заходьте з цієї сторони . Всі мости,дамби і др. Повинні знищені
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26.03.2022 14:41 Ответить
Во вторую мировую красноперые разве не взорвали? Сейчас гуманней война?
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26.03.2022 14:49 Ответить
Уже ботоксные дуры по группам размещают этот фейк, ********, слетаютс навсякий информационный мусор, как мухи на навоз
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26.03.2022 15:52 Ответить
Якщо кацапи таке пишуть, а їхні ватні посіпаки це по групах розганяють, то вже точно орки націлились на Хаджибейську дамбу. Сподіваюсь, що наші дамбу надійно захищають і не допустять катастрофи.
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26.03.2022 17:20 Ответить
 
 