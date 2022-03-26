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Одеса (4029) фейк (651)

Замінування Хаджибейської дамби в Одесі є російським фейком, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дамба,хаджибей

В Одеській обласній військовій адміністрації спростували фейк щодо замінування Хаджибейської дамби, запущений у російських телеграм-каналах і співтовариствах у соціальній мережі.

Про це повідомив у Телеграмі голова ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Не маючи жодних успіхів на полі бою, противник дедалі частіше атакує Одещину в інформаційному просторі. На жаль, знов маємо випадки поширення фейків про ситуацію в області. Цього разу ціллю стала Хаджибейська дамба, яку нібито було заміновано за розпорядженням керівника Одеської ОВА…", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібні заяви відкрито "розповсюджуються у російських пабліках і телеграм-каналах, навіть не приховуючи приналежність до підрозділів психологічних операцій російської армії".

Очільник ОВА закликав жителів Одеси та області "бути пильними і не довіряти інформації із сумнівних джерел, а про факти розповсюдження подібної інформації повідомляти СБУ".

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Спільними зусиллями ми переможемо, підсумував Марченко.
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На весь касапский пистешь Одессе куй клали на розовой салфетке.
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26.03.2022 14:26 Відповісти
а чому ні?
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26.03.2022 14:27 Відповісти
може бути...треба шукати біля дамби кацапськи ДРГ та \або ракетні обстріли
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26.03.2022 14:42 Відповісти
Що це за інфа,заходьте з цієї сторони . Всі мости,дамби і др. Повинні знищені
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26.03.2022 14:41 Відповісти
Во вторую мировую красноперые разве не взорвали? Сейчас гуманней война?
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26.03.2022 14:49 Відповісти
Уже ботоксные дуры по группам размещают этот фейк, ********, слетаютс навсякий информационный мусор, как мухи на навоз
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26.03.2022 15:52 Відповісти
Якщо кацапи таке пишуть, а їхні ватні посіпаки це по групах розганяють, то вже точно орки націлились на Хаджибейську дамбу. Сподіваюсь, що наші дамбу надійно захищають і не допустять катастрофи.
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26.03.2022 17:20 Відповісти
 
 