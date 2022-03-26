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"Это обезьяна с гранатой", - Денисенко о планах РФ по Славутичу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

славутич

Российские военные требуют вывести полицию из Славутича в Киевской области. В то же время, украинская сторона не может эвакуировать всех, поскольку под ударом будет работа на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UAРАЗОМ на украинских телеканалах.

"Россияне требуют, чтобы мы убрали полицию. Но мы понимаем, что после этого последуют и другие требования. Ситуация напряженная, сложная. Город находится в кольце", – рассказал Денисенко.

Он объяснил, что нельзя эвакуировать всех из Славутича, поскольку украинская сторона тогда не может обеспечивать жизнедеятельность ЧАЭС.

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"Какие планы россиян – нам совершенно непонятно. Это обезьяна с гранатой, здесь очень сложно что-то прогнозировать", – отметил советник министра.

Напомним, 26 марта российские оккупанты вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич: танки заехали прямо в город.

Поэтому жители Славутича устроили масштабный протест, по которому россйские войска открыли огонь. Известно, что есть раненные и, возможно, погибшие.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
не стоит оскорблять, мартышек. А это, просто, тупые и злобные орки.
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26.03.2022 16:19
+7
Что Вы тут делаете, Ваше место в Ген.штабе
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26.03.2022 16:28
+5
Денисенко где оружие,где ТРО?!
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26.03.2022 16:27
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не стоит оскорблять, мартышек. А это, просто, тупые и злобные орки.
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26.03.2022 16:19 Ответить
таки дійсно не варто.

рашка це - півень, якому відрубали голову, а він ще біжить невідомо куда та навіщо.

бліцриг провалився, вновь утвєрждьонного плану немає, отже, работаєм по старому плану - блицкріг із окопуванням на всіх фронтах
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26.03.2022 16:25 Ответить
ну а как насчет того чтобы пойти в контратаку и разорвать кольцо?
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26.03.2022 16:24 Ответить
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26.03.2022 16:25 Ответить
Что Вы тут делаете, Ваше место в Ген.штабе
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26.03.2022 16:28 Ответить
Что происходит?
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26.03.2022 16:25 Ответить
рашисти самі не знають що вони хочуть - бардак !
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26.03.2022 16:26 Ответить
Я зараз не жартую
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26.03.2022 16:28 Ответить
Так не дарма ж мера фомічова "викрадали"... і відпустили, щоб він оголосив на мітингу " Ми розуміємо, що ми повинні тепер комунікувати з окупантами, іншого варіанту у нас немає." Джерело: https://censor.net/ua/v3328801
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26.03.2022 16:41 Ответить
Пані, вщіпніть мене, я хочу прокинутися
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26.03.2022 16:43 Ответить
у пан має якусь рацію та машінган ?

то нервуйте публіку !
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26.03.2022 16:56 Ответить
Пан Кущ має хист трохи в іншому, але з МГ теж упорається
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26.03.2022 17:00 Ответить
Можливо, роль рашкиного ЯЗ мають виконати наші АЕС. Своє ЯЗ оркам використати лячно, бо може прилетіти "отвєтка" від НАТО. Ядерну катастрофу задумали кремляді, але якимось чином воліють списати її на українську армію.
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26.03.2022 19:02 Ответить
Пані, Світлана, ви мене лякаєте. Це по-перше . По-друге, ці мразі прорахували ВСІ варіанти
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26.03.2022 19:06 Ответить
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26.03.2022 16:26 Ответить
Денисенко где оружие,где ТРО?!
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26.03.2022 16:27 Ответить
Денисенко где оружие,где ТРО?! Проспали всё шо можно.
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26.03.2022 16:29 Ответить
А що за поліція така, яка впустила в місто орків
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26.03.2022 16:31 Ответить
Поліція збирає орковські танки і **********, щоб оркам продать, а що на металобрухт. Не всім же війна....
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26.03.2022 16:44 Ответить
А що первий раз..
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26.03.2022 17:17 Ответить
А полиция в это время обыск проводят в сёлах Полтавщины и изымают трофейное оружие рф у селян и открывают на них дела. Так кого продажная украинская власть боитьсяпутина или Украинский Народ, который проливает кровь и зеленский на это наплевал?
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26.03.2022 17:30 Ответить
Закон є закон. Зброю мають вилучити, поставити на облік і видати вже офіційно через тероборону. Справи скоріш за все за фактом, а не проти громадян, і будуть закриті на підставі ст 39 КК.
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26.03.2022 17:59 Ответить
 
 