"Это обезьяна с гранатой", - Денисенко о планах РФ по Славутичу

Российские военные требуют вывести полицию из Славутича в Киевской области. В то же время, украинская сторона не может эвакуировать всех, поскольку под ударом будет работа на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UAРАЗОМ на украинских телеканалах.

"Россияне требуют, чтобы мы убрали полицию. Но мы понимаем, что после этого последуют и другие требования. Ситуация напряженная, сложная. Город находится в кольце", – рассказал Денисенко.

Он объяснил, что нельзя эвакуировать всех из Славутича, поскольку украинская сторона тогда не может обеспечивать жизнедеятельность ЧАЭС.

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"Какие планы россиян – нам совершенно непонятно. Это обезьяна с гранатой, здесь очень сложно что-то прогнозировать", – отметил советник министра.

Напомним, 26 марта российские оккупанты вторглись в город-спутник ЧАЭС Славутич: танки заехали прямо в город.

Поэтому жители Славутича устроили масштабный протест, по которому россйские войска открыли огонь. Известно, что есть раненные и, возможно, погибшие.