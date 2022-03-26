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"Це мавпа з гранатою", - Денисенко про плани РФ щодо Славутича

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

славутич

Російські військові вимагають вивести поліцію зі Славутича Київської області. Водночас українська сторона не може евакуювати всіх, оскільки під ударом буде робота на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Росіяни вимагають, щоб ми прибрали поліцію. Але ми розуміємо, що після цього підуть і інші вимоги. Ситуація напружена, складна. Місто перебуває в кільці", – розповів Денисенко.

Він пояснив, що не можна евакуювати всіх зі Славутича, оскільки українська сторона тоді не може забезпечувати життєдіяльність ЧАЕС.

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"Які плани росіян – нам повністю незрозуміло. Це мавпа з гранатою, тут дуже важко щось прогнозувати", – зазначив радник міністра.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти вторгнулися до міста-супутника ЧАЕС Славутича: танки заїхали прямо до міста.

Через це жителі Славутича влаштували масштабний протест, по якому російські війська відкрили вогонь. Відомо, що є поранені та, можливо, загиблі.
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Топ коментарі
+10
не стоит оскорблять, мартышек. А это, просто, тупые и злобные орки.
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26.03.2022 16:19
+7
Что Вы тут делаете, Ваше место в Ген.штабе
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26.03.2022 16:28
+5
Денисенко где оружие,где ТРО?!
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26.03.2022 16:27
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не стоит оскорблять, мартышек. А это, просто, тупые и злобные орки.
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26.03.2022 16:19 Відповісти
таки дійсно не варто.

рашка це - півень, якому відрубали голову, а він ще біжить невідомо куда та навіщо.

бліцриг провалився, вновь утвєрждьонного плану немає, отже, работаєм по старому плану - блицкріг із окопуванням на всіх фронтах
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26.03.2022 16:25 Відповісти
ну а как насчет того чтобы пойти в контратаку и разорвать кольцо?
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26.03.2022 16:24 Відповісти
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26.03.2022 16:25 Відповісти
Что Вы тут делаете, Ваше место в Ген.штабе
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26.03.2022 16:28 Відповісти
Что происходит?
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26.03.2022 16:25 Відповісти
рашисти самі не знають що вони хочуть - бардак !
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26.03.2022 16:26 Відповісти
Я зараз не жартую
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26.03.2022 16:28 Відповісти
Так не дарма ж мера фомічова "викрадали"... і відпустили, щоб він оголосив на мітингу " Ми розуміємо, що ми повинні тепер комунікувати з окупантами, іншого варіанту у нас немає." Джерело: https://censor.net/ua/v3328801
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26.03.2022 16:41 Відповісти
Пані, вщіпніть мене, я хочу прокинутися
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26.03.2022 16:43 Відповісти
у пан має якусь рацію та машінган ?

то нервуйте публіку !
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26.03.2022 16:56 Відповісти
Пан Кущ має хист трохи в іншому, але з МГ теж упорається
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26.03.2022 17:00 Відповісти
Можливо, роль рашкиного ЯЗ мають виконати наші АЕС. Своє ЯЗ оркам використати лячно, бо може прилетіти "отвєтка" від НАТО. Ядерну катастрофу задумали кремляді, але якимось чином воліють списати її на українську армію.
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26.03.2022 19:02 Відповісти
Пані, Світлана, ви мене лякаєте. Це по-перше . По-друге, ці мразі прорахували ВСІ варіанти
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26.03.2022 19:06 Відповісти
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26.03.2022 16:26 Відповісти
Денисенко где оружие,где ТРО?!
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26.03.2022 16:27 Відповісти
Денисенко где оружие,где ТРО?! Проспали всё шо можно.
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26.03.2022 16:29 Відповісти
А що за поліція така, яка впустила в місто орків
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26.03.2022 16:31 Відповісти
Поліція збирає орковські танки і **********, щоб оркам продать, а що на металобрухт. Не всім же війна....
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26.03.2022 16:44 Відповісти
А що первий раз..
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26.03.2022 17:17 Відповісти
А полиция в это время обыск проводят в сёлах Полтавщины и изымают трофейное оружие рф у селян и открывают на них дела. Так кого продажная украинская власть боитьсяпутина или Украинский Народ, который проливает кровь и зеленский на это наплевал?
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26.03.2022 17:30 Відповісти
Закон є закон. Зброю мають вилучити, поставити на облік і видати вже офіційно через тероборону. Справи скоріш за все за фактом, а не проти громадян, і будуть закриті на підставі ст 39 КК.
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26.03.2022 17:59 Відповісти
 
 