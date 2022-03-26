"Це мавпа з гранатою", - Денисенко про плани РФ щодо Славутича

Російські військові вимагають вивести поліцію зі Славутича Київської області. Водночас українська сторона не може евакуювати всіх, оскільки під ударом буде робота на Чорнобильській АЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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"Росіяни вимагають, щоб ми прибрали поліцію. Але ми розуміємо, що після цього підуть і інші вимоги. Ситуація напружена, складна. Місто перебуває в кільці", – розповів Денисенко.

Він пояснив, що не можна евакуювати всіх зі Славутича, оскільки українська сторона тоді не може забезпечувати життєдіяльність ЧАЕС.

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"Які плани росіян – нам повністю незрозуміло. Це мавпа з гранатою, тут дуже важко щось прогнозувати", – зазначив радник міністра.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти вторгнулися до міста-супутника ЧАЕС Славутича: танки заїхали прямо до міста.

Через це жителі Славутича влаштували масштабний протест, по якому російські війська відкрили вогонь. Відомо, що є поранені та, можливо, загиблі.