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Во Львове горит промышленный объект, где хранится топливо, - Садовый
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела Львова российскими оккупантами горит один из промышленных объектов, в котором хранится топливо.
Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.
На месте работают все соответствующие службы.
Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
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+12 olele
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+11 оззи
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+11 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий26.03.2022 18:53
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админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага
Ще раз прошу - скаржмося на https://twitter.com/TpyxaNews .
Пітармот не кається - працює корегувальником.
Может это балистическая.
Хотя в коментах пишут шо низко шла з Северного направления.
https://t.me/censor_net/10423
Пильнуймо Україну!!