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Во Львове горит промышленный объект, где хранится топливо, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

львів

В результате обстрела Львова российскими оккупантами горит один из промышленных объектов, в котором хранится топливо.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.

На месте работают все соответствующие службы.

Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ нанесли два ракетных удара по Львову: пострадали пять человек, - глава Львовской ОВА Козицкий
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Топ комментарии
+12
Мöрячöк@akvevitt



админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага

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26.03.2022 18:50
+11
какая **** навела?
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26.03.2022 18:50
+11
Ты думаешь у нас мало агентуры ихней, да её ещё с 2014 дохрена, тут нечему удивляться
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26.03.2022 18:53
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Бьёт по топливным резервам.
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26.03.2022 18:48 Ответить
Ніякі це не резерви. А от то шо у Львові бардак з поліцією і сбу то факт. Приїжджого народу валом, поліція або відсиджується в машинах або на перекурах з кавою, те саме і військові патрулі. Всім пофіг може хоч зараз зроблять якісь висновки
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26.03.2022 18:54 Ответить
поліція то трутні. кажуть зарплата маленьк.
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26.03.2022 19:02 Ответить
мізки в них маленькі та совість...
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26.03.2022 19:07 Ответить
Чудово поліція працює. Одна з найкращих служб, особливо у Львові
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26.03.2022 19:12 Ответить
Вони в цілому молодці, всі служби - молодці, але навіщо у даний час у один супермаркет заходити 20-м поліцейським одною толпою? Можна напевно "по чергово/порціями" по 3-4?
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26.03.2022 19:46 Ответить
Нет. Бьют по визиту Байдена. Беснуются, свиньи кацапские.
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26.03.2022 18:56 Ответить
Мöрячöк@akvevitt



админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага

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26.03.2022 18:50 Ответить
Рядовий Жолудь@jolud13



Ще раз прошу - скаржмося на https://twitter.com/TpyxaNews .
Пітармот не кається - працює корегувальником.
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26.03.2022 18:51 Ответить
Я с вами полностью согласна насчет *Трухи*. Еще не было никакого сообщения в Украине. просто написали. что взрывы во Львове. Это было 17.25. и тут же в одной греческой рубрике в 17.25 сразу выложились два видика с места взрыва. *Труха* Я в шоке ..
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26.03.2022 22:48 Ответить
какая **** навела?
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26.03.2022 18:50 Ответить
Спутник
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26.03.2022 18:53 Ответить
Ты думаешь у нас мало агентуры ихней, да её ещё с 2014 дохрена, тут нечему удивляться
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26.03.2022 18:53 Ответить
який супутник. мітки могли там висіти роками
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26.03.2022 18:56 Ответить
Так, якого біса за це говорити? Самі підказуємо ворогу, що і до чого?
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26.03.2022 19:03 Ответить
Товариство, львівська нафтобаза втратила і вже давно своє колишнє стратегічне значення . Зараз все паливо йде з коліс. Запаси палива там були невеликі. Вражає друге, що кацапська агентура, яка живе у Львові десятиліттями шкодить місту. Ходить ця срань по Львову , дивиться в очі і мріє про повернення свого кацаплотського світу. І шкодить.
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26.03.2022 19:06 Ответить
Лия Ахеджакова: «Ребятки, не молчите, всё равно нам хана»/https://www.youtube.com/watch?v=kamoil6ifrI
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26.03.2022 19:08 Ответить
Как попасть по Львову с Черного моря не пролетая над Румынией/Молдовой
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26.03.2022 19:10 Ответить
Через Жмеринку.
Может это балистическая.
Хотя в коментах пишут шо низко шла з Северного направления.
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26.03.2022 20:24 Ответить
Чорне море велике. Є в нього ще східна частина, за Кримом. А ще є море Азовське.
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26.03.2022 21:17 Ответить
А це нормально, що ці дебіли, відраз ж публікують репортаж про місце ураження???

https://t.me/censor_net/10423
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26.03.2022 19:11 Ответить
Зрадники наводять!!
Пильнуймо Україну!!
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26.03.2022 20:05 Ответить
 
 