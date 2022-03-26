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У Львові горить промисловий об'єкт, на якому зберігається паливо, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Внаслідок обстрілу Львова російськими окупантами горить один із промислових об'єктів, у якому зберігається паливо.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.

На місці працюють всі відповідні служби.

Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Мöрячöк@akvevitt



админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага

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26.03.2022 18:50
+11
какая **** навела?
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26.03.2022 18:50
+11
Ты думаешь у нас мало агентуры ихней, да её ещё с 2014 дохрена, тут нечему удивляться
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26.03.2022 18:53
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Бьёт по топливным резервам.
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26.03.2022 18:48 Відповісти
Ніякі це не резерви. А от то шо у Львові бардак з поліцією і сбу то факт. Приїжджого народу валом, поліція або відсиджується в машинах або на перекурах з кавою, те саме і військові патрулі. Всім пофіг може хоч зараз зроблять якісь висновки
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26.03.2022 18:54 Відповісти
поліція то трутні. кажуть зарплата маленьк.
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26.03.2022 19:02 Відповісти
мізки в них маленькі та совість...
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26.03.2022 19:07 Відповісти
Чудово поліція працює. Одна з найкращих служб, особливо у Львові
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26.03.2022 19:12 Відповісти
Вони в цілому молодці, всі служби - молодці, але навіщо у даний час у один супермаркет заходити 20-м поліцейським одною толпою? Можна напевно "по чергово/порціями" по 3-4?
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26.03.2022 19:46 Відповісти
Нет. Бьют по визиту Байдена. Беснуются, свиньи кацапские.
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26.03.2022 18:56 Відповісти
Мöрячöк@akvevitt



админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага

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26.03.2022 18:50 Відповісти
Рядовий Жолудь@jolud13



Ще раз прошу - скаржмося на https://twitter.com/TpyxaNews .
Пітармот не кається - працює корегувальником.
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26.03.2022 18:51 Відповісти
Я с вами полностью согласна насчет *Трухи*. Еще не было никакого сообщения в Украине. просто написали. что взрывы во Львове. Это было 17.25. и тут же в одной греческой рубрике в 17.25 сразу выложились два видика с места взрыва. *Труха* Я в шоке ..
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26.03.2022 22:48 Відповісти
какая **** навела?
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26.03.2022 18:50 Відповісти
Спутник
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26.03.2022 18:53 Відповісти
Ты думаешь у нас мало агентуры ихней, да её ещё с 2014 дохрена, тут нечему удивляться
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26.03.2022 18:53 Відповісти
який супутник. мітки могли там висіти роками
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26.03.2022 18:56 Відповісти
Так, якого біса за це говорити? Самі підказуємо ворогу, що і до чого?
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26.03.2022 19:03 Відповісти
Товариство, львівська нафтобаза втратила і вже давно своє колишнє стратегічне значення . Зараз все паливо йде з коліс. Запаси палива там були невеликі. Вражає друге, що кацапська агентура, яка живе у Львові десятиліттями шкодить місту. Ходить ця срань по Львову , дивиться в очі і мріє про повернення свого кацаплотського світу. І шкодить.
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26.03.2022 19:06 Відповісти
Лия Ахеджакова: «Ребятки, не молчите, всё равно нам хана»/https://www.youtube.com/watch?v=kamoil6ifrI
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26.03.2022 19:08 Відповісти
Как попасть по Львову с Черного моря не пролетая над Румынией/Молдовой
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26.03.2022 19:10 Відповісти
Через Жмеринку.
Может это балистическая.
Хотя в коментах пишут шо низко шла з Северного направления.
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26.03.2022 20:24 Відповісти
Чорне море велике. Є в нього ще східна частина, за Кримом. А ще є море Азовське.
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26.03.2022 21:17 Відповісти
А це нормально, що ці дебіли, відраз ж публікують репортаж про місце ураження???

https://t.me/censor_net/10423
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26.03.2022 19:11 Відповісти
Зрадники наводять!!
Пильнуймо Україну!!
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26.03.2022 20:05 Відповісти
 
 