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У Львові горить промисловий об'єкт, на якому зберігається паливо, - Садовий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу Львова російськими окупантами горить один із промислових об'єктів, у якому зберігається паливо.
Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.
На місці працюють всі відповідні служби.
Прошу всіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 olele
показати весь коментар26.03.2022 18:50
+11 оззи
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+11 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар26.03.2022 18:53
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Будь ласка, зачекайте...
админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага
Ще раз прошу - скаржмося на https://twitter.com/TpyxaNews .
Пітармот не кається - працює корегувальником.
Может это балистическая.
Хотя в коментах пишут шо низко шла з Северного направления.
https://t.me/censor_net/10423
Пильнуймо Україну!!