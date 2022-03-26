Рашисты нанесли по Львову еще один ракетный удар, - Садовый (обновлено)

Российские оккупанты нанесли по Львову еще один ракетный удар.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один ракетный удар по Львову", – говорится в сообщении.

Садовый добавил, что в результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали.

Продолжается тушение пожаров. На местах работают соответствующие службы.

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