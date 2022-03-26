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Рашисты нанесли по Львову еще один ракетный удар, - Садовый (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

львів

Российские оккупанты нанесли по Львову еще один ракетный удар.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один ракетный удар по Львову", – говорится в сообщении.

Садовый добавил, что в результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали.

Продолжается тушение пожаров. На местах работают соответствующие службы.

Читайте: Во Львове горит промышленный объект, где хранится топливо, - Садовый
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Топ комментарии
+72
А де наші ракети зеленський? Де **** наші ракети? Тобі гнида доріг треба було? Ну що маєш дороги? Знаю що треба єдність і все таке, але стриматися не можу. За саботаж ракетної програми і послаблення української армії за останні три роки під трибунал. І скажіть мені хтось що я не правий.
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26.03.2022 19:20
+44
Ракеты это оружие слабых - в наступательной операции проиграли, теперь осталось только ракетами закидывать. Чует мразь бункерная что ему пиз@дец скоро, вот и пуляет своим дерьмом
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26.03.2022 19:18
+19
Якщо гроші вкатувати у велике крадівництво, то небуде і на 100
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26.03.2022 19:36
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надо было не сапсан делать-а реанимировать проект Х-55 на новой элементной базе-это намного упростило и удешевило проект
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26.03.2022 19:56 Ответить
проект коршун і є оновлена х55
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26.03.2022 23:09 Ответить
Раніше, сучище зелене, з нічого було розроблена ракетна програма, виготовлено дослідні зразки, пройдено випробування і то все мало йти в роботу. Але мудрий нарід вирішив інакше і розпочалось велике крадівництво.
Пілять, ну нічого не хоче той нарід вчитись! 100 років тому також почали заглядати в очко, а в результаті мільйонами гинули від голоду, жерли своїх дітей, гнили по ГУЛАГах і мільйонами полягли у м'ясорубці, яку розкрутили два виродки. Пілять, сьогодні ж то саме знову...
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26.03.2022 19:52 Ответить
А де ти за ціх 3 роки бачів профі по керування країною?
Можливо з перукаря чі таксиста вийшло б щось краще.
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26.03.2022 20:01 Ответить
Дебіле, для більшої переконливості ти б ще свою довбешкою в одвірок з розгону.
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26.03.2022 20:01 Ответить
Ну так що кому. Мені цукерка, тобі гімно зелене...
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26.03.2022 20:19 Ответить
Циркачі керують...
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26.03.2022 20:11 Ответить
пока Байден в польше, будут бить по Западной!!
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26.03.2022 19:43 Ответить
Але на цей раз не так близько біля кордону, бо сцють, що Байден якось відреагує
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26.03.2022 19:48 Ответить
Серед жиdів є дві партії, які конкурують між собою по всьому світі. Одна помірна, а інша агресивна... Колись вони були божим народом, і кажуть Бог їх дуже любив, дав їм все, в тому числі підвищені розумові здібності (по відношенню до інших народів). Однак з часом вони возгордилися, захотіли нічого не робити і добре їсти... Кажуть що Бог послав свого сина щоб вибраний народ трохи підправити,- але той народ розіп'яв того сина... З часом вони майже повністю відійшли від Бога і повірили в те що вони є найрозумнішими на планеті, відповідно всі решта мають на них працювати, а вони будуть збирати вершки і добре їсти. На терени Російської імперії Німечинна послала цілий поїзд із агресивними жиdами з такою умовою - щоб вони розвалили імперію і захопили її і щоб вони там добре жили - і щоб ділилися ресурсами... Ну все було виконано на відмінно, агресивні прибульці разом із місцевими одновірцями обдурили тупеньке місцеве населення, винищили/вигнали еліту і замінили її собою, стали добре жити і гарно їсти...
Така от казочка, яка на жаль має відношення до того що відбувається в Україні, і чому Україна завжди воювала і воює зараз із москалями... Так от Україна одна із дуже не багатьох країн, на територію якої прибув Андрій Первозванний і благословив цю землю. Люди в Україні також вірили і любили Бога довший час, однак із приходом жиdо-москалів до влади, зокрема в останні роки, вони також перестали вірити в Бога, почали вірити в бабло (почали вчитися в безбожників), почали різати ліс, за гроші були готові продати все на світі... інша частина населення почала тікати в світ за очі і проклинати святу Українську землю (і все через отих живо-москалів - кровососів, що нічого не роблять в Україні, все руйнують, витягують соки з неї і винищують народ)... От Бог і наказав українців війною - щоб Україна очистилась, об'єдналась, знову прийшла до Бога, вигнали отих злодюг-кровососів. Тобто війна буде довгою, яка потім перейде в очищення народу (тому отримуйте зброю). Москалі лише інструмент для очистки народу, для встановлення української нації...

Ну їдемо далі (тобто ближче до подій). На даний час на орді (в кремлі) є самий багатий і впливовий жиdо-москаль (агресивний), який керує всіма одноплемінниками на теренах совка, Європи, Ізраелю та частково і США (наприклад Трамп з партії агресмвних, як і Коломойський, Зеленський. Для порівняння Порошенко належить до поміркованих жиdів, і вроді християнин - тобто не дуже добрий для України, але в рази кращий від коломойських...). Так от Коломойського американці придушили, і хочуть посадити. Він може сидіти тільки в Україні поки зелений слуга при владі. От коломойський захотів щоб росія його захищала, тому домовився з головним жиdом орди про здачу Півдня і Сходу України москалям (за захист), зелений слуга звичайно не проти. Тому коли Байден казав клоуну за 2-3 місяці що москалі нападуть- клойн кривлявся підскакував до останнього дня і казав що не вірить. Правда перед нападом усі війська біля Криму були відведені- і москалі зайшли в Україну без єдиного вистрілу... Все було б добре, однак Бог посіяв вітер серед бандюків, і в той же час дав крупинку розуму російськомовному населенню України. Наслідком чого стало те що жиdва прорахувалась, а українці на сході і півдні стали активно захищатись і тікати не до сатанинської орди - а на Захід України і в Європу... Потім деякі люди взяли зеленого клоуна за одне місце і сказали щоб почав відстоювати Україну- інакше куля в лоб - от він і почав підскакувати, роблячи правда пакості типу 2-ї російської державної мови і т.д. Такі от справи шановні. Об'єднуйтесь, створюйте національну визвольну армію і партію- бо будете бити не тільки москалів, - після перемоги будете боротись із злом в самій Україні- то остання надана Богом можливість Україні стати справжньою державою.
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26.03.2022 19:47 Ответить
Що за ***** з євреями ти сюди приплів, жидомасонські заговори знайшов. Якби би Гітлер був живий отаку хню він також би приліпив для німців. Всі тупоголові невдахи заздрять євреям, **** СРСР десятками років вела пропаганду проти євреїв та всіляко гнобила їх, людей поважати або не навидіти потрібно за їхні вчинки, а не за національність.
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26.03.2022 20:30 Ответить
Нам конче потрібні ************ засоби ППО ! Кляті москалі програли наземну війну, тому тепер підло здалеку нас вражають своїми ракетами. Дай Боже розуму Байдену, щоб він з Варшави це побачив ! Да боже рішучості Байдену та членам НАТО прозріти !!!
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26.03.2022 20:05 Ответить
Благаю наших військових нещадно нищити живу силу клятих окупантів ! Партизанські рейди по тилах окупантів !!!
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26.03.2022 20:08 Ответить
и в плен не брать, в утиль всех
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26.03.2022 20:16 Ответить
Щоб зараз робити партизанські рейди, треба було з квітня 2021 року готуватись. Схрони робити зі зброєю, провіантом, ************. Але 73% населення вимагало будувати дороги. І ще ці 73% населення вимагало врятувати їх від ковіду. Всералось - ковід - це смертельна загроза! Давайте ще надцять мільярдів гривень на боротьбу з ковідом! Зараз вже хороші дороги нікого не ібуть? Ковід нікого не ібе?
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26.03.2022 20:18 Ответить
ДЛЯ УСІХ ХТО НЕ РОЗУМІЄ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ: ТАКЙ САМИЙ РАКЕТНИЙ УДАР ПО НАФТОВІЙ БАЗІ БУВ ЗАВДАНИЙ ВЧОРА ПО ОДНІЙ ІЗ НАЙБАГАТШИХ КРАЇН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ.У НИХ Є ВСЯ НАЯВНА В СВІТІ ПРОТИ РАКЕТНА ОБОРОНА, ЯКА НЕ ЗАХИСТИЛА. БОРОТИСЯ МОЖНА ЛИШЕ РОМІСТИШИ ПАЛИВО В ЗАЛІЗНИЧНИХ ЦЕСТЕРНАХ В РІЗНИХ МІСЦЯХ МАЛИМИ ПАРТІЯМИ ,ПОСТІЙНО ЗМІНЮЮЧИ ДИСЛОКАЦІЮ.
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26.03.2022 20:16 Ответить
100%! І головне змінивши керівництво! І не кажіть шо я - панікер! Факти, панове!
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26.03.2022 20:25 Ответить
Не зовсім згідний з Вами - самий кращий захист протиракет це знищення джерела даної загрози - приклад США, Ізраїль (технічні засоби виявлення (радари, супутники), Ф-35/Ф-22+дозаправка (радіо-тепло малопомітні), крилаті ракети високої точності/керовані бомби великого радіуса дії)
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26.03.2022 20:28 Ответить
Львів ТРИВОГА!!!
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26.03.2022 20:55 Ответить
Я молюсь щоб тільки не вдарили по радіоремонтному, він у щільній житловій старій забудові
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26.03.2022 21:16 Ответить
Львiв путлер може зрiвняти з землею як Харкiв або Марiуполь Але ми НЕЗДАМОСЯ!!!!!! СЛАВА УКРАIНI !!!!!!!
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26.03.2022 22:27 Ответить
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