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Рашисти завдали по Львову ще одного ракетного удару, - Садовий (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти завдали по Львову ще одного ракетного удару.
Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще один ракетний удар по Львову", - йдеться в повідомленні.
Садовий додав, що у результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.
Триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби.
Топ коментарі
+72 Jorge Dusiao
показати весь коментар26.03.2022 19:20
+44 Виктор Дийнега
показати весь коментар26.03.2022 19:18
+19 Kislyi Lol
показати весь коментар26.03.2022 19:36
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Будь ласка, зачекайте...
Пілять, ну нічого не хоче той нарід вчитись! 100 років тому також почали заглядати в очко, а в результаті мільйонами гинули від голоду, жерли своїх дітей, гнили по ГУЛАГах і мільйонами полягли у м'ясорубці, яку розкрутили два виродки. Пілять, сьогодні ж то саме знову...
Можливо з перукаря чі таксиста вийшло б щось краще.
Така от казочка, яка на жаль має відношення до того що відбувається в Україні, і чому Україна завжди воювала і воює зараз із москалями... Так от Україна одна із дуже не багатьох країн, на територію якої прибув Андрій Первозванний і благословив цю землю. Люди в Україні також вірили і любили Бога довший час, однак із приходом жиdо-москалів до влади, зокрема в останні роки, вони також перестали вірити в Бога, почали вірити в бабло (почали вчитися в безбожників), почали різати ліс, за гроші були готові продати все на світі... інша частина населення почала тікати в світ за очі і проклинати святу Українську землю (і все через отих живо-москалів - кровососів, що нічого не роблять в Україні, все руйнують, витягують соки з неї і винищують народ)... От Бог і наказав українців війною - щоб Україна очистилась, об'єдналась, знову прийшла до Бога, вигнали отих злодюг-кровососів. Тобто війна буде довгою, яка потім перейде в очищення народу (тому отримуйте зброю). Москалі лише інструмент для очистки народу, для встановлення української нації...
Ну їдемо далі (тобто ближче до подій). На даний час на орді (в кремлі) є самий багатий і впливовий жиdо-москаль (агресивний), який керує всіма одноплемінниками на теренах совка, Європи, Ізраелю та частково і США (наприклад Трамп з партії агресмвних, як і Коломойський, Зеленський. Для порівняння Порошенко належить до поміркованих жиdів, і вроді християнин - тобто не дуже добрий для України, але в рази кращий від коломойських...). Так от Коломойського американці придушили, і хочуть посадити. Він може сидіти тільки в Україні поки зелений слуга при владі. От коломойський захотів щоб росія його захищала, тому домовився з головним жиdом орди про здачу Півдня і Сходу України москалям (за захист), зелений слуга звичайно не проти. Тому коли Байден казав клоуну за 2-3 місяці що москалі нападуть- клойн кривлявся підскакував до останнього дня і казав що не вірить. Правда перед нападом усі війська біля Криму були відведені- і москалі зайшли в Україну без єдиного вистрілу... Все було б добре, однак Бог посіяв вітер серед бандюків, і в той же час дав крупинку розуму російськомовному населенню України. Наслідком чого стало те що жиdва прорахувалась, а українці на сході і півдні стали активно захищатись і тікати не до сатанинської орди - а на Захід України і в Європу... Потім деякі люди взяли зеленого клоуна за одне місце і сказали щоб почав відстоювати Україну- інакше куля в лоб - от він і почав підскакувати, роблячи правда пакості типу 2-ї російської державної мови і т.д. Такі от справи шановні. Об'єднуйтесь, створюйте національну визвольну армію і партію- бо будете бити не тільки москалів, - після перемоги будете боротись із злом в самій Україні- то остання надана Богом можливість Україні стати справжньою державою.