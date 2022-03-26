Рашисти завдали по Львову ще одного ракетного удару, - Садовий (оновлено)

Російські окупанти завдали по Львову ще одного ракетного удару.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один ракетний удар по Львову", - йдеться в повідомленні.

Садовий додав, що у результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.

Триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби.

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