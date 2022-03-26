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Предоставление военной помощи российским оккупантам лоббируется группой белорусских генералов, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил, вопрос привлечения белорусской армии к российской войне против Украины лоббируют отдельные высокопоставленные должностные лица и генералы в Совбезе Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины.

В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь".

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Топ комментарии
+29
Тюана



@_TUANA_TUANA_

·
4 год



Смотрела интервью с волонтером который вывозит из Мариуполя жителей. На блокпосту РФ он спросил офицера «зачем вы это сделали с городом?». В ответ - «вы должны бояться русскую армию». Ненависти больше чем страха.
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26.03.2022 19:43
+26
На ЧЕРНОБАЕВКУ их ..
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26.03.2022 19:34
+20
вони б хоч порахували, скільки рашанських генералів тутка задвохсотили

заздрощі беруть?
то застрельтеся самі, курвині діти
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26.03.2022 19:40
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На ЧЕРНОБАЕВКУ их ..
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26.03.2022 19:34 Ответить
Бульба сцыканет вводить войска потому что по Беларуси начнутся народные пожары и усатая падаль это понимает.
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26.03.2022 19:37 Ответить
начнутся народные пожари? І Хто сірку кине.на вашу думку?
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26.03.2022 20:02 Ответить
В поселке Лукьяновка Николаевской области беларуский батальон захватил технику врага и взорвал танки.

Храбрые беларусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП.
«Мы боремся за правду - победа будет за нами», - сказал комбат беларуского батальона.
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26.03.2022 21:54 Ответить
А не Киевской области Лукьяновка?
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27.03.2022 00:00 Ответить
Тут сказано, что Николаевской области:
https://charter97.org/ru/news/2022/3/26/460835/
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27.03.2022 00:14 Ответить
Спасибо. Не знал. Значит идут на соединение с криворожскими подразделениями. Отлично.
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27.03.2022 00:46 Ответить
вони б хоч порахували, скільки рашанських генералів тутка задвохсотили

заздрощі беруть?
то застрельтеся самі, курвині діти
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26.03.2022 19:40 Ответить
******* бы по этому скоплению ...........
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26.03.2022 19:41 Ответить
Тюана



@_TUANA_TUANA_

·
4 год



Смотрела интервью с волонтером который вывозит из Мариуполя жителей. На блокпосту РФ он спросил офицера «зачем вы это сделали с городом?». В ответ - «вы должны бояться русскую армию». Ненависти больше чем страха.
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26.03.2022 19:43 Ответить
Я так понимаю те кто лобирует

Помагало и шумиху с Техоновской устраевать

Не бойсь ***** им там на обещал всё го на свете.
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26.03.2022 19:44 Ответить
Тіхановску чути?де?
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26.03.2022 20:05 Ответить
Если лично Вы чего-то не слышали или не видели, то это вовсе не значит, что этого не существует.
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26.03.2022 21:32 Ответить
Белый дом сообщает, что Байден пообщался со Светланой Тихановской с борта номер один.

Байден поблагодарил Светлану Тихановскую за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве сегодня вечером.

Президент США подчеркнул непрерывную поддержку Соединенными Штатами белорусского народа в защите и продвижении прав человека, включая свободу выражения мнений и свободные, честные выборы.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287073&lang=ru
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27.03.2022 00:04 Ответить
ну то нехай те лобби и шуруют сами...
им там рашка выдаст карабины )))
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26.03.2022 19:45 Ответить
В Білорусі красти може тільки Бульбофюрер -- іншим не можна.
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26.03.2022 20:00 Ответить
Вы хотели сказать белорузких росийских генералов
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26.03.2022 19:46 Ответить
Так. Бульбофюрер думає ,що то «його» генерали… Але вони ще з військових училищ завербовані і служать фсб та гру рашки.
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26.03.2022 21:37 Ответить
А де їх імена?
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26.03.2022 19:49 Ответить
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26.03.2022 19:50 Ответить
Сумно, сумно аж за край
Бульбагенралів відправляєм в рай
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26.03.2022 19:57 Ответить
Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки білорусь. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території російської федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та ***********, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках.
https://t.me/operativnoZSU/15764
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26.03.2022 19:58 Ответить
Усі ці лобісти ***** мають і рідних і близьких з адресами… За таке не прощають..
На усе свій час!!!
Слава Україні!!!
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26.03.2022 20:01 Ответить
от підари
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26.03.2022 20:04 Ответить
и енералы эти -сплошь с кацапскими фамилиями
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26.03.2022 20:09 Ответить
ДЕТИШКИ ЭТИХ МУДАКОВ УЖЕ ВСТАЛИ ПОД РУЖЬЕ
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26.03.2022 20:16 Ответить
вот так "палятся" кремлевские агенты влияния
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26.03.2022 21:18 Ответить
У них нет выбора , ****** шо хотят воевать шоб москали или усатый неубили вдруг чего. Расчитывают что армия нехочет воевать, разведут руки и скажут, мы пытались, но люди против. Ну или просто генералы дегегераты с свинособачей днк.
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26.03.2022 21:19 Ответить
Першим ділом мозирський нпз - ***** !!!
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26.03.2022 21:57 Ответить
 
 