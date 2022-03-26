Предоставление военной помощи российским оккупантам лоббируется группой белорусских генералов, - Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил, вопрос привлечения белорусской армии к российской войне против Украины лоббируют отдельные высокопоставленные должностные лица и генералы в Совбезе Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины.

В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь".

Читайте также: ВСУ готовы к вероятной атаке белорусских войск