Предоставление военной помощи российским оккупантам лоббируется группой белорусских генералов, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил, вопрос привлечения белорусской армии к российской войне против Украины лоббируют отдельные высокопоставленные должностные лица и генералы в Совбезе Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "Население республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную российской федерацией против Украины.
В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности республики Беларусь".
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Храбрые беларусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП.
«Мы боремся за правду - победа будет за нами», - сказал комбат беларуского батальона.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/26/460835/
заздрощі беруть?
то застрельтеся самі, курвині діти
@_TUANA_TUANA_
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4 год
Смотрела интервью с волонтером который вывозит из Мариуполя жителей. На блокпосту РФ он спросил офицера «зачем вы это сделали с городом?». В ответ - «вы должны бояться русскую армию». Ненависти больше чем страха.
Помагало и шумиху с Техоновской устраевать
Не бойсь ***** им там на обещал всё го на свете.
«Прагнаць чужынцаў са сваіх гарадоў». Зварот Ціханоўскай да Дня Волі.
https://www.youtube.com/watch?v=qHDQe0I882w
Тысячи белорусов пришли 26 марта на антивоенную акцию в Варшаве. На митинге выступила Светлана Тихановская.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287057&lang=ru
Байден поблагодарил Светлану Тихановскую за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве сегодня вечером.
Президент США подчеркнул непрерывную поддержку Соединенными Штатами белорусского народа в защите и продвижении прав человека, включая свободу выражения мнений и свободные, честные выборы.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287073&lang=ru
им там рашка выдаст карабины )))
белорузкихросийских генералов
Бульбагенралів відправляєм в рай
https://t.me/operativnoZSU/15764
На усе свій час!!!
Слава Україні!!!