Надання воєнної допомоги російським окупантам лобіюється групою білоруських генералів, - Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних Сил, питання залучення білоруської армії до російської війни проти України лобіюють окремі високопосадовці та генерали в раді безпеки Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України.

Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь".

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