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Надання воєнної допомоги російським окупантам лобіюється групою білоруських генералів, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

За даними Генерального штабу Збройних Сил, питання залучення білоруської армії до російської війни проти України лобіюють окремі високопосадовці та генерали в раді безпеки Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України.

Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ готові до ймовірної атаки білоруських військ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Тюана



@_TUANA_TUANA_

·
4 год



Смотрела интервью с волонтером который вывозит из Мариуполя жителей. На блокпосту РФ он спросил офицера «зачем вы это сделали с городом?». В ответ - «вы должны бояться русскую армию». Ненависти больше чем страха.
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26.03.2022 19:43
+26
На ЧЕРНОБАЕВКУ их ..
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26.03.2022 19:34
+20
вони б хоч порахували, скільки рашанських генералів тутка задвохсотили

заздрощі беруть?
то застрельтеся самі, курвині діти
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26.03.2022 19:40
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На ЧЕРНОБАЕВКУ их ..
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26.03.2022 19:34 Відповісти
Бульба сцыканет вводить войска потому что по Беларуси начнутся народные пожары и усатая падаль это понимает.
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26.03.2022 19:37 Відповісти
начнутся народные пожари? І Хто сірку кине.на вашу думку?
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26.03.2022 20:02 Відповісти
В поселке Лукьяновка Николаевской области беларуский батальон захватил технику врага и взорвал танки.

Храбрые беларусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП.
«Мы боремся за правду - победа будет за нами», - сказал комбат беларуского батальона.
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26.03.2022 21:54 Відповісти
А не Киевской области Лукьяновка?
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27.03.2022 00:00 Відповісти
Тут сказано, что Николаевской области:
https://charter97.org/ru/news/2022/3/26/460835/
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27.03.2022 00:14 Відповісти
Спасибо. Не знал. Значит идут на соединение с криворожскими подразделениями. Отлично.
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27.03.2022 00:46 Відповісти
вони б хоч порахували, скільки рашанських генералів тутка задвохсотили

заздрощі беруть?
то застрельтеся самі, курвині діти
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26.03.2022 19:40 Відповісти
******* бы по этому скоплению ...........
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26.03.2022 19:41 Відповісти
Тюана



@_TUANA_TUANA_

·
4 год



Смотрела интервью с волонтером который вывозит из Мариуполя жителей. На блокпосту РФ он спросил офицера «зачем вы это сделали с городом?». В ответ - «вы должны бояться русскую армию». Ненависти больше чем страха.
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26.03.2022 19:43 Відповісти
Я так понимаю те кто лобирует

Помагало и шумиху с Техоновской устраевать

Не бойсь ***** им там на обещал всё го на свете.
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26.03.2022 19:44 Відповісти
Тіхановску чути?де?
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26.03.2022 20:05 Відповісти


«Прагнаць чужынцаў са сваіх гарадоў». Зварот Ціханоўскай да Дня Волі.
https://www.youtube.com/watch?v=qHDQe0I882w


Тысячи белорусов пришли 26 марта на антивоенную акцию в Варшаве. На митинге выступила Светлана Тихановская.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287057&lang=ru
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26.03.2022 21:30 Відповісти
Если лично Вы чего-то не слышали или не видели, то это вовсе не значит, что этого не существует.
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26.03.2022 21:32 Відповісти
Белый дом сообщает, что Байден пообщался со Светланой Тихановской с борта номер один.

Байден поблагодарил Светлану Тихановскую за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве сегодня вечером.

Президент США подчеркнул непрерывную поддержку Соединенными Штатами белорусского народа в защите и продвижении прав человека, включая свободу выражения мнений и свободные, честные выборы.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287073&lang=ru
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27.03.2022 00:04 Відповісти
ну то нехай те лобби и шуруют сами...
им там рашка выдаст карабины )))
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26.03.2022 19:45 Відповісти
В Білорусі красти може тільки Бульбофюрер -- іншим не можна.
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26.03.2022 20:00 Відповісти
Вы хотели сказать белорузких росийских генералов
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26.03.2022 19:46 Відповісти
Так. Бульбофюрер думає ,що то «його» генерали… Але вони ще з військових училищ завербовані і служать фсб та гру рашки.
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26.03.2022 21:37 Відповісти
А де їх імена?
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26.03.2022 19:49 Відповісти
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26.03.2022 19:50 Відповісти
Сумно, сумно аж за край
Бульбагенралів відправляєм в рай
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26.03.2022 19:57 Відповісти
Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки білорусь. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території російської федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та ***********, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках.
https://t.me/operativnoZSU/15764
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26.03.2022 19:58 Відповісти
Усі ці лобісти ***** мають і рідних і близьких з адресами… За таке не прощають..
На усе свій час!!!
Слава Україні!!!
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26.03.2022 20:01 Відповісти
от підари
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26.03.2022 20:04 Відповісти
и енералы эти -сплошь с кацапскими фамилиями
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26.03.2022 20:09 Відповісти
ДЕТИШКИ ЭТИХ МУДАКОВ УЖЕ ВСТАЛИ ПОД РУЖЬЕ
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26.03.2022 20:16 Відповісти
вот так "палятся" кремлевские агенты влияния
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26.03.2022 21:18 Відповісти
У них нет выбора , ****** шо хотят воевать шоб москали или усатый неубили вдруг чего. Расчитывают что армия нехочет воевать, разведут руки и скажут, мы пытались, но люди против. Ну или просто генералы дегегераты с свинособачей днк.
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26.03.2022 21:19 Відповісти
Першим ділом мозирський нпз - ***** !!!
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26.03.2022 21:57 Відповісти
 
 