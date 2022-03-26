Надання воєнної допомоги російським окупантам лобіюється групою білоруських генералів, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За даними Генерального штабу Збройних Сил, питання залучення білоруської армії до російської війни проти України лобіюють окремі високопосадовці та генерали в раді безпеки Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України.
Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь".
Топ коментарі
+29 Ksenia VB
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+26 Мистер Икс 00711c20
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Храбрые беларусы штурмовали оккупантов с одним танком и двумя БМП.
«Мы боремся за правду - победа будет за нами», - сказал комбат беларуского батальона.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/26/460835/
заздрощі беруть?
то застрельтеся самі, курвині діти
@_TUANA_TUANA_
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4 год
Смотрела интервью с волонтером который вывозит из Мариуполя жителей. На блокпосту РФ он спросил офицера «зачем вы это сделали с городом?». В ответ - «вы должны бояться русскую армию». Ненависти больше чем страха.
Помагало и шумиху с Техоновской устраевать
Не бойсь ***** им там на обещал всё го на свете.
«Прагнаць чужынцаў са сваіх гарадоў». Зварот Ціханоўскай да Дня Волі.
https://www.youtube.com/watch?v=qHDQe0I882w
Тысячи белорусов пришли 26 марта на антивоенную акцию в Варшаве. На митинге выступила Светлана Тихановская.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287057&lang=ru
Байден поблагодарил Светлану Тихановскую за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве сегодня вечером.
Президент США подчеркнул непрерывную поддержку Соединенными Штатами белорусского народа в защите и продвижении прав человека, включая свободу выражения мнений и свободные, честные выборы.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287073&lang=ru
им там рашка выдаст карабины )))
белорузкихросийских генералов
Бульбагенралів відправляєм в рай
https://t.me/operativnoZSU/15764
На усе свій час!!!
Слава Україні!!!