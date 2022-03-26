Байден предостерег Россию от атаки на НАТО: Мы все одно целое

Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Североатлантический союз отреагирует на это как одно целое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил во время своего выступления в Варшаве.

"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.

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