РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14781 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 868 32
Байден (2386) НАТО (8953)

Байден предостерег Россию от атаки на НАТО: Мы все одно целое

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,сша

Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Североатлантический союз отреагирует на это как одно целое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил во время своего выступления в Варшаве.

"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.

Читайте также: "Быстрая и строгая цена - единственное, что заставит Россию изменить свой курс", - Байден
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
26.03.2022 19:59
+8
Він морозить все не то...
Коли він вже скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
показать весь комментарий
26.03.2022 19:57
+8
Да не будут они на НАТО нападать, они же конченные. Это, было бы подарком для Украины, если бы кацапы спровоцировали НАТО вступить в войну. Тогда война закончилась бы , точно за 96 часов победой Украины.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.03.2022 19:56 Ответить
"Слово - не горобець, як вилетить, то не спіймаєш".

Описка прямо в "яблучко".

Западное издание Time продолжает активно освещать войну в Украине и показывать, что на самом деле происходит в нашей стране.

Однако журналисты "случайно" написали про украинский хлеб вместо palyanytsia - rusni-pyzda. Из-за такой ошибки изданию пришлось срочно исправлять материал.

В материале Ukrainians Don't Blame Just Putin For the War. They Blame Russians "Украинцы винят не только Путина в развязывании войны. Они обвиняют россиян" журналист Элиот Акерман рассказывает, как украинцы распознают русских диверсантов.

Журналисты пишу, что диверсантов распозняют при помощи слова паляниця.

Но журналисты вместо слова palyanytsia, написали совсем другое - rusni-pyzda.

Позже материал был переписан и опубликован заново."
показать весь комментарий
26.03.2022 20:02 Ответить
Він морозить все не то...
Коли він вже скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
показать весь комментарий
26.03.2022 19:57 Ответить
зараз те саме хоче уряд...ті самі гарантії безпеки втюхати...але якшо станеться біда знову українці зостануться сам на сам
показать весь комментарий
26.03.2022 19:59 Ответить
Єдина гарантія безпеки для кожного після 24 лютого 2022, це наявність ядерної зброї, все інше це фікція фуфел...
показать весь комментарий
26.03.2022 20:05 Ответить
памятаєте шо Трамп сказав--навіщо нам ядерна зброя ,якщо її неможливо примінити.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:07 Ответить
На ті країни у кого вона є ракети не летять.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:11 Ответить
Уяви собі, що у нам є ядерна зброя, і путін все одно напав. Що робити?
показать весь комментарий
26.03.2022 21:34 Ответить
Використовувати згідно доктрини безпеки яка є у кожної країни, у США, Франції, Великобританії... но в такому випадку путін би не напав...
показать весь комментарий
26.03.2022 23:42 Ответить
А якби напав?
показать весь комментарий
26.03.2022 23:50 Ответить
Тоді ми б мали використати цю зброю, а тепер без нею просто винищать всіх українців, а ми достойно відповісти не можемо...
показать весь комментарий
26.03.2022 23:53 Ответить
Ти вважаєш, що тепер ми вже програли війну і (ну десь за рік) - нас всіх винищать?
Хм... є варіант лишитись живими - просто капітулювати.

А тоді, як ти кажеш - ми б достойно відповіли. І загинули б за тиждень. Правда, третину орків би з собою взяли.

І далі що?
показать весь комментарий
27.03.2022 02:32 Ответить
а де той старий підар кравчук сховався, нехай розкаже тепер шо яо нам не потібно
показать весь комментарий
26.03.2022 20:12 Ответить
хотілось би вірити, шо НАТО одне ціле
показать весь комментарий
26.03.2022 19:58 Ответить
Уже аж смешно от этих мантр..
показать весь комментарий
26.03.2022 19:59 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 19:59 Ответить
Саме так все і виглядає.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:19 Ответить
Але демократія в нас же одна на всіх.
Прикро, що лише ми за неї воюємо.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:00 Ответить
І цінність людського життя
показать весь комментарий
26.03.2022 20:23 Ответить
А, застеріг..ну ок
показать весь комментарий
26.03.2022 20:01 Ответить
И орбан?
показать весь комментарий
26.03.2022 20:01 Ответить
фондовые биржи отказываются торговать расейскими активами.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:02 Ответить
"Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - наголосив президент США. НАТО ціле, але його рашист заразив німецько- французькими і угорськими раковими клітинами.Метастази вже добряче розповзлися по цілому НАТО.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:04 Ответить
Да не будут они на НАТО нападать, они же конченные. Это, было бы подарком для Украины, если бы кацапы спровоцировали НАТО вступить в войну. Тогда война закончилась бы , точно за 96 часов победой Украины.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:04 Ответить
Опять за УКРАИНУ спрячутся??
показать весь комментарий
26.03.2022 20:04 Ответить
А нащо їм на НАТО нападати, у них під рукою тепер вся планета де нема ЯЗ. Можна напасти на фінів чи Японію, на Аргентину, куди дурі хватить
показать весь комментарий
26.03.2022 20:13 Ответить
НАТО імпотенти, то що робить *****, і вони руками розводять!!!
показать весь комментарий
26.03.2022 20:18 Ответить
А кто-нибудь может мне пояснить, что же в этой речи было такого "входящего в историю" как обещал Белый Дом?
показать весь комментарий
26.03.2022 20:23 Ответить
Одна мадярія чого коштує з того одного цілого...))))
показать весь комментарий
26.03.2022 20:25 Ответить
Дед, ты делай, что хочешь - собирай себя по-утрам, как лего, придумывай новые позы для йоги, которую ты так вдруг недавно полюбил, но если у меня (Украина) не будет сколько мне нужно Джавелинов и Стингеров, я тебе даже не буду глаз ложкой вынимать, я сообщу твой адрес на Лысую Гору.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:46 Ответить
Вот здесь Пионтковский сказал просто в точку насчёт НАТО. https://www.youtube.com/watch?v=TDLM7Kxr8nA
показать весь комментарий
27.03.2022 04:03 Ответить
 
 