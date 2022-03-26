Байден предостерег Россию от атаки на НАТО: Мы все одно целое
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Североатлантический союз отреагирует на это как одно целое.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил во время своего выступления в Варшаве.
"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.
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+18 Анатолик
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+8 ODNAKO
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показать весь комментарий26.03.2022 20:04
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Описка прямо в "яблучко".
Западное издание Time продолжает активно освещать войну в Украине и показывать, что на самом деле происходит в нашей стране.
Однако журналисты "случайно" написали про украинский хлеб вместо palyanytsia - rusni-pyzda. Из-за такой ошибки изданию пришлось срочно исправлять материал.
В материале Ukrainians Don't Blame Just Putin For the War. They Blame Russians "Украинцы винят не только Путина в развязывании войны. Они обвиняют россиян" журналист Элиот Акерман рассказывает, как украинцы распознают русских диверсантов.
Журналисты пишу, что диверсантов распозняют при помощи слова паляниця.
Но журналисты вместо слова palyanytsia, написали совсем другое - rusni-pyzda.
Позже материал был переписан и опубликован заново."
Коли він вже скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
Хм... є варіант лишитись живими - просто капітулювати.
А тоді, як ти кажеш - ми б достойно відповіли. І загинули б за тиждень. Правда, третину орків би з собою взяли.
І далі що?
Прикро, що лише ми за неї воюємо.