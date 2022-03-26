Байден застеріг Росію від атаки на НАТО: Ми всі одне ціле

Президент США Джо Байден попередив Росію про наслідки у разі нападу на одну з країн НАТО. Він наголосив, що Альянс відреагує на це, як одне ціле.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Байден заявив під час свого виступу у Варшаві.

"Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - наголосив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден