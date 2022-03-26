Байден застеріг Росію від атаки на НАТО: Ми всі одне ціле
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден попередив Росію про наслідки у разі нападу на одну з країн НАТО. Він наголосив, що Альянс відреагує на це, як одне ціле.
Як інформує Цензор.НЕТ про це Байден заявив під час свого виступу у Варшаві.
"Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - наголосив президент США.
Топ коментарі
+18 Анатолик
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+8 ODNAKO
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показати весь коментар26.03.2022 20:04
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Будь ласка, зачекайте...
Описка прямо в "яблучко".
Западное издание Time продолжает активно освещать войну в Украине и показывать, что на самом деле происходит в нашей стране.
Однако журналисты "случайно" написали про украинский хлеб вместо palyanytsia - rusni-pyzda. Из-за такой ошибки изданию пришлось срочно исправлять материал.
В материале Ukrainians Don't Blame Just Putin For the War. They Blame Russians "Украинцы винят не только Путина в развязывании войны. Они обвиняют россиян" журналист Элиот Акерман рассказывает, как украинцы распознают русских диверсантов.
Журналисты пишу, что диверсантов распозняют при помощи слова паляниця.
Но журналисты вместо слова palyanytsia, написали совсем другое - rusni-pyzda.
Позже материал был переписан и опубликован заново."
Коли він вже скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
Хм... є варіант лишитись живими - просто капітулювати.
А тоді, як ти кажеш - ми б достойно відповіли. І загинули б за тиждень. Правда, третину орків би з собою взяли.
І далі що?
Прикро, що лише ми за неї воюємо.