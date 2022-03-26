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Байден застеріг Росію від атаки на НАТО: Ми всі одне ціле

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,сша

Президент США Джо Байден попередив Росію про наслідки у разі нападу на одну з країн НАТО. Він наголосив, що Альянс відреагує на це, як одне ціле.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Байден заявив під час свого виступу у Варшаві.

"Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - наголосив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
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26.03.2022 19:59
+8
Він морозить все не то...
Коли він вже скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
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26.03.2022 19:57
+8
Да не будут они на НАТО нападать, они же конченные. Это, было бы подарком для Украины, если бы кацапы спровоцировали НАТО вступить в войну. Тогда война закончилась бы , точно за 96 часов победой Украины.
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26.03.2022 20:04
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26.03.2022 19:56 Відповісти
"Слово - не горобець, як вилетить, то не спіймаєш".

Описка прямо в "яблучко".

Западное издание Time продолжает активно освещать войну в Украине и показывать, что на самом деле происходит в нашей стране.

Однако журналисты "случайно" написали про украинский хлеб вместо palyanytsia - rusni-pyzda. Из-за такой ошибки изданию пришлось срочно исправлять материал.

В материале Ukrainians Don't Blame Just Putin For the War. They Blame Russians "Украинцы винят не только Путина в развязывании войны. Они обвиняют россиян" журналист Элиот Акерман рассказывает, как украинцы распознают русских диверсантов.

Журналисты пишу, что диверсантов распозняют при помощи слова паляниця.

Но журналисты вместо слова palyanytsia, написали совсем другое - rusni-pyzda.

Позже материал был переписан и опубликован заново."
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26.03.2022 20:02 Відповісти
Він морозить все не то...
Коли він вже скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українці, як останніх лохів...
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26.03.2022 19:57 Відповісти
зараз те саме хоче уряд...ті самі гарантії безпеки втюхати...але якшо станеться біда знову українці зостануться сам на сам
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26.03.2022 19:59 Відповісти
Єдина гарантія безпеки для кожного після 24 лютого 2022, це наявність ядерної зброї, все інше це фікція фуфел...
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26.03.2022 20:05 Відповісти
памятаєте шо Трамп сказав--навіщо нам ядерна зброя ,якщо її неможливо примінити.
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26.03.2022 20:07 Відповісти
На ті країни у кого вона є ракети не летять.
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26.03.2022 20:11 Відповісти
Уяви собі, що у нам є ядерна зброя, і путін все одно напав. Що робити?
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26.03.2022 21:34 Відповісти
Використовувати згідно доктрини безпеки яка є у кожної країни, у США, Франції, Великобританії... но в такому випадку путін би не напав...
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26.03.2022 23:42 Відповісти
А якби напав?
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26.03.2022 23:50 Відповісти
Тоді ми б мали використати цю зброю, а тепер без нею просто винищать всіх українців, а ми достойно відповісти не можемо...
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26.03.2022 23:53 Відповісти
Ти вважаєш, що тепер ми вже програли війну і (ну десь за рік) - нас всіх винищать?
Хм... є варіант лишитись живими - просто капітулювати.

А тоді, як ти кажеш - ми б достойно відповіли. І загинули б за тиждень. Правда, третину орків би з собою взяли.

І далі що?
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27.03.2022 02:32 Відповісти
а де той старий підар кравчук сховався, нехай розкаже тепер шо яо нам не потібно
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26.03.2022 20:12 Відповісти
хотілось би вірити, шо НАТО одне ціле
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26.03.2022 19:58 Відповісти
Уже аж смешно от этих мантр..
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26.03.2022 19:59 Відповісти
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26.03.2022 19:59 Відповісти
Саме так все і виглядає.
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26.03.2022 20:19 Відповісти
Але демократія в нас же одна на всіх.
Прикро, що лише ми за неї воюємо.
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26.03.2022 20:00 Відповісти
І цінність людського життя
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26.03.2022 20:23 Відповісти
А, застеріг..ну ок
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26.03.2022 20:01 Відповісти
И орбан?
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26.03.2022 20:01 Відповісти
фондовые биржи отказываются торговать расейскими активами.
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26.03.2022 20:02 Відповісти
"Навіть не думайте наступити війною бодай на одну країну НАТО. Ми всі єдине ціле", - наголосив президент США. НАТО ціле, але його рашист заразив німецько- французькими і угорськими раковими клітинами.Метастази вже добряче розповзлися по цілому НАТО.
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26.03.2022 20:04 Відповісти
Да не будут они на НАТО нападать, они же конченные. Это, было бы подарком для Украины, если бы кацапы спровоцировали НАТО вступить в войну. Тогда война закончилась бы , точно за 96 часов победой Украины.
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26.03.2022 20:04 Відповісти
Опять за УКРАИНУ спрячутся??
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26.03.2022 20:04 Відповісти
А нащо їм на НАТО нападати, у них під рукою тепер вся планета де нема ЯЗ. Можна напасти на фінів чи Японію, на Аргентину, куди дурі хватить
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26.03.2022 20:13 Відповісти
НАТО імпотенти, то що робить *****, і вони руками розводять!!!
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26.03.2022 20:18 Відповісти
А кто-нибудь может мне пояснить, что же в этой речи было такого "входящего в историю" как обещал Белый Дом?
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26.03.2022 20:23 Відповісти
Одна мадярія чого коштує з того одного цілого...))))
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26.03.2022 20:25 Відповісти
Дед, ты делай, что хочешь - собирай себя по-утрам, как лего, придумывай новые позы для йоги, которую ты так вдруг недавно полюбил, но если у меня (Украина) не будет сколько мне нужно Джавелинов и Стингеров, я тебе даже не буду глаз ложкой вынимать, я сообщу твой адрес на Лысую Гору.
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26.03.2022 20:46 Відповісти
Вот здесь Пионтковский сказал просто в точку насчёт НАТО. https://www.youtube.com/watch?v=TDLM7Kxr8nA
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27.03.2022 04:03 Відповісти
 
 