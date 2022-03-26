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Подоляк об обстреле Львова: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

львів

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал обстрел Львова российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один большой украинский город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дип/миссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"?" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли по Львову еще один ракетный удар, - Садовый (обновлено)
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Топ комментарии
+42
дороги йди ремонтуй, секретут секретута...
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26.03.2022 20:12
+37
Великий стратег прокинувся. Україна отримала допомоги за два місяці більше ніж ви дали ЗСУ за три роки. Краще заткнися,щоб не спитали де ППО України.Вже хто би критикував НАТО,але не подоляк,котрий замість ЗСУ армію тролів проплачував ,кричали тут щоб "ненагніталі" .
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26.03.2022 20:18
+36
Де ракети Подоляк?! Дороги ми бачимо-по них їдуть окупанти,дякують,дуже дякують!
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26.03.2022 20:15
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26.03.2022 20:11 Ответить
Деколи здається, що воно просто так мстить нам за це прізвисько...
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26.03.2022 20:15 Ответить
именно Харькову за кличку и за песню ***** из кремля
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26.03.2022 20:20 Ответить
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26.03.2022 20:22 Ответить
А *******!!
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26.03.2022 20:31 Ответить
Заичайно
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26.03.2022 20:11 Ответить
Тому треба було самим готуватись.
Ніхто ***** вже не умиротворює. Спостерігають.
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26.03.2022 20:12 Ответить
дороги йди ремонтуй, секретут секретута...
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26.03.2022 20:12 Ответить
Його справа обирати модель степлера.
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26.03.2022 20:16 Ответить
і отримувати **.ніческу зп за це, прошу не забувати.
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26.03.2022 20:18 Ответить
подоляцькі підійшли.... - та і до сраці
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26.03.2022 20:35 Ответить
Який сенс ремонтувати зараз дороги, якщо можуть розбомбити вщент в будь-який момент? Іноді краще мовчати))
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26.03.2022 21:34 Ответить
який сенс їх було будувати, як потім все це взривати?
все це обзиваеться - "не до вови булава".
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26.03.2022 21:40 Ответить
не вміешь на крок вперед рахувати? - бий **** по роялю - от це твоє
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26.03.2022 21:47 Ответить
не попали куда хотели. попали в больницу. твари.
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26.03.2022 20:13 Ответить
Продовжить .
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26.03.2022 20:13 Ответить
Европа ещё плотнее сомкнет свои ряды и скажет: Украина - мы с тобой!
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26.03.2022 20:14 Ответить
цікаво як до Німецького посольства долетіло б...яка реакція була б...
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26.03.2022 20:14 Ответить
Вызовут посла и вручат ноту.
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26.03.2022 20:16 Ответить
Небіло у нас етово посольства ві всьо врьотє.
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26.03.2022 20:16 Ответить
Посольства країн вважаються територією держави яку вону представляють ...чи не так?
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26.03.2022 20:32 Ответить
саме так
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26.03.2022 21:35 Ответить
залишки ПВО афсальтні та бітумні заводи Коломойського охороняють...
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26.03.2022 20:15 Ответить
А чому у нас все коментують радники? Що вже більше нікому.
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26.03.2022 20:15 Ответить
все ушли на фронт ? )))
як би ж то було так !!!
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26.03.2022 20:18 Ответить
Він «тоже чілавєк, дітей не бачить цілими днями»…
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26.03.2022 20:25 Ответить
опять тревога.
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26.03.2022 20:15 Ответить
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26.03.2022 20:15 Ответить
Де ракети Подоляк?! Дороги ми бачимо-по них їдуть окупанти,дякують,дуже дякують!
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26.03.2022 20:15 Ответить
Будували дороги якраз поблизу кордонів з росіє я про це писав ще два роки тому,совпаденіє?
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26.03.2022 20:21 Ответить
Ні не збіг обставин. Просто зе був як іванушка дурачок, думав з ****** вийде домовитися але не вийде. Що очевидніше що зе зрадник, чи просто не досвідчений дурень?
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26.03.2022 20:25 Ответить
Щоб не соромно перед гаспадіном було.
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26.03.2022 20:26 Ответить
Спросили. Они ответили, 73% даунов, решили что асфальт лучше ПВО и ракет.
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26.03.2022 22:58 Ответить
кто такой подляк???какие у него должностные обязонности?
кто его выпускает чтоб он нес откровенную пургу как предатель раскачивая ненужные противодействия.
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26.03.2022 20:15 Ответить
рядом поляки, показівают аля силу, провокують на інші дії, гадаю не просто так
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26.03.2022 20:15 Ответить
Йди знімай асфальт з траси
Миколаїв- Кропивницький , може під ним там всі ракети які вироблялись три роки. От і закриєш ними небо бл і потопиш кацапські кораблі.
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26.03.2022 20:16 Ответить
Байден: Я повторю то, что сказал сегодня министру обороны Украины. Мы с вами! И точка!😎
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26.03.2022 20:16 Ответить
Европа та США нам здорово допомагають вже б не було ні пенсій ні зарплат в тому числі військовослужбовцям.
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26.03.2022 20:24 Ответить
Такий народ неможливо перемогти. https://usionline.com/dzhaz-na-balkone-neobychnyj-koncert-na-odesskoj-knizhke-foto-video/
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26.03.2022 20:17 Ответить
Великий стратег прокинувся. Україна отримала допомоги за два місяці більше ніж ви дали ЗСУ за три роки. Краще заткнися,щоб не спитали де ППО України.Вже хто би критикував НАТО,але не подоляк,котрий замість ЗСУ армію тролів проплачував ,кричали тут щоб "ненагніталі" .
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26.03.2022 20:18 Ответить
І до чого зараз Порошенко? Ви статтю читали?
Бажаєте тут срач та суперечкі ?Не вийде.
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26.03.2022 21:02 Ответить
нужно уничтожить корабли на рейде в черном море. это реально?
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26.03.2022 20:18 Ответить
При соответсвующем оружием все возможно
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26.03.2022 20:24 Ответить
Эвропа Подоляку - закрий вже свого поганого рота члэносос зелений!
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26.03.2022 20:19 Ответить
Продовжить, так само як ви, з наріком, будували дороги а не ракети коли партнери "істєрілі" закликаючи вас готуватися до війни...
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26.03.2022 20:19 Ответить
А ви більше про перемовини з путіним мрійте, а не пальцем в Америку тикайте
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26.03.2022 20:20 Ответить
Лучше бы ракета влетела в посольство Венгрии.
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26.03.2022 20:20 Ответить
Краще б ракета влетіла у саму Венгрію.
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26.03.2022 20:26 Ответить
Предлагаю ввести новую единицу измерения для количества стурбованостi. Измеряться будет в меркелях. Например, пишет Вашингтон пост, что Байден висловив стурбованiсть. И обязать указывать количество. 40 меркелей
например.
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26.03.2022 20:24 Ответить
Креативненько!
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26.03.2022 20:28 Ответить
А коли США та партнери висловлювали стурбованість, що РФ збирає сили у нас на кордоні, а керівництво України зменшує чисельний склад та скорочує закупівлю озброєнь, вас не турбувало? А воно прилетіло. І наразі всі, хто попереджав змушені допомагати квартальному ідіоту, тому що нікуди не дінешся..
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26.03.2022 20:34 Ответить
Ясно, что эти ракеты были приурочены к визиту Байдена. Жаль что от Байдена ничего толком не услышали. Надежда на то, что скрыли от СМИ.
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26.03.2022 20:26 Ответить
Для тих хто не розуміє що сталося: в чора такий самий спосіб було завдано ракетного удару по нафтовій базі однієї з найбагатших країн перської затоки. Вони мають усі наявні в світі системи ПРО. І ЦЕ ЇМ НЕ ДОПОМОГЛО. ЄДИНИЙ СПОСІБ БОРОТИСЯ ЦЕ РОЗМІСТИТИ ПАЛИВО В ЗАЛІЗНИЧНІ ЦИСТЕРНИ МАЛИМИ ПАРТІЯМИ ПОСТІЙНО ПЕРЕМІЩУЮЧИСЬ.
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26.03.2022 20:26 Ответить
Вот щас ваще нипонял. Это из серии: "Просто так совпало"???
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26.03.2022 20:27 Ответить
Это они к Кракову подбираются. Ещё чуть-чуть и зацепят Поляндию.
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26.03.2022 20:29 Ответить
Не провокуйте.... Нехай Подоляк загляне в очі Путіна
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26.03.2022 20:31 Ответить
Чому Львів не прикритий ППО - тварюки кацапорилі? Тому що він не любить квартал95?
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26.03.2022 20:40 Ответить
цікава думка
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26.03.2022 21:28 Ответить
Цікавого мало, коли усі випущені ракети долітають до ключового щодо підготовки ЗСУ міста.
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26.03.2022 22:15 Ответить
А також біженців зі всієї України. І все рівно московію це не зупиняє...
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26.03.2022 20:45 Ответить
Подоляк це той холуй Льовочкина?
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26.03.2022 20:51 Ответить
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26.03.2022 20:57 Ответить
Biden:
"putin cannot remain in power"
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26.03.2022 21:04 Ответить
Кузьма - Путин Пішов *****
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26.03.2022 21:26 Ответить
Невже Подоляк продовжить шукати "компроміси"?
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26.03.2022 21:11 Ответить
Ну и что за паникёр? Разведка США ведь тоже были паникёрами? За месяц до войны вас США предупреждали, а вы шашлычки на майские планировали, а теперь что? Теперь помощи просят. Да за это расстрелять вас нужно по законам военного времени!!!
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26.03.2022 21:13 Ответить
всім похрєн....так,я чув від переселенців (саме цікаве коли їх питання вирішував) що "от вам тут харашо"...(ні в чому ні кого не звинувачую)....але давно вже час зрозуміти , що кацапстан хоче ВСЮ Україну....немає чому дивуватись....
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26.03.2022 21:14 Ответить
Подоляк - ссучена кацапська потвора,як і інші в ОПі.Цинічна тварюка у якої хватило нахабства постійно звинувачувати наших добрих друзів,дякуючи яким ми взагалі сьогодні живі.
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26.03.2022 21:21 Ответить
Дурнику затули свою хліборізку , хто тобі дав право таке базікати ?

надіюся ти і все ваше шобло читає цензор
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26.03.2022 21:32 Ответить
Згідно до статті 114 кримінального кодексу України громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. мають бути негайно арештовані за «несанкціоноване поширення інформації про... рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану...»

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26.03.2022 23:32 Ответить
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27.03.2022 09:29 Ответить
Яка в цьому доля Подоляка? Судячи із Запоріжжя, фатальна.
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30.08.2022 22:40 Ответить
 
 