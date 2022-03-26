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Подоляк об обстреле Львова: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал обстрел Львова российскими оккупантами.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один большой украинский город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дип/миссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"?" – говорится в сообщении.
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показать весь комментарий26.03.2022 20:12
+37 Лилия Стацкая
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показать весь комментарий26.03.2022 20:15
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Ніхто ***** вже не умиротворює. Спостерігають.
все це обзиваеться - "не до вови булава".
як би ж то було так !!!
кто его выпускает чтоб он нес откровенную пургу как предатель раскачивая ненужные противодействия.
Миколаїв- Кропивницький , може під ним там всі ракети які вироблялись три роки. От і закриєш ними небо бл і потопиш кацапські кораблі.
Бажаєте тут срач та суперечкі ?Не вийде.
например.
"putin cannot remain in power"
надіюся ти і все ваше шобло читає цензор