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Подоляк про обстріл Львова: Невже Європа продовжить "умиротворювати"?
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував обстріл Львова російськими окупантами.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 три - пятнадцать
показати весь коментар26.03.2022 20:12
+37 Лилия Стацкая
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+36 Игорь Наумчук
показати весь коментар26.03.2022 20:15
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Ніхто ***** вже не умиротворює. Спостерігають.
все це обзиваеться - "не до вови булава".
як би ж то було так !!!
кто его выпускает чтоб он нес откровенную пургу как предатель раскачивая ненужные противодействия.
Миколаїв- Кропивницький , може під ним там всі ракети які вироблялись три роки. От і закриєш ними небо бл і потопиш кацапські кораблі.
Бажаєте тут срач та суперечкі ?Не вийде.
например.
"putin cannot remain in power"
надіюся ти і все ваше шобло читає цензор