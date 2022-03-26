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Подоляк про обстріл Львова: Невже Європа продовжить "умиротворювати"?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував обстріл Львова російськими окупантами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Рашисти завдали по Львову ще одного ракетного удару, - Садовий (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
дороги йди ремонтуй, секретут секретута...
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26.03.2022 20:12
+37
Великий стратег прокинувся. Україна отримала допомоги за два місяці більше ніж ви дали ЗСУ за три роки. Краще заткнися,щоб не спитали де ППО України.Вже хто би критикував НАТО,але не подоляк,котрий замість ЗСУ армію тролів проплачував ,кричали тут щоб "ненагніталі" .
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26.03.2022 20:18
+36
Де ракети Подоляк?! Дороги ми бачимо-по них їдуть окупанти,дякують,дуже дякують!
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26.03.2022 20:15
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26.03.2022 20:11 Відповісти
Деколи здається, що воно просто так мстить нам за це прізвисько...
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26.03.2022 20:15 Відповісти
именно Харькову за кличку и за песню ***** из кремля
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26.03.2022 20:20 Відповісти
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26.03.2022 20:22 Відповісти
А *******!!
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26.03.2022 20:31 Відповісти
Заичайно
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26.03.2022 20:11 Відповісти
Тому треба було самим готуватись.
Ніхто ***** вже не умиротворює. Спостерігають.
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26.03.2022 20:12 Відповісти
дороги йди ремонтуй, секретут секретута...
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26.03.2022 20:12 Відповісти
Його справа обирати модель степлера.
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26.03.2022 20:16 Відповісти
і отримувати **.ніческу зп за це, прошу не забувати.
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26.03.2022 20:18 Відповісти
подоляцькі підійшли.... - та і до сраці
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26.03.2022 20:35 Відповісти
Який сенс ремонтувати зараз дороги, якщо можуть розбомбити вщент в будь-який момент? Іноді краще мовчати))
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26.03.2022 21:34 Відповісти
який сенс їх було будувати, як потім все це взривати?
все це обзиваеться - "не до вови булава".
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26.03.2022 21:40 Відповісти
не вміешь на крок вперед рахувати? - бий **** по роялю - от це твоє
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26.03.2022 21:47 Відповісти
не попали куда хотели. попали в больницу. твари.
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26.03.2022 20:13 Відповісти
Продовжить .
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26.03.2022 20:13 Відповісти
Европа ещё плотнее сомкнет свои ряды и скажет: Украина - мы с тобой!
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26.03.2022 20:14 Відповісти
цікаво як до Німецького посольства долетіло б...яка реакція була б...
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26.03.2022 20:14 Відповісти
Вызовут посла и вручат ноту.
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26.03.2022 20:16 Відповісти
Небіло у нас етово посольства ві всьо врьотє.
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26.03.2022 20:16 Відповісти
Посольства країн вважаються територією держави яку вону представляють ...чи не так?
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26.03.2022 20:32 Відповісти
саме так
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26.03.2022 21:35 Відповісти
залишки ПВО афсальтні та бітумні заводи Коломойського охороняють...
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26.03.2022 20:15 Відповісти
А чому у нас все коментують радники? Що вже більше нікому.
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26.03.2022 20:15 Відповісти
все ушли на фронт ? )))
як би ж то було так !!!
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26.03.2022 20:18 Відповісти
Він «тоже чілавєк, дітей не бачить цілими днями»…
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26.03.2022 20:25 Відповісти
опять тревога.
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26.03.2022 20:15 Відповісти
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26.03.2022 20:15 Відповісти
Де ракети Подоляк?! Дороги ми бачимо-по них їдуть окупанти,дякують,дуже дякують!
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26.03.2022 20:15 Відповісти
Будували дороги якраз поблизу кордонів з росіє я про це писав ще два роки тому,совпаденіє?
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26.03.2022 20:21 Відповісти
Ні не збіг обставин. Просто зе був як іванушка дурачок, думав з ****** вийде домовитися але не вийде. Що очевидніше що зе зрадник, чи просто не досвідчений дурень?
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26.03.2022 20:25 Відповісти
Щоб не соромно перед гаспадіном було.
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26.03.2022 20:26 Відповісти
Спросили. Они ответили, 73% даунов, решили что асфальт лучше ПВО и ракет.
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26.03.2022 22:58 Відповісти
кто такой подляк???какие у него должностные обязонности?
кто его выпускает чтоб он нес откровенную пургу как предатель раскачивая ненужные противодействия.
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26.03.2022 20:15 Відповісти
рядом поляки, показівают аля силу, провокують на інші дії, гадаю не просто так
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26.03.2022 20:15 Відповісти
Йди знімай асфальт з траси
Миколаїв- Кропивницький , може під ним там всі ракети які вироблялись три роки. От і закриєш ними небо бл і потопиш кацапські кораблі.
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26.03.2022 20:16 Відповісти
Байден: Я повторю то, что сказал сегодня министру обороны Украины. Мы с вами! И точка!😎
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26.03.2022 20:16 Відповісти
Европа та США нам здорово допомагають вже б не було ні пенсій ні зарплат в тому числі військовослужбовцям.
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26.03.2022 20:24 Відповісти
Такий народ неможливо перемогти. https://usionline.com/dzhaz-na-balkone-neobychnyj-koncert-na-odesskoj-knizhke-foto-video/
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26.03.2022 20:17 Відповісти
Великий стратег прокинувся. Україна отримала допомоги за два місяці більше ніж ви дали ЗСУ за три роки. Краще заткнися,щоб не спитали де ППО України.Вже хто би критикував НАТО,але не подоляк,котрий замість ЗСУ армію тролів проплачував ,кричали тут щоб "ненагніталі" .
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26.03.2022 20:18 Відповісти
І до чого зараз Порошенко? Ви статтю читали?
Бажаєте тут срач та суперечкі ?Не вийде.
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26.03.2022 21:02 Відповісти
нужно уничтожить корабли на рейде в черном море. это реально?
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26.03.2022 20:18 Відповісти
При соответсвующем оружием все возможно
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26.03.2022 20:24 Відповісти
Эвропа Подоляку - закрий вже свого поганого рота члэносос зелений!
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26.03.2022 20:19 Відповісти
Продовжить, так само як ви, з наріком, будували дороги а не ракети коли партнери "істєрілі" закликаючи вас готуватися до війни...
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26.03.2022 20:19 Відповісти
А ви більше про перемовини з путіним мрійте, а не пальцем в Америку тикайте
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26.03.2022 20:20 Відповісти
Лучше бы ракета влетела в посольство Венгрии.
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26.03.2022 20:20 Відповісти
Краще б ракета влетіла у саму Венгрію.
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26.03.2022 20:26 Відповісти
Предлагаю ввести новую единицу измерения для количества стурбованостi. Измеряться будет в меркелях. Например, пишет Вашингтон пост, что Байден висловив стурбованiсть. И обязать указывать количество. 40 меркелей
например.
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26.03.2022 20:24 Відповісти
Креативненько!
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26.03.2022 20:28 Відповісти
А коли США та партнери висловлювали стурбованість, що РФ збирає сили у нас на кордоні, а керівництво України зменшує чисельний склад та скорочує закупівлю озброєнь, вас не турбувало? А воно прилетіло. І наразі всі, хто попереджав змушені допомагати квартальному ідіоту, тому що нікуди не дінешся..
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26.03.2022 20:34 Відповісти
Ясно, что эти ракеты были приурочены к визиту Байдена. Жаль что от Байдена ничего толком не услышали. Надежда на то, что скрыли от СМИ.
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26.03.2022 20:26 Відповісти
Для тих хто не розуміє що сталося: в чора такий самий спосіб було завдано ракетного удару по нафтовій базі однієї з найбагатших країн перської затоки. Вони мають усі наявні в світі системи ПРО. І ЦЕ ЇМ НЕ ДОПОМОГЛО. ЄДИНИЙ СПОСІБ БОРОТИСЯ ЦЕ РОЗМІСТИТИ ПАЛИВО В ЗАЛІЗНИЧНІ ЦИСТЕРНИ МАЛИМИ ПАРТІЯМИ ПОСТІЙНО ПЕРЕМІЩУЮЧИСЬ.
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26.03.2022 20:26 Відповісти
Вот щас ваще нипонял. Это из серии: "Просто так совпало"???
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26.03.2022 20:27 Відповісти
Это они к Кракову подбираются. Ещё чуть-чуть и зацепят Поляндию.
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26.03.2022 20:29 Відповісти
Не провокуйте.... Нехай Подоляк загляне в очі Путіна
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26.03.2022 20:31 Відповісти
Чому Львів не прикритий ППО - тварюки кацапорилі? Тому що він не любить квартал95?
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26.03.2022 20:40 Відповісти
цікава думка
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26.03.2022 21:28 Відповісти
Цікавого мало, коли усі випущені ракети долітають до ключового щодо підготовки ЗСУ міста.
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26.03.2022 22:15 Відповісти
А також біженців зі всієї України. І все рівно московію це не зупиняє...
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26.03.2022 20:45 Відповісти
Подоляк це той холуй Льовочкина?
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26.03.2022 20:51 Відповісти
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26.03.2022 20:57 Відповісти
Biden:
"putin cannot remain in power"
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26.03.2022 21:04 Відповісти
Кузьма - Путин Пішов *****
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26.03.2022 21:26 Відповісти
Невже Подоляк продовжить шукати "компроміси"?
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26.03.2022 21:11 Відповісти
Ну и что за паникёр? Разведка США ведь тоже были паникёрами? За месяц до войны вас США предупреждали, а вы шашлычки на майские планировали, а теперь что? Теперь помощи просят. Да за это расстрелять вас нужно по законам военного времени!!!
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26.03.2022 21:13 Відповісти
всім похрєн....так,я чув від переселенців (саме цікаве коли їх питання вирішував) що "от вам тут харашо"...(ні в чому ні кого не звинувачую)....але давно вже час зрозуміти , що кацапстан хоче ВСЮ Україну....немає чому дивуватись....
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26.03.2022 21:14 Відповісти
Подоляк - ссучена кацапська потвора,як і інші в ОПі.Цинічна тварюка у якої хватило нахабства постійно звинувачувати наших добрих друзів,дякуючи яким ми взагалі сьогодні живі.
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26.03.2022 21:21 Відповісти
Дурнику затули свою хліборізку , хто тобі дав право таке базікати ?

надіюся ти і все ваше шобло читає цензор
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26.03.2022 21:32 Відповісти
Згідно до статті 114 кримінального кодексу України громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. мають бути негайно арештовані за «несанкціоноване поширення інформації про... рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану...»

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26.03.2022 23:32 Відповісти
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27.03.2022 09:29 Відповісти
Яка в цьому доля Подоляка? Судячи із Запоріжжя, фатальна.
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30.08.2022 22:40 Відповісти
 
 