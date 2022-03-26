Минкульт подготовил санкции против 47 "пропутинских скоморохов", - Ткаченко. ПЕРЕЧЕНЬ

В Министерстве культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных "пропутинских скоморохов", публично заявивших о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Далее – согласование за СНБО и Президентом.

В списке, в частности, певцы и музыканты:

- Николай Басков;

- Дмитрий Билан;

- Полина Гагарина;

- Олег Газманов;

– Денис Вайнштейн, он же Джиган;

- Лариса Долина;

- Сергей Жуков;

- Григорий Лепс;

- Николай Расторгуев;

– Тимур Юнусов, он же Тимати.

Актеры и режиссеры:

- Дмитрий Харатьян;

- Яна Поплавская;

- Дмитрий Певцов;

- Никита Михалков;

- Владимир Машков;

– Марат Башаров.

Политики, пропагандисты и пособники Кремля:

- Аскер-заде Наиля Вагиф кизы, журналист, телеведущая, телеканал "Россия-1";

– Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;

- Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";

- Дугин Александр Гелиевич, политик, ученый, пропагандист;

– Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.

Также санкции вводятся против двух юридических лиц:

- владельцев спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках "Eutelsat W-4" и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация свято-симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";

– ООО "8 канал".

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