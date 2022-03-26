Мінкульт підготував санкції проти 47 "пропутінських скоморохів", - Ткаченко. ПЕРЕЛІК

У Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних "пропутінських скоморохів", які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Далі – погодження за РНБО та Президентом.

У списку, зокрема співаки та музиканти:



- Микола Басков;

- Дмитро Білан;

- Поліна Гагаріна;

- Олег Газманов;

- Денис Вайнштейн, він же Джиган;

- Лариса Доліна;

- Сергій Жуков;

- Григорій Лепс;

- Ніколай Расторгуєв;

- Тимур Юнусов, він же Тіматі.



Актори та режисери:



- Дмитро Харатьян;

- Яна Поплавська;

- Дмитро Пєвцов;

- Микита Михалков;

- Володимир Машков;

- Марат Башаров.



Політики, пропагандисти та посібники Кремля:



- Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал "Росія-1";

- Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;

- Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал "Звезда";

- Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;

- Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.



Також санкції запроваджуються проти двох юридичних осіб:



- власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";

- ТОВ "8 канал".

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