Мінкульт підготував санкції проти 47 "пропутінських скоморохів", - Ткаченко. ПЕРЕЛІК
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У Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних "пропутінських скоморохів", які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав.
Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Далі – погодження за РНБО та Президентом.
У списку, зокрема співаки та музиканти:
- Микола Басков;
- Дмитро Білан;
- Поліна Гагаріна;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, він же Джиган;
- Лариса Доліна;
- Сергій Жуков;
- Григорій Лепс;
- Ніколай Расторгуєв;
- Тимур Юнусов, він же Тіматі.
Актори та режисери:
- Дмитро Харатьян;
- Яна Поплавська;
- Дмитро Пєвцов;
- Микита Михалков;
- Володимир Машков;
- Марат Башаров.
Політики, пропагандисти та посібники Кремля:
- Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал "Росія-1";
- Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
- Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал "Звезда";
- Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
- Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.
Також санкції запроваджуються проти двох юридичних осіб:
- власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";
- ТОВ "8 канал".
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2 ч
Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
Сейчас это у них это почти приравнивается к нацизму. Юра, конечно же, уже не тот, но упрекнуть его в чем-то нехорошем сложно - человек всегда жил по совести (по крайней мере в публичной плоскости).
-Затичкін
Но какие конкретно ?????
Просто подходить нужно по другому. Сначала запретить всех, а потом сделать список исключений, кого санкции не должны коснуться. Так будет значительно проще. На пару листов они легко влезут.
Блин, ну и именем наградили, хрен произнесёшь. ))
Аскер-в-заде Наиля Вагин ***** - жесть.
Перед лайном на сцені на коліна падав,кричав,"Владімір Владіміравічь,забєрітє нас за далгі".