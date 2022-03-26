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Мінкульт підготував санкції проти 47 "пропутінських скоморохів", - Ткаченко. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін,тіматі

У Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних "пропутінських скоморохів", які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Далі – погодження за РНБО та Президентом.

У списку, зокрема співаки та музиканти:

- Микола Басков;
- Дмитро Білан;
- Поліна Гагаріна;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, він же Джиган;
- Лариса Доліна;
- Сергій Жуков;
- Григорій Лепс;
- Ніколай Расторгуєв;
- Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Актори та режисери:

- Дмитро Харатьян;
- Яна Поплавська;
- Дмитро Пєвцов;
- Микита Михалков;
- Володимир Машков;
- Марат Башаров.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

- Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал "Росія-1";
- Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
- Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал "Звезда";
- Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
- Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства REGNUM.

Також санкції запроваджуються проти двох юридичних осіб:

- власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" і "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)";
- ТОВ "8 канал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовчання українських артистів чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Vlad Nevzorov@vnevzorov

2 ч



Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
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26.03.2022 21:12
+21
Хероя Сватів Добронравова не включать, який теж підтримав пуйла та війну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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26.03.2022 21:20
+19
Як там справи із "сватами", коли вже наступний сезон?
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26.03.2022 21:19
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А шефир?
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26.03.2022 21:11 Відповісти
Vlad Nevzorov@vnevzorov

2 ч



Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
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26.03.2022 21:12 Відповісти
***** -- "стратєг"...
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26.03.2022 21:16 Відповісти
А що там наш ЧЕРНО-БЄЛИЙ прямий і справедливий ЮРА ШЕВЧУК з ДДТ ? Ніхто не чув?
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26.03.2022 21:12 Відповісти
мямлил шото про мир на концерте...он канеш противник пуйла, но сцыкливый....
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26.03.2022 21:43 Відповісти
Ну почему же? Он высказывался против войны. Концерты "Нет войне" в параше давал: https://www.youtube.com/watch?v=9_mr3v78XQw


Сейчас это у них это почти приравнивается к нацизму. Юра, конечно же, уже не тот, но упрекнуть его в чем-то нехорошем сложно - человек всегда жил по совести (по крайней мере в публичной плоскости).
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26.03.2022 21:54 Відповісти
Ну слава Богу. Послухав. Все сказав правильно,наскільки це можливо в його умовах,щоб без наслідків. Приймається.
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27.03.2022 00:13 Відповісти
Пропагандоны!!!
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26.03.2022 21:13 Відповісти
А Баста? Чи я аб єтам нє гаварю?
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26.03.2022 21:14 Відповісти
САМИЙ ГОЛОВНИЙ НАТХНЕННИК РАШИЗМУ І НИНІШНЬОЇ ВІЙНИ: Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист
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26.03.2022 21:16 Відповісти
Затулин Константин Федорович. памятаєте такого?
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26.03.2022 21:22 Відповісти
затулін у перекладі на украЇнську
-Затичкін
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26.03.2022 21:50 Відповісти
Колись у Києві при Янудрілі воно казало що в нього є українське коріння-В україні є така лікарська травичка,називається ЗАТУЛИ ГУЗНО.
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27.03.2022 01:11 Відповісти
Знаю,але дугін-це філософ рашизму. Це теоретик.
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27.03.2022 00:15 Відповісти
Соловьева ,Леонтьева,Скабееву "помиловали".(?)
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27.03.2022 00:44 Відповісти
Як там справи із "сватами", коли вже наступний сезон?
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26.03.2022 21:19 Відповісти
Лорак, Повалiй - що з ними?
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26.03.2022 21:19 Відповісти
Розстріляють!
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26.03.2022 21:23 Відповісти
Про скоморохів було б не погано сказано, але не після публічної заяви цього діяча укрінськоі культури на захист Басти. Вибачення? Добровільна відставка? Ні. Перевзутися і шуруємо далі. ЗекоМанда
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26.03.2022 21:20 Відповісти
У. певцова походурак мозку , як міг на таку куйню підписатись
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26.03.2022 21:20 Відповісти
Хероя Сватів Добронравова не включать, який теж підтримав пуйла та війну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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26.03.2022 21:20 Відповісти
Як можна, ви що...
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26.03.2022 21:41 Відповісти
Так після війни зйомки сватів продовжать.
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27.03.2022 01:13 Відповісти
Санкции это чудесно !!!
Но какие конкретно ?????
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26.03.2022 21:23 Відповісти
санкціі санкционниє
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26.03.2022 21:52 Відповісти
Там не всі, їх набагато більше.
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26.03.2022 21:24 Відповісти
Абсолютно всі
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26.03.2022 21:27 Відповісти
Ну почему же? Что можно плохого сказать о том же Гребенщикове, назвавшего Соловьева мудозвоном, о Макаревиче, о Шевчуке, об Ахеджаковой, да о том же NoizeMC или даже об Оксимироне (который всегда вообще был вне политики, а недавно делал концерт в поддержку Украины)? Есть там весьма достойные люди. Их мало, но они есть.
Просто подходить нужно по другому. Сначала запретить всех, а потом сделать список исключений, кого санкции не должны коснуться. Так будет значительно проще. На пару листов они легко влезут.
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26.03.2022 21:41 Відповісти
Плювати вже.
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26.03.2022 22:07 Відповісти
Так, там є ще достойні люди: Смєхов та його донька Аліка, Басилашвілі, Лія Ахеджакова взагалі унікальна жінка. Така маленька на зріст та така велика душею.
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26.03.2022 22:08 Відповісти
Я мала на увазі, що у цьому переліку не всі: іБаста, кіркоров, та ще багато хто, не хочу навіть зараз згадувати.
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26.03.2022 22:04 Відповісти
Так не всі. У список мають потрапити всі, без виключень.
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26.03.2022 22:06 Відповісти
А мені здається, що тоді вже і список цей вже не потрібен. Жодний артист чи співак з раські фєдєраські не має морального права коли-небудь взагалі відкрити рота на українській землі. Вони можуть висловлювати нам свою підтримку та співати пісень про Україну, але не у нас.
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26.03.2022 22:18 Відповісти
А раніше поліція лупасила активістів, які зривали концерти російських скоморохів.
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26.03.2022 21:26 Відповісти
Зачем эти тупые списки? Просто автоматом всех рашистов не пускать. Во всяком случае, в ближайшие годы.
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26.03.2022 21:32 Відповісти
"Аскер-заде Наиля Вагиф кизы - журналист, телеведущая, телеканал "Россия-1".

Блин, ну и именем наградили, хрен произнесёшь. ))
Аскер-в-заде Наиля Вагин ***** - жесть.
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26.03.2022 21:33 Відповісти
Знаю одного такого скомороха.
Перед лайном на сцені на коліна падав,кричав,"Владімір Владіміравічь,забєрітє нас за далгі".
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26.03.2022 21:36 Відповісти
та как то мало....
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26.03.2022 21:41 Відповісти
Що за санкції, вхід до ПК Україна буде лише з чорного ходу?
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26.03.2022 21:59 Відповісти
Яна Поплавська ("Червона шапочка") як була жабою в 70-ті році, так жабою і залишилась. Видно, що чоловіка зі стрілою так і не зустріла
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26.03.2022 22:08 Відповісти
Цель применения санкций к "пропутинским скоморохам" не запретить кому-то из слушать, а не допустить, чтобы враги Украины зарабатывали на украинцах.
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26.03.2022 22:31 Відповісти
Гундяєва забули!
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26.03.2022 22:48 Відповісти
Та всіх їх *****, причому не на державному, а громадському рівні, і не когось, а всіх... там і перейматись ні за чим...дивуюсь, як ця ***** була в тренді в українців на протязі десятків років...це ж просто кончена деградація...
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26.03.2022 22:59 Відповісти
саша підар ткаченко малює бурхливу діяльність. Ше недавно, місяці 3 тому, ця гнида розповідала украінцям про те, шо він не проти того, якшо всесвітньовідомі московіти будуть нам нести свою т.з. культуру. Швіденько оце падло перевзувається на ходу. Гаразд, почекаємо закінчення війни; потім розберемося з усіма ткаченками/арахаміями/подоляками тощо.
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26.03.2022 23:00 Відповісти
Зелених покидьків можна нескінченно перераховувати: верещук, маляр, дєрьмак, резніков ... Продовження буде.
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27.03.2022 09:24 Відповісти
А где лолита , а где пресняковы все семейство? Где киркоров жополиз *****? Где все жополиз *****? Оманский забыл про Крым? Вова народ хорошо помнит, кто поддерживает ***** с 2014 года и про твоих сватов тоже не забыл!
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26.03.2022 23:16 Відповісти
А кому эти старперы вобще нужны. Они уже на ладан дышат.
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27.03.2022 01:01 Відповісти
8 лет прошло..... С такой эффективностью эту конторку надо разогнать н а х....
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26.03.2022 23:57 Відповісти
А де Розенбаум?
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27.03.2022 09:21 Відповісти
 
 