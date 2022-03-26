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В Дубно ракета оккупантов попала в нефтебазу, - Ровенская ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Дубно Ровенской области ракета российских оккупантов попала в нефтебазу.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Ровенщине звучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй ракета попала в нефтебазу города Дубно. В настоящее время ущерб устанавливается", - сказал он.
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+25 Перехватчик
показать весь комментарий26.03.2022 21:48
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+14 KosAn30 JT26
показать весь комментарий26.03.2022 21:51
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натовские генералы думают сейчас как тх ******* да и азеры думаю несами по себе наступают,ердогаша дал отмашку)
ИМХО Ердогаша самый хитросделаный в хорошем смысле президент в мире)
Думаю в Крым вообще будем заходить тихо и еще искать со свечками а куда это крысчане подевались я бы мостик Керченский бабахнул апосля пусть бегут твари по нему и быстро... ОРЛД Донецк и Луганск опустеет процентов на 40% как минимум и хрен с ними меньше патронов тратить на них... все может в один момент сутки резко измениться полное затишье на фронтах отсутствие противника в окопах и по линии огня и так до самой госграницы... будут конечно сюрпрайз в виде минных полей и ловушек и все же...
що "двігают"-це ще побачимо..)
Про всяк випадок, в будь якої бабці не може бути в родичах все кладовище.
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В принципе парализовать снабжение ВСУ подобным методом не получится-там таких громадных обьемов не требуется ,а за каждой цистерной не поганяешься ,а вот парализовать посевную-вполне возможно.
Думаю это и есть основная цель,как и блокада Одессы и Ильичевска
от так повинні починатися новини про ракети ***** , так переможем
Ми ж бачимо інформацію того MAXAR
Думаю, в рашистів є щось подібне і вони онлайн багато чого відслідковують
3 mins ·
А вчора ж не тільки на Луганщині наші склад рашистських *********** підірвали. На північ від Чернігова рвонули по крупному. ********** рвалися близька 5 годин. А на півночі вже давно проблеми з постачанням. Скільки людських життів врятували цим влучним попадінням наші захисники! Також повідомляється, що за компанію знищена вража РЕБ, то у ворога раптом пропав зір і слух, а в Чернігові нарешті можна чути українське радіо, яке до того глушили окупанти.