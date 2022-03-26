В Дубно ракета оккупантов попала в нефтебазу, - Ровенская ОВА

В городе Дубно Ровенской области ракета российских оккупантов попала в нефтебазу.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Ровенщине звучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй ракета попала в нефтебазу города Дубно. В настоящее время ущерб устанавливается", - сказал он.

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