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В Дубно ракета оккупантов попала в нефтебазу, - Ровенская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В городе Дубно Ровенской области ракета российских оккупантов попала в нефтебазу.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Ровенщине звучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй ракета попала в нефтебазу города Дубно. В настоящее время ущерб устанавливается", - сказал он.

Читайте: В 10 км от Луцка силами ПВО был сбит вражеский БПЛА или ракета, - ОВА
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Топ комментарии
+25
Чем,километром новой дороги?
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26.03.2022 21:48
+16
Охотника поймали.

https://t.me/Sharpreview/11624
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26.03.2022 21:46
+14
пох америка поставит топлива сколько надо и плюшек кацапоубивательніх норм...судя по речи байдена,дедушка очень недоволен поведением рашки.
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26.03.2022 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Добре хоч без відосиків.
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26.03.2022 21:45 Ответить
Охотника поймали.

https://t.me/Sharpreview/11624
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26.03.2022 21:46 Ответить
Глисты у него
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26.03.2022 21:55 Ответить
Валять по нафтобазам...тил вибивають
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26.03.2022 21:47 Ответить
пох америка поставит топлива сколько надо и плюшек кацапоубивательніх норм...судя по речи байдена,дедушка очень недоволен поведением рашки.
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26.03.2022 21:51 Ответить
А где хранить будут?
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26.03.2022 21:52 Ответить
На заправках. У кацапов ракет не хватит на каждую.
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26.03.2022 22:00 Ответить
А давайте жити в реальному світі.
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26.03.2022 21:53 Ответить
В реальному світі США, UK та ЄС вже змінили хід війни, надавши величезну кількість зброї ще до її початку, надаючи розвіддані та, впевнений, ще багато чого що ми не знаємо. Дійно, допомога мала бути ще більшою, але давай не недооцінювати те, що вже є. Увесь світ зараз за Україну.
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26.03.2022 22:18 Ответить
Так и есть, очень уже много денег вложили в Украину, ставки слишком высоки
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26.03.2022 21:53 Ответить
ПНХ свинориле
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26.03.2022 22:24 Ответить
И что кацапы получают от этого. Украина есть и будет, ненависть к кацапам есть и будет. Что они выигрывают?
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26.03.2022 22:00 Ответить
Уверен, что будучи ********* нумерологами, они очень-очень хотят иметь хоть какую-то пабеду к майскому Дидоваивалу.
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26.03.2022 22:20 Ответить
ты спрашиваешь за логику у кацапов? у тех у кого 11 раз зачернобаили 2 генералов....это же русня....надо хоть чтото раболепному быдду преподнести хоть полностью ничтоженую волноваху хоть мегасити каховку.
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26.03.2022 22:04 Ответить
тут факт в другом что они показали свою реальную наземную силу в виде таком,снабжениясвязи и самолеты которое старое советское пво сбивает.
натовские генералы думают сейчас как тх ******* да и азеры думаю несами по себе наступают,ердогаша дал отмашку)
ИМХО Ердогаша самый хитросделаный в хорошем смысле президент в мире)
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26.03.2022 22:12 Ответить
как бы не добежали до Дальнего Востока Япония очень даже рассердилась а тут Азиры с Карабахом да еще Молдова вкупе с Румынией про МПР начнет яйца крутить да и в Грузии если Рашка начнет сыпаться власть сразу исчезнет и причем внезапно промосковская.. а там Абхазия Осетия да и Китай начнет пробу пера с приграничных откусов на проверку проконает аль нет..
Думаю в Крым вообще будем заходить тихо и еще искать со свечками а куда это крысчане подевались я бы мостик Керченский бабахнул апосля пусть бегут твари по нему и быстро... ОРЛД Донецк и Луганск опустеет процентов на 40% как минимум и хрен с ними меньше патронов тратить на них... все может в один момент сутки резко измениться полное затишье на фронтах отсутствие противника в окопах и по линии огня и так до самой госграницы... будут конечно сюрпрайз в виде минных полей и ловушек и все же...
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26.03.2022 22:14 Ответить
те що відводять може і правда..

що "двігают"-це ще побачимо..)
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26.03.2022 22:15 Ответить
та ***** уничиожте уже эти корабли *****!
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26.03.2022 21:47 Ответить
Чем,километром новой дороги?
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26.03.2022 21:48 Ответить
А может видосиками?
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26.03.2022 21:56 Ответить
та есть чем. это важно. 2 корабля уже всё. почему эти там еще стоят?
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26.03.2022 21:59 Ответить
Они далеко и точкой-У не дотянешься,а первый корабль красиво заманили в пристреляный прибрежный район.
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26.03.2022 22:02 Ответить
ну а диверсанты? есть же тактика.
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26.03.2022 22:08 Ответить
Какие диверсанты? Эти ракеты летят на 2000 км. Корабли в море, они не стоят возле берега.
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26.03.2022 22:15 Ответить
вы не знаете? есть диверсанты что плавают. типа под водой. магнитная мина? нет не знаете. идите спать..
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26.03.2022 22:40 Ответить
Вы фантастику меньше смотрите. Температура воды 5 градусов (если будешь рассказывать про теплый толстый гидрокостюм, то посоветую натянуть его и просто попробовать без груза хотя бы нырнуть). Про то, чтобы проплыть сотни км с минами я уже не говорю.
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26.03.2022 23:07 Ответить
эти басни расскажите покойному Скорценни(про боевых пловцов),в азовском море при его глубинах-это вообще утопия,и вода холодная
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26.03.2022 23:48 Ответить
Це не кораблі. Це Іскандер. Буде ще 9 пострілів найближчими днями.
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26.03.2022 22:11 Ответить
Чому саме 9?
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26.03.2022 22:26 Ответить
Наверное потому, что вчера их в беларашку десять привезли.
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26.03.2022 23:08 Ответить
Їх там набагато більше, а відосік з тік-току не дає уяви про реальний стан речей, чого б це не стосувалося
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27.03.2022 08:45 Ответить
Садовий хвалився що до Львова йде паливо от і маєм попадання самі знаєте куди.
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26.03.2022 21:50 Ответить
Все равно топлива будет столько сколько нужно. У нас есть союзники
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26.03.2022 21:51 Ответить
Да похер топливо,где хранить будут?
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26.03.2022 21:53 Ответить
тебе у виска покрутить? или в дибилизма даже виска нет?
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26.03.2022 21:59 Ответить
кто то помогает. и не один. уж слишком точно лупят скоты.
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26.03.2022 21:51 Ответить
Думаю, без координаторів не обходиться жодний обстріл. Я в цьому більш ніж впевнений. Тут деякі наївні запитують "Навіщо оркам координатори? Відкрив гугл-мапу і всьо". Вьо да нє всьо. Кацапи - рукожопи, ракети - "АналоГовнєт" і точно поцілити в ціль з першої спроби їм не завжди вдається. Ось тут коригувальники і стають в нагоді. Одразу ж через своїх місцевих уйобків повідомляють куди і як прилетіло, кацапи роблять поправку і шмаляють за новими координатами.
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26.03.2022 22:02 Ответить
вот они. https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/raketnye-obstrely-lvova-zaderzhany-korrektirovshchiki-ognya-foto-1611105.html
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27.03.2022 00:56 Ответить
Що й слід було довести.
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27.03.2022 01:00 Ответить
Бабця ходила по кладовищу. Літня. Могилки прибирала і фоткала. Сподіваюсь не відпустять.
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26.03.2022 22:02 Ответить
А що не так з могилками, стратегічні об'єкти?За літніми бабусями по кладовищах з калашом бігати будеш?
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26.03.2022 22:10 Ответить
Та нічого з могилками, прибрала вона майже все. Паркан там такий, майже неіснуючий, а через нього видно всю базу і ще інше - хто приходить і що привозить, і коли це відбувається.

Про всяк випадок, в будь якої бабці не може бути в родичах все кладовище.
.
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26.03.2022 22:21 Ответить
Влучити в нафтобазу - багато точності не треба, беручи до уваги, що супутники дають координати з точністю до метра.
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26.03.2022 22:27 Ответить
Главное, чтобы люди не пострадали. На снабжение у Украины полный карт бланш.
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26.03.2022 21:52 Ответить
Там зміна охорони в будь якому випадку була. Сподіваюсь не постраждали. Або хоча б по самому мінімуму.
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26.03.2022 22:04 Ответить
Плять этих тварей в Украину поналезло предателей корректировщиков диверсантов. СБУ должно эту мразоту без суда сразу после допроса валить к епеням собачьим.
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26.03.2022 21:53 Ответить
Нефтебазы стоят десятилетия.Никаких корректировщиков не надо.На гугл карте можно посмотреть.
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26.03.2022 22:00 Ответить
Но и нефтебаз сотни. Нужно точно знать, куда завезли, а куда нет.
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26.03.2022 22:03 Ответить
А хто ж розповів на загал куди точно завезли?
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26.03.2022 22:13 Ответить
если заметили глушат в основном по областным центрам, иногда по районным -где наибольшие нефтехранилища существуют уже десятки лет и координаты существуют еще с времен СССР.
В принципе парализовать снабжение ВСУ подобным методом не получится-там таких громадных обьемов не требуется ,а за каждой цистерной не поганяешься ,а вот парализовать посевную-вполне возможно.
Думаю это и есть основная цель,как и блокада Одессы и Ильичевска
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26.03.2022 23:55 Ответить
Щоб ти здохла, дика орда зі своїм мясником ботоксним.
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26.03.2022 21:55 Ответить
Половина коментів якісь розумо-відсталі, паливо ємність екологія час гроші людські-ресурси, " нам дадут много и когда захітьом"
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26.03.2022 21:55 Ответить
А кацапы как себе подвозят в Украину?
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26.03.2022 22:01 Ответить
Да ходь на підводах з бурлаками. А воно потрібне на вчора.
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26.03.2022 22:08 Ответить
Щоб ти здохла дика орда з своїм мясником, наші сльози на землю не падають.
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26.03.2022 21:57 Ответить
Коротше ракета ***** десь ******* , але палива більше ніж дохера і жарити шашлик з ***** будемо на майдані і їсти це будуть симонян і скабаєва поки не здохнуть

от так повинні починатися новини про ракети ***** , так переможем
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26.03.2022 22:00 Ответить
Пора вводить расстрел без суда и следствия для диверсантов и предателей. Иначе их не остановить.
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26.03.2022 22:01 Ответить
Какие диверсанты? Это всем известные обьекты
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26.03.2022 22:02 Ответить
У меня в городе четыре крупных нефтебазы, топливо хранится на одной. Как узнать, на какой?
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26.03.2022 22:06 Ответить
Супутник бачить куди приїхав потяг з цистернами.

Ми ж бачимо інформацію того MAXAR

Думаю, в рашистів є щось подібне і вони онлайн багато чого відслідковують
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26.03.2022 22:16 Ответить
Taras Chornovil

3 mins ·



А вчора ж не тільки на Луганщині наші склад рашистських *********** підірвали. На північ від Чернігова рвонули по крупному. ********** рвалися близька 5 годин. А на півночі вже давно проблеми з постачанням. Скільки людських життів врятували цим влучним попадінням наші захисники! Також повідомляється, що за компанію знищена вража РЕБ, то у ворога раптом пропав зір і слух, а в Чернігові нарешті можна чути українське радіо, яке до того глушили окупанти.
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26.03.2022 22:03 Ответить
интересно чем они глушат все и на большом расстоянии
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27.03.2022 00:00 Ответить
Треба валити по кацапським і білоруським нафтобазам куди дістанемо, так само по складах продовольства, вони по нашим об'єктах наносять удари кожен день, пора бити в корінь.
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26.03.2022 22:10 Ответить
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/raketnye-obstrely-lvova-zaderzhany-korrektirovshchiki-ognya-foto-1611105.html
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27.03.2022 00:58 Ответить
 
 