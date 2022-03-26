У Дубно ракета окупантів влучила у нафтобазу, - Рівненська ОВА

У місті Дубно на Рівненщині ракета російських окупантів влучила в нафтобазу.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Рівненщині лунали дві повітряних тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої ракета влучила в нафтобазу міста Дубно. Наразі збитки встановлюються", - сказав він.

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