21 962 74
У Дубно ракета окупантів влучила у нафтобазу, - Рівненська ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У місті Дубно на Рівненщині ракета російських окупантів влучила в нафтобазу.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Рівненщині лунали дві повітряних тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої ракета влучила в нафтобазу міста Дубно. Наразі збитки встановлюються", - сказав він.
Топ коментарі
+25 Перехватчик
показати весь коментар26.03.2022 21:48
+16 константен
показати весь коментар26.03.2022 21:46
+14 KosAn30 JT26
показати весь коментар26.03.2022 21:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://t.me/Sharpreview/11624
натовские генералы думают сейчас как тх ******* да и азеры думаю несами по себе наступают,ердогаша дал отмашку)
ИМХО Ердогаша самый хитросделаный в хорошем смысле президент в мире)
Думаю в Крым вообще будем заходить тихо и еще искать со свечками а куда это крысчане подевались я бы мостик Керченский бабахнул апосля пусть бегут твари по нему и быстро... ОРЛД Донецк и Луганск опустеет процентов на 40% как минимум и хрен с ними меньше патронов тратить на них... все может в один момент сутки резко измениться полное затишье на фронтах отсутствие противника в окопах и по линии огня и так до самой госграницы... будут конечно сюрпрайз в виде минных полей и ловушек и все же...
що "двігают"-це ще побачимо..)
Про всяк випадок, в будь якої бабці не може бути в родичах все кладовище.
.
В принципе парализовать снабжение ВСУ подобным методом не получится-там таких громадных обьемов не требуется ,а за каждой цистерной не поганяешься ,а вот парализовать посевную-вполне возможно.
Думаю это и есть основная цель,как и блокада Одессы и Ильичевска
от так повинні починатися новини про ракети ***** , так переможем
Ми ж бачимо інформацію того MAXAR
Думаю, в рашистів є щось подібне і вони онлайн багато чого відслідковують
3 mins ·
А вчора ж не тільки на Луганщині наші склад рашистських *********** підірвали. На північ від Чернігова рвонули по крупному. ********** рвалися близька 5 годин. А на півночі вже давно проблеми з постачанням. Скільки людських життів врятували цим влучним попадінням наші захисники! Також повідомляється, що за компанію знищена вража РЕБ, то у ворога раптом пропав зір і слух, а в Чернігові нарешті можна чути українське радіо, яке до того глушили окупанти.