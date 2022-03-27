Мы просим только 1% самолетов и танков НАТО, - Зеленский

Партнерам нужно активизировать помощь Украине.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Для всех на континенте не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы".

Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент! Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 день!

Так кто же руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва из-за устрашения?" - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, партнерам следует активизировать помощь Украине.

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