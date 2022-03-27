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Мы просим только 1% самолетов и танков НАТО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Партнерам нужно активизировать помощь Украине.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Для всех на континенте не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы".

Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент! Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 день!

Так кто же руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва из-за устрашения?" - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, партнерам следует активизировать помощь Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, бронетехники и самолетов, - Зеленский
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Топ комментарии
+22
26. 03. 2022р.
Президент США Джо Байден:
«Україна зробила недостатньо для свого захисту!
Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала.
28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами.»

БЛИН, КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ ? ЕРМАК ? ТАТАРОВ? БУДАНОВ ???
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27.03.2022 04:58
+17
Он акцентирует внимание на невыполнимых запросах. Пусть с асфальта наколупает. Ему 3 года говорили о войне, а он заморозил ракетную программу.
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27.03.2022 02:15
+15
Он это повторяет каждый день,если даже представить,что дадут самолеты и танки,управлять ими будет 95 квартал?А чего там,это как велосипед-сел и поехал.Где то такое у них представление
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27.03.2022 02:02
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А что не так он сказал?
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27.03.2022 01:57 Ответить
Он это повторяет каждый день,если даже представить,что дадут самолеты и танки,управлять ими будет 95 квартал?А чего там,это как велосипед-сел и поехал.Где то такое у них представление
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27.03.2022 02:02 Ответить
Я никогда не был фанатом Зеленского (хотя во время войны он приятно удивил что не сбежал), но вы сейчас ахинею выдали. Самолеты Миг-29 вполне себе освоены нашими летчиками, это раз.

Какие именно танки он просил, я не в курсе, про танки удивлен, всегда считал что у нас их овердохуа законсервированных еще с совка.

Может Зе и не стратег военный, но те кто сейчас управляет действиями ВСУ явно знают что делают, судя по тому как русня отгребла пи..дюлей. Так что я думаю просят танки и пво и самолеты не просто так, явно не для того, чтобы поставить их в ангары и ждать пока разбомбят, не находите?
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27.03.2022 02:28 Ответить
Дуже схоже, сюди прибігла отара Дякулів. Певно, з тих місць, які не обстрілюються орками.
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27.03.2022 02:34 Ответить
зЕ-увірувавші розходились 🤮.
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27.03.2022 07:19 Ответить
Сам то, видать, в окопе сидишь?
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27.03.2022 14:42 Ответить
с предыдущей новости на цензоре вот такие F-15, F-16, або ж F-18 .Это прикол?
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27.03.2022 02:35 Ответить
ну эти машины если и будут то пойдут с добровольцами из США и других операторов ) что тоже нас вполне удовлетворит) + инструктора
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27.03.2022 04:29 Ответить
А ты, как я понимаю, уже в Британию улетел, за пару часов?
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27.03.2022 10:26 Ответить
Тебе, троляка ФСБшная, задали вопрос "Что он не так сказал" (а не "как часто он это повторяет"?). Съезд с темы и перевод стрелок - это стандартный прием всех ольгинских троллей.
Передай там своим кремлевским кураторам, что мы-украинцы, нация умная и любую технику в состоянии освоить в кратчайшие сроки.
У вас там в методичках наверное не написано, что ЛЮБАЯ военная техника ЛЮБОЙ страны создается с максимально упрощенной системой управления, с дружественным интерфейсом и табличками-инструкциями везде где только можно.
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27.03.2022 08:56 Ответить
на удивление ,.правильно"говорит!и время от времени ,,видосами"подкрепляет!!а по факту как был никем так и будет ни чем!!(все его ,,потуги"роль скомороха ) вся надежда на адекватных генералов и ВСУ!! всё остальное от лукавого!! Слава ВСУ!!
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27.03.2022 10:52 Ответить
Да нет, он всё, как руководитель правильно говорит. Нельзя что бы об этом забывали потому-что в один ужасный момент когда ***** поймет что ему кирдык возможно станет бомбить Украину всем запрещённым, и в этот момент -- НАТО, ЕС, ООН будут обязанны помочь Украине всем чем они смогут, потому-что есть история чту Украинцы просили каждый день.
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27.03.2022 02:02 Ответить
ООН???
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27.03.2022 02:24 Ответить
Вы правы. ООН миротворцы но только без паРаши и ее союзников.
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27.03.2022 04:44 Ответить
Най його. Нехай тринькає. А то буде як у мене ситуація - стоїмо із знайомим, підходить чолов'яга, питає - де найближча зупинка трамваю, вказую йому рукою напрям, чолов'яга дякує і ****** в абсолютно протилежному напрямку. Знайомий дивиться і філософскі каже: "Адже все одно на якусь вийде"
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27.03.2022 02:05 Ответить
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27.03.2022 10:21 Ответить
Он акцентирует внимание на невыполнимых запросах. Пусть с асфальта наколупает. Ему 3 года говорили о войне, а он заморозил ракетную программу.
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27.03.2022 02:15 Ответить
Где вас бл,,,,,, таких берут?Это какие нада иметь мозги такое спрашивать...
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27.03.2022 02:30 Ответить
Та там де і Нептуни, Громи, Вільхи-М, зариті у дорогах.
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27.03.2022 02:56 Ответить
если ты в Украине, то тот факт что ты сейчас не по кускам отдельно лежишь или не расчитываешься рублями под гимн советского союза в бомжатне как раз явно намекнуть тебе должен, что наши танки и самолеты находятся в бою... ппц
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27.03.2022 04:31 Ответить
Перестать качать-своего рода террор против ЕС
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27.03.2022 02:36 Ответить
Дайте не минайте...
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27.03.2022 04:01 Ответить
26. 03. 2022р.
Президент США Джо Байден:
«Україна зробила недостатньо для свого захисту!
Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала.
28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами.»

БЛИН, КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ ? ЕРМАК ? ТАТАРОВ? БУДАНОВ ???
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27.03.2022 04:58 Ответить
ні в якому разі не можна давати Україні навіть 0,5% техніки нато, бо Україна ще, не дай боже, може виграти у війні проти 'втарой арміі міра' і звільнити окуповані території!
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27.03.2022 05:09 Ответить
а нахера послы, атташе, министры, целый офис пердизента? некому вести переговоры? неужели нельзя тихо-тихо провести переговоры о поставке, получить и тихо использовать... такое впечатление, что как только переговоры доходят до консенсуса - выступает руководство, дерьмак, какой-нибудь еще поц и заявляет о поставках то самолетов, то еще о чего-нибудь... итог - срыв переговоров...А НЕ ДЕЛАЕТСЯ ЛИ ЭТО УМЫШЛЕННО И ОСОЗНАННО? меня крайне удивило вчерашнее заявление дерьмака о том, что Украина нуждается в поставке развединформации в реальном режиме времени... кому он сигнализировал о том, что Украина что-то получает? 25 марта отпраздновали круглую дату - 30 лет - СлаБоУмных... так может на этом их и закрыть, а быканова за бездействие (сейчас, правда, оно ловит диверсантов, а армию навербованной агентуры оно просрало в порыве попоек с суркисами) привлечь к ответственности?
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27.03.2022 06:36 Ответить
його таки вклинило
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27.03.2022 08:52 Ответить
Героїв порівнюють "створені із сталі,залізо-бетону"наш Зеленський тоді- з асфальту....
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27.03.2022 09:20 Ответить
Какие танки и самолеты? Если увеличить армию - не будет денег чтоб дороги строить.
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27.03.2022 09:25 Ответить
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27.03.2022 09:59 Ответить
Нівіщо?Щоб кацапам було що бомбити на вже розбомблених аеродромах?ПВО просрали за три роки,чим ти ті літаки захистиш на землі?От же придурка обрали 73% імбіцилів...
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27.03.2022 10:12 Ответить
ДАДУТ! Надо выходить с конкретными предложениями и АЛГОРИТМАМИ-ПРОТОКОЛАМИ (конкретно как в какой срок, кто, когда и где).
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27.03.2022 10:17 Ответить
а бітум із білорусії не підійде?
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27.03.2022 10:50 Ответить
Єрмаківська шарманка завела свою остогидну пісню
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27.03.2022 11:42 Ответить
 
 