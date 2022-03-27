5 754 45
Мы просим только 1% самолетов и танков НАТО, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Партнерам нужно активизировать помощь Украине.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Для всех на континенте не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы".
Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент! Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 день!
Так кто же руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва из-за устрашения?" - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, партнерам следует активизировать помощь Украине.
Топ комментарии
+22 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий27.03.2022 04:58
+17 Ua_analytic
показать весь комментарий27.03.2022 02:15
+15 4uxpux
показать весь комментарий27.03.2022 02:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Какие именно танки он просил, я не в курсе, про танки удивлен, всегда считал что у нас их овердохуа законсервированных еще с совка.
Может Зе и не стратег военный, но те кто сейчас управляет действиями ВСУ явно знают что делают, судя по тому как русня отгребла пи..дюлей. Так что я думаю просят танки и пво и самолеты не просто так, явно не для того, чтобы поставить их в ангары и ждать пока разбомбят, не находите?
Передай там своим кремлевским кураторам, что мы-украинцы, нация умная и любую технику в состоянии освоить в кратчайшие сроки.
У вас там в методичках наверное не написано, что ЛЮБАЯ военная техника ЛЮБОЙ страны создается с максимально упрощенной системой управления, с дружественным интерфейсом и табличками-инструкциями везде где только можно.
Президент США Джо Байден:
«Україна зробила недостатньо для свого захисту!
Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала.
28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами.»
БЛИН, КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ ? ЕРМАК ? ТАТАРОВ? БУДАНОВ ???