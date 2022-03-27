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Ми просимо лише 1% літаків та танків НАТО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи.

Опиняться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток усіх танків НАТО. Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 один день!

Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?" - наголосив президент.

За словами Зеленського, партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
26. 03. 2022р.
Президент США Джо Байден:
«Україна зробила недостатньо для свого захисту!
Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала.
28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами.»

БЛИН, КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ ? ЕРМАК ? ТАТАРОВ? БУДАНОВ ???
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27.03.2022 04:58
+17
Он акцентирует внимание на невыполнимых запросах. Пусть с асфальта наколупает. Ему 3 года говорили о войне, а он заморозил ракетную программу.
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27.03.2022 02:15
+15
Он это повторяет каждый день,если даже представить,что дадут самолеты и танки,управлять ими будет 95 квартал?А чего там,это как велосипед-сел и поехал.Где то такое у них представление
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27.03.2022 02:02
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А что не так он сказал?
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27.03.2022 01:57 Відповісти
Он это повторяет каждый день,если даже представить,что дадут самолеты и танки,управлять ими будет 95 квартал?А чего там,это как велосипед-сел и поехал.Где то такое у них представление
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27.03.2022 02:02 Відповісти
Я никогда не был фанатом Зеленского (хотя во время войны он приятно удивил что не сбежал), но вы сейчас ахинею выдали. Самолеты Миг-29 вполне себе освоены нашими летчиками, это раз.

Какие именно танки он просил, я не в курсе, про танки удивлен, всегда считал что у нас их овердохуа законсервированных еще с совка.

Может Зе и не стратег военный, но те кто сейчас управляет действиями ВСУ явно знают что делают, судя по тому как русня отгребла пи..дюлей. Так что я думаю просят танки и пво и самолеты не просто так, явно не для того, чтобы поставить их в ангары и ждать пока разбомбят, не находите?
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27.03.2022 02:28 Відповісти
Дуже схоже, сюди прибігла отара Дякулів. Певно, з тих місць, які не обстрілюються орками.
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27.03.2022 02:34 Відповісти
зЕ-увірувавші розходились 🤮.
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27.03.2022 07:19 Відповісти
Сам то, видать, в окопе сидишь?
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27.03.2022 14:42 Відповісти
с предыдущей новости на цензоре вот такие F-15, F-16, або ж F-18 .Это прикол?
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27.03.2022 02:35 Відповісти
ну эти машины если и будут то пойдут с добровольцами из США и других операторов ) что тоже нас вполне удовлетворит) + инструктора
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27.03.2022 04:29 Відповісти
А ты, как я понимаю, уже в Британию улетел, за пару часов?
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27.03.2022 10:26 Відповісти
Тебе, троляка ФСБшная, задали вопрос "Что он не так сказал" (а не "как часто он это повторяет"?). Съезд с темы и перевод стрелок - это стандартный прием всех ольгинских троллей.
Передай там своим кремлевским кураторам, что мы-украинцы, нация умная и любую технику в состоянии освоить в кратчайшие сроки.
У вас там в методичках наверное не написано, что ЛЮБАЯ военная техника ЛЮБОЙ страны создается с максимально упрощенной системой управления, с дружественным интерфейсом и табличками-инструкциями везде где только можно.
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27.03.2022 08:56 Відповісти
на удивление ,.правильно"говорит!и время от времени ,,видосами"подкрепляет!!а по факту как был никем так и будет ни чем!!(все его ,,потуги"роль скомороха ) вся надежда на адекватных генералов и ВСУ!! всё остальное от лукавого!! Слава ВСУ!!
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27.03.2022 10:52 Відповісти
Да нет, он всё, как руководитель правильно говорит. Нельзя что бы об этом забывали потому-что в один ужасный момент когда ***** поймет что ему кирдык возможно станет бомбить Украину всем запрещённым, и в этот момент -- НАТО, ЕС, ООН будут обязанны помочь Украине всем чем они смогут, потому-что есть история чту Украинцы просили каждый день.
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27.03.2022 02:02 Відповісти
ООН???
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27.03.2022 02:24 Відповісти
Вы правы. ООН миротворцы но только без паРаши и ее союзников.
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27.03.2022 04:44 Відповісти
Най його. Нехай тринькає. А то буде як у мене ситуація - стоїмо із знайомим, підходить чолов'яга, питає - де найближча зупинка трамваю, вказую йому рукою напрям, чолов'яга дякує і ****** в абсолютно протилежному напрямку. Знайомий дивиться і філософскі каже: "Адже все одно на якусь вийде"
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27.03.2022 02:05 Відповісти
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27.03.2022 10:21 Відповісти
Он акцентирует внимание на невыполнимых запросах. Пусть с асфальта наколупает. Ему 3 года говорили о войне, а он заморозил ракетную программу.
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27.03.2022 02:15 Відповісти
Где вас бл,,,,,, таких берут?Это какие нада иметь мозги такое спрашивать...
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27.03.2022 02:30 Відповісти
Та там де і Нептуни, Громи, Вільхи-М, зариті у дорогах.
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27.03.2022 02:56 Відповісти
если ты в Украине, то тот факт что ты сейчас не по кускам отдельно лежишь или не расчитываешься рублями под гимн советского союза в бомжатне как раз явно намекнуть тебе должен, что наши танки и самолеты находятся в бою... ппц
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27.03.2022 04:31 Відповісти
Перестать качать-своего рода террор против ЕС
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27.03.2022 02:36 Відповісти
Дайте не минайте...
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27.03.2022 04:01 Відповісти
26. 03. 2022р.
Президент США Джо Байден:
«Україна зробила недостатньо для свого захисту!
Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала.
28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами.»

БЛИН, КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ ? ЕРМАК ? ТАТАРОВ? БУДАНОВ ???
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27.03.2022 04:58 Відповісти
ні в якому разі не можна давати Україні навіть 0,5% техніки нато, бо Україна ще, не дай боже, може виграти у війні проти 'втарой арміі міра' і звільнити окуповані території!
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27.03.2022 05:09 Відповісти
а нахера послы, атташе, министры, целый офис пердизента? некому вести переговоры? неужели нельзя тихо-тихо провести переговоры о поставке, получить и тихо использовать... такое впечатление, что как только переговоры доходят до консенсуса - выступает руководство, дерьмак, какой-нибудь еще поц и заявляет о поставках то самолетов, то еще о чего-нибудь... итог - срыв переговоров...А НЕ ДЕЛАЕТСЯ ЛИ ЭТО УМЫШЛЕННО И ОСОЗНАННО? меня крайне удивило вчерашнее заявление дерьмака о том, что Украина нуждается в поставке развединформации в реальном режиме времени... кому он сигнализировал о том, что Украина что-то получает? 25 марта отпраздновали круглую дату - 30 лет - СлаБоУмных... так может на этом их и закрыть, а быканова за бездействие (сейчас, правда, оно ловит диверсантов, а армию навербованной агентуры оно просрало в порыве попоек с суркисами) привлечь к ответственности?
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27.03.2022 06:36 Відповісти
його таки вклинило
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27.03.2022 08:52 Відповісти
Героїв порівнюють "створені із сталі,залізо-бетону"наш Зеленський тоді- з асфальту....
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27.03.2022 09:20 Відповісти
Какие танки и самолеты? Если увеличить армию - не будет денег чтоб дороги строить.
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27.03.2022 09:25 Відповісти
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27.03.2022 09:59 Відповісти
Нівіщо?Щоб кацапам було що бомбити на вже розбомблених аеродромах?ПВО просрали за три роки,чим ти ті літаки захистиш на землі?От же придурка обрали 73% імбіцилів...
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27.03.2022 10:12 Відповісти
ДАДУТ! Надо выходить с конкретными предложениями и АЛГОРИТМАМИ-ПРОТОКОЛАМИ (конкретно как в какой срок, кто, когда и где).
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27.03.2022 10:17 Відповісти
а бітум із білорусії не підійде?
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27.03.2022 10:50 Відповісти
Єрмаківська шарманка завела свою остогидну пісню
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27.03.2022 11:42 Відповісти
 
 