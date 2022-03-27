Ми просимо лише 1% літаків та танків НАТО, - Зеленський

Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи.

Опиняться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток усіх танків НАТО. Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 один день!

Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?" - наголосив президент.

За словами Зеленського, партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

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