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Ми просимо лише 1% літаків та танків НАТО, - Зеленський
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Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи.
Опиняться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток усіх танків НАТО. Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 один день!
Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?" - наголосив президент.
За словами Зеленського, партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.
Топ коментарі
+22 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар27.03.2022 04:58
+17 Ua_analytic
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+15 4uxpux
показати весь коментар27.03.2022 02:02
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Будь ласка, зачекайте...
Какие именно танки он просил, я не в курсе, про танки удивлен, всегда считал что у нас их овердохуа законсервированных еще с совка.
Может Зе и не стратег военный, но те кто сейчас управляет действиями ВСУ явно знают что делают, судя по тому как русня отгребла пи..дюлей. Так что я думаю просят танки и пво и самолеты не просто так, явно не для того, чтобы поставить их в ангары и ждать пока разбомбят, не находите?
Передай там своим кремлевским кураторам, что мы-украинцы, нация умная и любую технику в состоянии освоить в кратчайшие сроки.
У вас там в методичках наверное не написано, что ЛЮБАЯ военная техника ЛЮБОЙ страны создается с максимально упрощенной системой управления, с дружественным интерфейсом и табличками-инструкциями везде где только можно.
Президент США Джо Байден:
«Україна зробила недостатньо для свого захисту!
Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала.
28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами.»
БЛИН, КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ ? ЕРМАК ? ТАТАРОВ? БУДАНОВ ???