Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, бронетехники и самолетов, - Зеленский

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в самолетах и тяжелой технике.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши представители – министр иностранных дел и министр обороны Украины – встретились сегодня в Польше с коллегами из Соединенных Штатов. К ним присоединился и президент США Джозеф Байден. Как доложили мне, переговоры касались, в частности, и этих жизненно важных интересов, о которых я упомянул выше. Касались того, что мы действительно нуждаемся, пока продолжается этот пинг-понг – кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты. Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках.

А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно - самолетов. Об этом знают все защитники Украины. Знают все защитники Мариуполя. Знают тысячи людей - граждане, гражданские, которые там умирают в блокаде", - подчеркнул президент.

"Это знают в Соединенных Штатах Америки. Знают все европейские политики. Мы сказали всем и это должны знать как можно быстрее и больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение. Жизненно важное", - добавил Зеленский.

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