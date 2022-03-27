Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, бронетехники и самолетов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в самолетах и тяжелой технике.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Наши представители – министр иностранных дел и министр обороны Украины – встретились сегодня в Польше с коллегами из Соединенных Штатов. К ним присоединился и президент США Джозеф Байден. Как доложили мне, переговоры касались, в частности, и этих жизненно важных интересов, о которых я упомянул выше. Касались того, что мы действительно нуждаемся, пока продолжается этот пинг-понг – кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты. Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках.
А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и обязательно - самолетов. Об этом знают все защитники Украины. Знают все защитники Мариуполя. Знают тысячи людей - граждане, гражданские, которые там умирают в блокаде", - подчеркнул президент.
"Это знают в Соединенных Штатах Америки. Знают все европейские политики. Мы сказали всем и это должны знать как можно быстрее и больше людей на земле. Чтобы все понимали, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение. Жизненно важное", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А знаєте, друзі, як відразу відрізнити бота? ВІН начебто пише в топі ... Але пише не по темі. Не доводить у суперечці контраргументів... а просто як собака гавка на всіх, чия думка неприємна його господарям...
Генштаб?!!! це той в якому Хомчак, а Марченко з Павловським в буцигарні? чи той в якому Залужний з Муженко, Марчелло рятує Миколаєв та Одесу, а Павловськй тримає Кропивниький?
Звичайно, фактично деблокування не є "неможливим", але є операцією "невигідною з військової точки зору" чи "не вартою потенційних втрат" (принаймні, поки немає явної загрози оточення інших сил ООС). Хоч з практичної точки зору, на одне виходить.
І дуже ймовірно, що це є наслідком зради на початку війни (принаймні на рівні місцевих органів влади і спецслужб). Але чого нам зараз не потрібно - так це створювати додатковий тиск на ГШ, який і так навряд чи мав яке-небудь відношення до цієї зради, але змушений весь час мати справу з її наслідками.
"Глупость или предательство"
Возникает тот же вопрос "глупость или предательство?".
Почему проект Закона о территориальной обороне лежал месяцами у Верховной раде?
Почему киевлянам начали вьІдавать оружие, когда ордьІнские ДРГ уже катались по Киеву?
Почему сейчас не хватает оружия добровольцам?
Почему закарпатским отставньІм ментам вьІдали оружие, с которьІм они охранают свои дома, а добровольцам нечего вьІдать?
Придет время украинцьІ спросят и знают с кого.
ясень пень что в голой степи это как на ладони!! а) у кацев тотально было превосходство авиации на 24_02 б) в степи не спрячешься, разобьют градами как в Зеленополье в 2014
но все ж ПЗДЦ был очевидный, все криком кричали что ТрО не вооружена, мало автоматов, там слухи про зраду не на пустом месте, местгые говорят все это.. после войны можно будет много чего расказать.
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Чисти зрадників у своєму оточенні, які про"бали все, що могли.
Хоча... чого це я? Ти ж сам НАТО сцяв в очі на їх попередження про війну і на шашлики запрошував.
и операторы в безопасности, а вата горт -палает
вот бы несоклько сотен поставили, прямо пожахать по вате, прорвать блокады - эх мечты мечты...