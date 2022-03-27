Деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, бронетехніки та літаків, - Зеленський

Президент Зеленський наголосив, що Укрїна потребує літаків та важкої техніки.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші представники – міністр закордонних справ та міністр оборони України – зустрілися сьогодні в Польщі з колегами зі Сполучених Штатів. До них приєднався і Президент США Джозеф Байден. Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, й цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках.

А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків. Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді", - наголосив президент.

"Це знають у Сполучених Штатах Америки. Знають усі європейські політики. Ми сказали всім і це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення. Життєво важливе", - додав Зеленський.

Читайте: Маріуполю потрібна повна евакуація, пошкоджено близько 2,6 тис. будинків, - мер Бойченко