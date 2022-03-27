Деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, бронетехніки та літаків, - Зеленський
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Президент Зеленський наголосив, що Укрїна потребує літаків та важкої техніки.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші представники – міністр закордонних справ та міністр оборони України – зустрілися сьогодні в Польщі з колегами зі Сполучених Штатів. До них приєднався і Президент США Джозеф Байден. Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, й цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках.
А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків. Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді", - наголосив президент.
"Це знають у Сполучених Штатах Америки. Знають усі європейські політики. Ми сказали всім і це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення. Життєво важливе", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А знаєте, друзі, як відразу відрізнити бота? ВІН начебто пише в топі ... Але пише не по темі. Не доводить у суперечці контраргументів... а просто як собака гавка на всіх, чия думка неприємна його господарям...
Генштаб?!!! це той в якому Хомчак, а Марченко з Павловським в буцигарні? чи той в якому Залужний з Муженко, Марчелло рятує Миколаєв та Одесу, а Павловськй тримає Кропивниький?
Звичайно, фактично деблокування не є "неможливим", але є операцією "невигідною з військової точки зору" чи "не вартою потенційних втрат" (принаймні, поки немає явної загрози оточення інших сил ООС). Хоч з практичної точки зору, на одне виходить.
І дуже ймовірно, що це є наслідком зради на початку війни (принаймні на рівні місцевих органів влади і спецслужб). Але чого нам зараз не потрібно - так це створювати додатковий тиск на ГШ, який і так навряд чи мав яке-небудь відношення до цієї зради, але змушений весь час мати справу з її наслідками.
"Глупость или предательство"
Возникает тот же вопрос "глупость или предательство?".
Почему проект Закона о территориальной обороне лежал месяцами у Верховной раде?
Почему киевлянам начали вьІдавать оружие, когда ордьІнские ДРГ уже катались по Киеву?
Почему сейчас не хватает оружия добровольцам?
Почему закарпатским отставньІм ментам вьІдали оружие, с которьІм они охранают свои дома, а добровольцам нечего вьІдать?
Придет время украинцьІ спросят и знают с кого.
ясень пень что в голой степи это как на ладони!! а) у кацев тотально было превосходство авиации на 24_02 б) в степи не спрячешься, разобьют градами как в Зеленополье в 2014
но все ж ПЗДЦ был очевидный, все криком кричали что ТрО не вооружена, мало автоматов, там слухи про зраду не на пустом месте, местгые говорят все это.. после войны можно будет много чего расказать.
Цьогоріч відремонтують дорогу біля КПВВ «Чонгар»
У Херсонській області в 2021 році в межах програми "Велике будівництво" відремонтують низку доріг, зокрема біля контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар". ===========
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На КПВВ «Чонгар» на адмінмежі з ТОТ АР Крим буде реалізований пілотний проєкт, що передбачає створення зони надання сервісних послуг, згодом цю модель мультиплікують на всі інші КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями======по цім дорогам зайшли московитські танки?
Чисти зрадників у своєму оточенні, які про"бали все, що могли.
Хоча... чого це я? Ти ж сам НАТО сцяв в очі на їх попередження про війну і на шашлики запрошував.
и операторы в безопасности, а вата горт -палает
вот бы несоклько сотен поставили, прямо пожахать по вате, прорвать блокады - эх мечты мечты...