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Деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, бронетехніки та літаків, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр,маріуполь,драматичний

Президент Зеленський наголосив, що Укрїна потребує літаків та важкої техніки.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші представники – міністр закордонних справ та міністр оборони України – зустрілися сьогодні в Польщі з колегами зі Сполучених Штатів. До них приєднався і Президент США Джозеф Байден. Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, й цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках.

А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків. Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді", - наголосив президент.

"Це знають у Сполучених Штатах Америки. Знають усі європейські політики. Ми сказали всім і це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення. Життєво важливе", - додав Зеленський.

Читайте: Маріуполю потрібна повна евакуація, пошкоджено близько 2,6 тис. будинків, - мер Бойченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+103
Чонгар. Арбатка. Суха дамба.
Ми стояли під Кримом, і нашою задачею було стримати наступ ворога протягом 15-ти хвилин, поки наша арта заряджатиме стволи...
А потім ми мали хутко забиратися з перешийка, який артилерія мала перетворити на пекло. Разом з російським металобрухтом, що ризикнув би піти "на" Україну.

Перешийок - це кілька вузьких доріг, де легко бити ворожу техніку. Досить спалити першу "коробочку", щоб рух застопорився.
Плюс дороги ми мінували.

До чого це все? А до того, що така оборона була в 2014-му році.
І не може не виникнути питання, де всьо то ділося в році 2022-му, особливо тоді, коли іноземна розвідка попереджала про скоре реальне вторгнення?
Чому мошкварня стройовими колонами дійшла аж до Каховки?
Хто відповість за окупацію Херсона?
За Маріупольський котел?
Зи тисячі життів...
Дуже важливе питання...

Василько Піддубний
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27.03.2022 04:47
+68
такое впечатление, что специально сдал - рашисты прошли по Таврии как на параде, Бердянск был занят уже 28 февраля, без боя.
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27.03.2022 04:20
+65
спокойно.
воспринимайте его только как говорящую голову. его задача говорить ртом то что ему пишут так чтобы запад продолжал нам помогать. слава богу армией управляет не он. мало того, есть информация, что к реальному планированию и управлению из ОПы не допущен никто. даже просто к информации.
то что было ДО... мы все помним и знаем. что происходит СЕЙЧАС мы все видим... те кто выживут ОБЯЗАНЫ задать вопросы так чтобы небыло вариантов не ответить на них ничего. Потом.
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27.03.2022 05:39
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скажи , ти тупою пательнею був завжди , чи тільки на сайті ?
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27.03.2022 21:35 Відповісти
Хлопчик з Хмельницького тех.обслуговування (ТО), я все думаю, кого ти і чим обслуговуєш???
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03.04.2022 17:38 Відповісти
Тільки скоріш, в мене звільнення до кінця коменданської години, а ще треба виспатись.
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27.03.2022 20:04 Відповісти
Так треба зробити неможливе
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27.03.2022 10:58 Відповісти
Цей світ тримається на двох словах: хочу й нехочу... Полк Азов хоче боронити Маріуполь... І ми усі бачимо , що бажання робить героїв... А небажання ...ми теж бачимо, що воно робить...
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27.03.2022 11:19 Відповісти
По отчетам ЗСУ захватило столько танков - что можно вооружить не одну бригаду! Или это просто пии....
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27.03.2022 11:13 Відповісти
Україні більше танків ніж в НАТО, але "головокомадувач" цього не зна.
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27.03.2022 12:04 Відповісти
Без захисту з повітря ця чудо-техніка, яка ломається сама по собі просто не доїде до пункту призначення. Ну і на інших ділянках оборони в ній є нагальна потреба
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27.03.2022 13:58 Відповісти
Є тут такий бот. Володимир Володимирович 5bb66c7b

А знаєте, друзі, як відразу відрізнити бота? ВІН начебто пише в топі ... Але пише не по темі. Не доводить у суперечці контраргументів... а просто як собака гавка на всіх, чия думка неприємна його господарям...
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27.03.2022 11:25 Відповісти
дайте, дайте, дайте. А де *велике танкоракетолітакобудівництво*
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27.03.2022 11:33 Відповісти
Та нє,достатньо е-бабусь та асфальту
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27.03.2022 11:35 Відповісти
Кляті США і НАТО! Не давали бубачці і служкам 2,5 роки витрачати гроші на армію і озброєння! Це все клятий Порошенко!
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27.03.2022 11:37 Відповісти
НА *** скажи ми будували дороги? Такнки та Нептуни, Стугни та Корсари, потрібно було робити. Подивись на тих хто поряд з тобою і згадай тих, хто переконував тебе, що це непотрібно, а тепер задумайся чому ці люди досі не втюрмі. Якщо в тюрмі, то добре минуле не повернеш, зато в майбутньому дурним не будеш. Якщо ще поряд то це дуже поганго.
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27.03.2022 11:41 Відповісти
Модер, ти там для чого взагалі. Суцільна зрада в коментах. Це що москальський сайт??? Чи війна скінчилась
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27.03.2022 11:52 Відповісти
Юра-зелебобик, просто сиди на бутылке молча
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27.03.2022 12:36 Відповісти
Ей ******, закройте рты, сейчас война - на каждую вашу зраду только у меня сразу есть ряд опровержений, я думаю у Генштаба их больше, но нет времени каждому разжовывать кто не хочет включить голову!
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27.03.2022 12:02 Відповісти
На надо "ряд", напиши хотя бы одно опровержение, а мы поржом
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27.03.2022 12:37 Відповісти
Гнидо подоляковська, спростування чого?!!! Розмінування та розблокування Чонгару? чи зупинку замовення Нептуна?
Генштаб?!!! це той в якому Хомчак, а Марченко з Павловським в буцигарні? чи той в якому Залужний з Муженко, Марчелло рятує Миколаєв та Одесу, а Павловськй тримає Кропивниький?
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27.03.2022 12:42 Відповісти
"Неможливо". Певно, так і варто формулювати американцям.
Звичайно, фактично деблокування не є "неможливим", але є операцією "невигідною з військової точки зору" чи "не вартою потенційних втрат" (принаймні, поки немає явної загрози оточення інших сил ООС). Хоч з практичної точки зору, на одне виходить.

І дуже ймовірно, що це є наслідком зради на початку війни (принаймні на рівні місцевих органів влади і спецслужб). Але чого нам зараз не потрібно - так це створювати додатковий тиск на ГШ, який і так навряд чи мав яке-небудь відношення до цієї зради, але змушений весь час мати справу з її наслідками.
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27.03.2022 12:09 Відповісти
зато дороги, в которые последние 3 года "величайший лидОр" закатывал миллиарды гривень, вместо финансирования наших ракетных программ, сейчас заасфальтированные, на радость свинособачим оркам...
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27.03.2022 12:18 Відповісти
Мирон Левицький ,если это , все правда , .
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27.03.2022 12:25 Відповісти
Интересно! Люся рассказывает что "на один автомат 6 человек", а вовочка - что "слишком много пулеметов" Запад поставляет
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27.03.2022 12:38 Відповісти
просто для понимания как там было

"Глупость или предательство"

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27.03.2022 12:46 Відповісти
Для понимания,это беларусское сми.И где же вы говнище такое находите?
Возникает тот же вопрос "глупость или предательство?".
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27.03.2022 19:01 Відповісти
к тому , кто читает таньку лайф,даже вопросов не возникает
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27.03.2022 20:16 Відповісти
Активность на других участках есть. Надо хоть помаленьку двигаться войсками в сторону Мариуполя. Волноваху, к примеру отбить. Тогда задача будет казаться не такой уж нерешаемой.
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27.03.2022 13:21 Відповісти
откройте карту и увидите, что там везде рашисты
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27.03.2022 18:17 Відповісти
А что мешало заранеее призвать резерв, которого у нас 400 тьІс., если верить ораторам из Банковой?
Почему проект Закона о территориальной обороне лежал месяцами у Верховной раде?
Почему киевлянам начали вьІдавать оружие, когда ордьІнские ДРГ уже катались по Киеву?
Почему сейчас не хватает оружия добровольцам?
Почему закарпатским отставньІм ментам вьІдали оружие, с которьІм они охранают свои дома, а добровольцам нечего вьІдать?
Придет время украинцьІ спросят и знают с кого.
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27.03.2022 13:41 Відповісти
Таким чином він прокоментував перспективи вступу України до НАТО. "Крім теоретичних речей, закликів, законів, постанов парламенту, є дуже прагматична історія. Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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27.03.2022 19:12 Відповісти
Придёт время? Смотрите, чтоб не опоздать. Надо спрашивать уже сейчас, потому как именно сейчас всем желающим воевать не дают оружия. Надо спрашивать именно сейчас, пока ЗЕшобла не продала на своих переговорах с ****** Украину за возможность и дальше сидеть у корыта. Спрашивать сейчас, пока ЗЕшобла своими "компромиссами" не загнала народ в стойло к *****. И верим только ЗСУ
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27.03.2022 21:45 Відповісти
Зеленский пытается снять с себя ответственность и переложить на других (как это он всегда и делал) за сдачу Мариуполя и гибель наших воинов
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27.03.2022 13:46 Відповісти
"зе" розказує про деблокування совковими вимірами.Великою кількістю танків і важкого озброєння, рашист збирався за три дні окупувати Україну.Велика кількість важкого озброєння ,перетворилася у велику кількість металолому .Велику кількість важкого озброєння винищують на раз всякі там "джавеліни" "нлави" "стугни" і тд.І коли один вистріл із них коштує декілька десятків тисяч доларів,то танк вартує де-кілька мільйонів.Рій дронів,контрбатарейні ,дальнобійні системи,і якщо можливу пару літаків невидимок деблокують рашистську блокаду
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27.03.2022 15:13 Відповісти
Я уверен , что у Зеленского до начала войны и после , в течении двух недель верили , что запад впишется за Украину . Послушайте Арестовича , и других которые уверяли , что закроют небо , обвалят экономику рашки ! Они реально в это верили ! По поводу прохода из Крыма. Есть заявление военного эксперта , что это было сделано специально. Небыли достаточно сил для обороны !
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27.03.2022 15:20 Відповісти
именно про разминирование? или то что отступили за Херсон?

ясень пень что в голой степи это как на ладони!! а) у кацев тотально было превосходство авиации на 24_02 б) в степи не спрячешься, разобьют градами как в Зеленополье в 2014
но все ж ПЗДЦ был очевидный, все криком кричали что ТрО не вооружена, мало автоматов, там слухи про зраду не на пустом месте, местгые говорят все это.. после войны можно будет много чего расказать.
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27.03.2022 21:53 Відповісти
Ничего сейчас не поделаешь, нужно продолжать бороться ! Украина сильная страна и всё получится !
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27.03.2022 15:22 Відповісти
Зараз треба воювати тим чим є в тих умовах, що склалися. Те що ми просимо про допомогу нормально. Хто винен розберемося після війни
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27.03.2022 15:26 Відповісти
Хай відповість ЗЕЛЕНЕ ЧМО,чому пропустили з Криму російські війська на Півдні? Хто відкрив фронт на Півдні? Де відповідь,а чим займалось оперативне командування "Південь"? Нарешті ,хто зрадники та російський шпигуни,які приклали руки до провалу(поразки) на Півдні?
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27.03.2022 16:48 Відповісти
.
Цьогоріч відремонтують дорогу біля КПВВ «Чонгар»

У Херсонській області в 2021 році в межах програми "Велике будівництво" відремонтують низку доріг, зокрема біля контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар". ===========
На КПВВ "Чонгар" створять пілотний проєкт з надання сервісних послуг

На КПВВ «Чонгар» на адмінмежі з ТОТ АР Крим буде реалізований пілотний проєкт, що передбачає створення зони надання сервісних послуг, згодом цю модель мультиплікують на всі інші КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями======по цім дорогам зайшли московитські танки?
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27.03.2022 19:24 Відповісти
одне з найголовніших питань, чому був розмінован перешійок ???!!!
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27.03.2022 20:19 Відповісти
Я верю в нашу победу. Но очень хочется спросить Порошенко, Зеленского почему у нас недостаточное количество танков, бронетехніки и самолетов. Почему их нет. Почему армия на кануне войны не была увеличена в 2-3 раза. Почему Геращенко постоянно объявлял месячники сдачи оружия населению. И это на кануне войны. Не лучше было бы раздать это оружие тому же населению. Почему на кануне войны тот же Зеленский постоянно твердил, что мы готовы, не лучше было постоянно твердить, что нам не хватает того-то, того-то. Я бы последнее отдал. Слава Украине!
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27.03.2022 17:18 Відповісти
Я не Порошенко и не Зеленский, но отвечу! Потому нет крылатых ракет, современных самолётов, танков и артиллерийских систем, потому что ими никто не занимался, не работали заводы в три смены, не корпели над чертежами учёные, когда война уже стала очевидной. Надеялись на Запад.
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27.03.2022 18:33 Відповісти
Ни#уя, Зеля тобі не дадуть.
Чисти зрадників у своєму оточенні, які про"бали все, що могли.
Хоча... чого це я? Ти ж сам НАТО сцяв в очі на їх попередження про війну і на шашлики запрошував.
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27.03.2022 17:23 Відповісти
Зате ж які гарні дороги побудували. Можна без перешкод котитися хоть куди.....якби не наша армія яка була на підсосі усі роки "правління" цього говнокомандуючого.
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27.03.2022 17:36 Відповісти
Делать нечего! Под прицелами кораблей, самолётов и подводных лодок пройти конвоем через Керченский пролив, разгрузить в порту Мариуполя вооружения и живую силу, назад забрать население. Главное - не ссать.
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27.03.2022 18:27 Відповісти
Через ослов у власти гибнут тысячи воинов ! В очередной раз подтягивается хор =не раскачивайте лодку = и сценарий продолжается. А после войны и спросить не у кого !
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27.03.2022 21:29 Відповісти
ну, байрактары Животворящие еще эффективней!!

и операторы в безопасности, а вата горт -палает

вот бы несоклько сотен поставили, прямо пожахать по вате, прорвать блокады - эх мечты мечты...
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27.03.2022 21:43 Відповісти
Все 30 лет ******* газ с трубы. Все во власти ******* газ, в том числе и наш с Вами. Путин с ними был всегда в доле. И эта же ******* брала деньги у Путина и строила тут у нас 5 колону. Русский язык, МП РПЦ, ОПЗЖ, Пеця с другом Медведчуком, Свинарчуком, Шустером. Война эта это результат 30 летней коррупции. Мы теперь отдуваемся. Нас убивают. Мы эмигрируем.
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27.03.2022 21:51 Відповісти
Люди, наш запал цілеспрямовано гасять, що б перетворити його в ниючий затяжний "конфлікт". З цим необхідно щось робити.
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27.03.2022 21:51 Відповісти
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