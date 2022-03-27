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Генштаб ВС (4308) Киев (24552)

Враг осуществляет перегруппировку сил для продолжения наступательных действий вокруг Киева, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бровари

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации вокруг Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

В сообщении говорится: "На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Оказывал огненное влияние на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в Киеве.

По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий. Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию республики Беларусь для проведения мер восстановления боеспособности. Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировка и усиление группировки войск оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления".

Читайте: В Украине оккупанты терроризируют местных, в Беларуси - меняют горючее на водку, - Генштаб ВСУ

Что касается ситуации с восточного направления, то в Генштабе подчеркивают: "В направлении на Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. По результатам боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.

Для восполнения потерь вооружения и техники отмечено выдвижение колонн в направлениях населенных пунктов Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку. Прикрытие колонн из воздуха совершали вертолеты.

Фиксируются меры по усилению охраны тыловых районов и логистических маршрутов, а также меры по усилению административно-полицейского режима на временно занятой местности".

Также читайте: Оперативная информация Генштаба по российскому вторжению по состоянию на 18:00 26 марта
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Топ комментарии
+9
Сохраняем здоровье в это тревожные время когда стрессовые новости и ситуации ежедневно разрушают его.
Как избежать инфаркта?
Укрепляем сердечную мышцу + глубокая вентиляция легких. 1) Глубокий вдох. 2) На выдохе громко и чётко говорим СЛАВА УКРАИНЕ! Повторять утром и вечером по 10-15 раз. Для большего эффекта постепенно нагрузку можно увеличивать. Так же можно собираться группами для проведения занятий.
Будьте здоровы!

😁😁😁
Распростроняйте этот текст на кацапских сайтах и получайте ++ себе в карму!👍
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27.03.2022 02:22
+8
Кожен день закінчується однаковим повідомленням - готується штурм Києва.
Звичайно - Київ - найважливіший стратегічний об'єкт країни - без питань.
Але складається враження, що тиким чином виправдовується бездіяльність на південному сході.
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27.03.2022 02:55
+7
То **** ти сюда приперся, експерт ****?
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27.03.2022 02:24
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Правила форума Совет форумчан
І...?
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27.03.2022 02:19 Ответить
Сохраняем здоровье в это тревожные время когда стрессовые новости и ситуации ежедневно разрушают его.
Как избежать инфаркта?
Укрепляем сердечную мышцу + глубокая вентиляция легких. 1) Глубокий вдох. 2) На выдохе громко и чётко говорим СЛАВА УКРАИНЕ! Повторять утром и вечером по 10-15 раз. Для большего эффекта постепенно нагрузку можно увеличивать. Так же можно собираться группами для проведения занятий.
Будьте здоровы!

😁😁😁
Распростроняйте этот текст на кацапских сайтах и получайте ++ себе в карму!👍
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27.03.2022 02:22 Ответить
То **** ти сюда приперся, експерт ****?
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27.03.2022 02:24 Ответить
Ти ж в сусідній гілці ********, що тєбє там шепчут із НАТО і уже віжєн свєт в канце тунеля.
Ботяра.
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27.03.2022 02:30 Ответить
Не надо спорить, просто ******* *****, тупой лаптеногий бот с немецким айпишником.
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27.03.2022 04:32 Ответить
Імперія зла має зникнути з планети Земля на завжди!!!
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27.03.2022 02:26 Ответить
російський військовий корабель вас уже зачекався
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27.03.2022 04:35 Ответить
Пошли его на х у.й. Кацапы не исправимы.
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27.03.2022 02:56 Ответить
Кожен день закінчується однаковим повідомленням - готується штурм Києва.
Звичайно - Київ - найважливіший стратегічний об'єкт країни - без питань.
Але складається враження, що тиким чином виправдовується бездіяльність на південному сході.
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27.03.2022 02:55 Ответить
нема вже ніяких сил(
коли вже наші їх роз'*башать
я сподіваюсь, нам багато чого не розказують, а продовжують мовчки і тихо їх бити по тому ж лівому берегу зокрема. чула, що в Новій Басані орки в інтернаті засіли.
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27.03.2022 08:26 Ответить
 
 