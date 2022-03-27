Враг осуществляет перегруппировку сил для продолжения наступательных действий вокруг Киева, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации вокруг Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

В сообщении говорится: "На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Оказывал огненное влияние на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в Киеве.

По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий. Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию республики Беларусь для проведения мер восстановления боеспособности. Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировка и усиление группировки войск оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления".

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Что касается ситуации с восточного направления, то в Генштабе подчеркивают: "В направлении на Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. По результатам боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.

Для восполнения потерь вооружения и техники отмечено выдвижение колонн в направлениях населенных пунктов Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку. Прикрытие колонн из воздуха совершали вертолеты.

Фиксируются меры по усилению охраны тыловых районов и логистических маршрутов, а также меры по усилению административно-полицейского режима на временно занятой местности".

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