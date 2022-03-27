Россияне вывезли из Мариуполя в оккупированный Донецк детей без родителей

Российские захватчики вывезли из Мариуполя в больницу оккупированного Донецка детей без родителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на жителей оккупированного Донецка.

Жительница оккупированного Донецка отметила: "Да, в Донецке, в больнице им. Вишневского в Киевском районе, во втором инфекционном отделении находятся многие дети, которых привезли из Мариуполя. Одежда у них есть, но дети нуждаются в памперсах, смесях молочных для малышей и фруктов. Дети без родителей: нужно искать родителей и не игнорировать какое-либо объявление о поиске ребенка".

Некоторые активисты в оккупированном Донецке призывают помочь мариупольским детям. Медсестры в больнице также говорят, что больница не откажется от помощи этим детям.

Жители Донецка также сообщили, что в двух школах №№25 и 31 Ленинского района и в гимназии №70 в Киевском районе находятся беженцы, которых российские военные вывезли из разрушенного Мариуполя.

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