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беженцы (1475) Донецк (6300) Мариуполь (5563)

Россияне вывезли из Мариуполя в оккупированный Донецк детей без родителей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,маріуполь,техніка

Российские захватчики вывезли из Мариуполя в больницу оккупированного Донецка детей без родителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на жителей оккупированного Донецка.

Жительница оккупированного Донецка отметила: "Да, в Донецке, в больнице им. Вишневского в Киевском районе, во втором инфекционном отделении находятся многие дети, которых привезли из Мариуполя. Одежда у них есть, но дети нуждаются в памперсах, смесях молочных для малышей и фруктов. Дети без родителей: нужно искать родителей и не игнорировать какое-либо объявление о поиске ребенка".

Некоторые активисты в оккупированном Донецке призывают помочь мариупольским детям. Медсестры в больнице также говорят, что больница не откажется от помощи этим детям.

Жители Донецка также сообщили, что в двух школах №№25 и 31 Ленинского района и в гимназии №70 в Киевском районе находятся беженцы, которых российские военные вывезли из разрушенного Мариуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, бронетехники и самолетов, - Зеленский
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Топ комментарии
+13
****** москальські тварі
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27.03.2022 02:32
+9
Моральні уроди і збоченці
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27.03.2022 02:38
+7
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27.03.2022 05:31
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****** москальські тварі
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27.03.2022 02:32 Ответить
Моральні уроди і збоченці
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27.03.2022 02:38 Ответить
Заручників набирають...
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27.03.2022 02:47 Ответить
Всеми возможными и невозможными способами уничтожать русских фашистов. Другого отношения к себе они не заслуживают. Мир должен избавится от тварей которые заявляют что они русские и что они не причем.
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27.03.2022 02:59 Ответить
Кадырдон тоже требовал от своих свиней детей захватить. Для чего этим нелюдям наши дети? Неужели как в Чечне на органы???
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27.03.2022 04:15 Ответить
Когда то была инфа что под шумок войны на донбассе, дохлая **** - доктор лиза(елизавета петровна глинка), барыжила органами детей из ордло. Хорошо что она сдохла! Но там всё равно не люди! Стоит посмотреть на рожи, и представить как типичному ополченцу-ублюдку из фильма "Поворот не туда" дали усыновить ребёнка. Такое существо и насиловать может. Надеюсь с детьми будет всё хорошо.
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27.03.2022 04:18 Ответить
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27.03.2022 05:31 Ответить
На цій організації потрібно поставити хрест...та не тільки...претендентів є досить. Збюрократілі "міжнародні фірмочки" нафіг потрібні, вони показали свою нездатність вирішенню будь-яких міжнародних проблем і викликів, окрім "занепокоєння" різних відтінків...
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27.03.2022 09:39 Ответить
Как же так ,почему малыши не были эвакуированы в первую очередь, депутаты ,мер и прочие рука- водители успели выехать и бросили детей?Тем более сирот. К этой власти очень много неприятных вопросов , очень много!!!
В голове не укладывается как же так можно!
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27.03.2022 05:46 Ответить
Потому что не создали штабы из опытных специалистов
повторяется история с короновирусом - весь штаб борьбы с короной вместился в ресторане Коли - котлеты
ЭТО не опытность зелёных , но НЕЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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27.03.2022 06:00 Ответить
Это хуже, чем не знание. Но об этом спросим после Победы. Набор персонажей приближенных к Главнокомандующему удивлял, мягко говоря, давно. Он же не сам про шашлычки в мае придумал. Думаю, помогателей в "ничего не знании" хватало в ОП.
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27.03.2022 13:56 Ответить
В "Списку Шиндлера"(що заснований на реальних подіях) теж таке практикувалося сс-івцями, вивіз діточок окремо від батьків, якщо пам'ятаєте...
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27.03.2022 07:25 Ответить
А чо? Турки когда то тоже воровали украинских детей и делали из них профессиональных убийц.
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27.03.2022 07:50 Ответить
Дидывоевали?
Летом 1942 года партизаны получили информацию, что немцы планируют карательную операцию, предусматривающую, в том числе угон населения в Германию, в первую очередь подростков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0
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27.03.2022 10:49 Ответить
Рашистские свинособаки насильно забирают украинских детей от их родителей, часто последних убивают. Украинских детей берут в заложники и используют их для своей пропаганды.
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27.03.2022 11:49 Ответить
 
 