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біженці (1028) Донецьк (866) Маріуполь (2821)

Росіяни вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк дітей без батьків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,маріуполь,техніка

Російські загарбники вивезли з Маріуполя в лікарню окупованого Донецька дітей без батьків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на мешканців окупованого Донецька

Мешканка окупованого Донецька зазначила: "Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Одяг у них є, але діти потребують памперсів, сумішей молочних для малюків і фруктів. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини".

Деякі активісти в окупованому Донецьку закликають допомогти маріупольським дітям. Медсестри у лікарні також кажуть, що лікарня не відмовиться від допомоги цим дітям.

Жителі у Донецьку також повідомили, що у двох школах №№25 та 31 Ленінського району і в гімназії №70 у Київському районі перебувають біженці, яких російські військові вивезли зі зруйнованого Маріуполя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вимагає від МКЧХ отримати в Росії списки депортованих маріупольців

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
****** москальські тварі
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27.03.2022 02:32
+9
Моральні уроди і збоченці
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27.03.2022 02:38
+7
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27.03.2022 05:31
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****** москальські тварі
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27.03.2022 02:32 Відповісти
Моральні уроди і збоченці
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27.03.2022 02:38 Відповісти
Заручників набирають...
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27.03.2022 02:47 Відповісти
Всеми возможными и невозможными способами уничтожать русских фашистов. Другого отношения к себе они не заслуживают. Мир должен избавится от тварей которые заявляют что они русские и что они не причем.
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27.03.2022 02:59 Відповісти
Кадырдон тоже требовал от своих свиней детей захватить. Для чего этим нелюдям наши дети? Неужели как в Чечне на органы???
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27.03.2022 04:15 Відповісти
Когда то была инфа что под шумок войны на донбассе, дохлая **** - доктор лиза(елизавета петровна глинка), барыжила органами детей из ордло. Хорошо что она сдохла! Но там всё равно не люди! Стоит посмотреть на рожи, и представить как типичному ополченцу-ублюдку из фильма "Поворот не туда" дали усыновить ребёнка. Такое существо и насиловать может. Надеюсь с детьми будет всё хорошо.
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27.03.2022 04:18 Відповісти
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27.03.2022 05:31 Відповісти
На цій організації потрібно поставити хрест...та не тільки...претендентів є досить. Збюрократілі "міжнародні фірмочки" нафіг потрібні, вони показали свою нездатність вирішенню будь-яких міжнародних проблем і викликів, окрім "занепокоєння" різних відтінків...
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27.03.2022 09:39 Відповісти
Как же так ,почему малыши не были эвакуированы в первую очередь, депутаты ,мер и прочие рука- водители успели выехать и бросили детей?Тем более сирот. К этой власти очень много неприятных вопросов , очень много!!!
В голове не укладывается как же так можно!
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27.03.2022 05:46 Відповісти
Потому что не создали штабы из опытных специалистов
повторяется история с короновирусом - весь штаб борьбы с короной вместился в ресторане Коли - котлеты
ЭТО не опытность зелёных , но НЕЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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27.03.2022 06:00 Відповісти
Это хуже, чем не знание. Но об этом спросим после Победы. Набор персонажей приближенных к Главнокомандующему удивлял, мягко говоря, давно. Он же не сам про шашлычки в мае придумал. Думаю, помогателей в "ничего не знании" хватало в ОП.
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27.03.2022 13:56 Відповісти
В "Списку Шиндлера"(що заснований на реальних подіях) теж таке практикувалося сс-івцями, вивіз діточок окремо від батьків, якщо пам'ятаєте...
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27.03.2022 07:25 Відповісти
А чо? Турки когда то тоже воровали украинских детей и делали из них профессиональных убийц.
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27.03.2022 07:50 Відповісти
Дидывоевали?
Летом 1942 года партизаны получили информацию, что немцы планируют карательную операцию, предусматривающую, в том числе угон населения в Германию, в первую очередь подростков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0
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27.03.2022 10:49 Відповісти
Рашистские свинособаки насильно забирают украинских детей от их родителей, часто последних убивают. Украинских детей берут в заложники и используют их для своей пропаганды.
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27.03.2022 11:49 Відповісти
 
 