Росіяни вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк дітей без батьків

Російські загарбники вивезли з Маріуполя в лікарню окупованого Донецька дітей без батьків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на мешканців окупованого Донецька

Мешканка окупованого Донецька зазначила: "Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Одяг у них є, але діти потребують памперсів, сумішей молочних для малюків і фруктів. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини".

Деякі активісти в окупованому Донецьку закликають допомогти маріупольським дітям. Медсестри у лікарні також кажуть, що лікарня не відмовиться від допомоги цим дітям.

Жителі у Донецьку також повідомили, що у двох школах №№25 та 31 Ленінського району і в гімназії №70 у Київському районі перебувають біженці, яких російські військові вивезли зі зруйнованого Маріуполя.

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