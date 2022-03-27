Росіяни вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк дітей без батьків
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Російські загарбники вивезли з Маріуполя в лікарню окупованого Донецька дітей без батьків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на мешканців окупованого Донецька
Мешканка окупованого Донецька зазначила: "Так, у Донецьку, у лікарні ім. Вишневського у Київському районі, у другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Одяг у них є, але діти потребують памперсів, сумішей молочних для малюків і фруктів. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини".
Деякі активісти в окупованому Донецьку закликають допомогти маріупольським дітям. Медсестри у лікарні також кажуть, що лікарня не відмовиться від допомоги цим дітям.
Жителі у Донецьку також повідомили, що у двох школах №№25 та 31 Ленінського району і в гімназії №70 у Київському районі перебувають біженці, яких російські військові вивезли зі зруйнованого Маріуполя.
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В голове не укладывается как же так можно!
повторяется история с короновирусом - весь штаб борьбы с короной вместился в ресторане Коли - котлеты
ЭТО не опытность зелёных , но НЕЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Летом 1942 года партизаны получили информацию, что немцы планируют карательную операцию, предусматривающую, в том числе угон населения в Германию, в первую очередь подростков.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0