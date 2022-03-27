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Ситуация вокруг Киева имеет положительную динамику, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вокруг Киева наблюдается положительная динамика по оперативной ситуации.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Я могу только прокомментировать позитивную динамику вокруг Киева, и жду вместе со всеми жителями столицы, с другими городами, победы на этом участке", - сказал Монастырский.
Министр подчеркнул, что страна не только держится, но и во многих местах переходит в контратаку.
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+10 Дмитрий Иванов 933bda32
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А нє, просто черговий вшивий ботяра або диванний "патріотичний" иксперт.
І це міністр МЗС??
І да, *****, як Міністр Внутрішніх Справ його справа не завать воєнним.
Їхав на автостанцію гуманітарку отримувати з автобуса з Польщі.
Тільки тепер розгрузили і розклали - вернувся в хату і побачив.
До речі - ще не спав зовсім.
P.S.
Але навіщо відразу кидатись?
Може людина помилитись?
І не потрібно матюкатись, а то я ще чорт зна що подумаю.
Час воєнний, ***** всякої в коментах самі знаєте скільки бігає, заводишся з півоберту - прилітає і по своїм.