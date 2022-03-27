РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8233 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
18 146 17
война (46991) Киев (24552) Киевская область (3539) Монастырский (333)

Ситуация вокруг Киева имеет положительную динамику, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оборона,київ

Вокруг Киева наблюдается положительная динамика по оперативной ситуации.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу только прокомментировать позитивную динамику вокруг Киева, и жду вместе со всеми жителями столицы, с другими городами, победы на этом участке", - сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что страна не только держится, но и во многих местах переходит в контратаку.

Читайте: Враг осуществляет перегруппировку сил для продолжения наступательных действий вокруг Киева, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Победу не ждать надо Монастырский, а приближать своими действиями в первую очередь, а не демагогией и напоминанием о себе, как некоторые наши советники и депутаты, развившие буйную деятельность в информ-пространстве в вопросах их не касающихся, что особенно смешно и грустно одновременно, так как делается это за деньги налогоплатильщиков, а многих и не видно до сих пор, то ли затихарились, то ли просто сбежали
показать весь комментарий
27.03.2022 02:47
+6
Кому потрібна ваша брехня, пане "міністр"!?? Кожний день приходять повідомлення про обстріл населених пунктів на захід і південь від Києва. Житомирська траса не звільнена. То під Васильковом потяг обстріляли, то по селищам фастівського та ірпіньського району орки мов воші лазять і нарешті Боярка під обстрілом! Навіщо ви брешете!???
показать весь комментарий
27.03.2022 08:32
+4
Одразу з номерами частин карту опублікувати? А не луснеш?
показать весь комментарий
27.03.2022 08:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Победу не ждать надо Монастырский, а приближать своими действиями в первую очередь, а не демагогией и напоминанием о себе, как некоторые наши советники и депутаты, развившие буйную деятельность в информ-пространстве в вопросах их не касающихся, что особенно смешно и грустно одновременно, так как делается это за деньги налогоплатильщиков, а многих и не видно до сих пор, то ли затихарились, то ли просто сбежали
показать весь комментарий
27.03.2022 02:47 Ответить
*****, скільки апломбу - Папа Римський, ти?
А нє, просто черговий вшивий ботяра або диванний "патріотичний" иксперт.
показать весь комментарий
27.03.2022 04:28 Ответить
Ну він сам признався, що нічого не робить, а чекає, поки інші зроблять.
І це міністр МЗС??
показать весь комментарий
27.03.2022 04:12 Ответить
Ботік, міністр МЗС - це як? Міністр міністр закордонних справ, подвійний міністр тіпа? ***** - там мєтодічка не запалала від такої тупості?
І да, *****, як Міністр Внутрішніх Справ його справа не завать воєнним.
показать весь комментарий
27.03.2022 04:29 Ответить
Я там тобі відписав. Дивись нижче.
показать весь комментарий
27.03.2022 11:04 Ответить
Вибачай, писав вже на ходу - не помітив описки.
Їхав на автостанцію гуманітарку отримувати з автобуса з Польщі.
Тільки тепер розгрузили і розклали - вернувся в хату і побачив.
До речі - ще не спав зовсім.

P.S.
Але навіщо відразу кидатись?
Може людина помилитись?
І не потрібно матюкатись, а то я ще чорт зна що подумаю.
показать весь комментарий
27.03.2022 07:23 Ответить
Вибачайте,шановний, був неправий.
Час воєнний, ***** всякої в коментах самі знаєте скільки бігає, заводишся з півоберту - прилітає і по своїм.
показать весь комментарий
27.03.2022 13:18 Ответить
Динамика ситуации,опубликуй карту посмотрим.
показать весь комментарий
27.03.2022 08:15 Ответить
Одразу з номерами частин карту опублікувати? А не луснеш?
показать весь комментарий
27.03.2022 08:43 Ответить
Нет,с номерами твоих трехцветных власовских трусов опубликовать.
показать весь комментарий
27.03.2022 10:10 Ответить
Дійсно, якийсь дивний глава. ЧЕКАЄ він. не забуваючи піаритись при цьому.
показать весь комментарий
27.03.2022 08:19 Ответить
Кому потрібна ваша брехня, пане "міністр"!?? Кожний день приходять повідомлення про обстріл населених пунктів на захід і південь від Києва. Житомирська траса не звільнена. То під Васильковом потяг обстріляли, то по селищам фастівського та ірпіньського району орки мов воші лазять і нарешті Боярка під обстрілом! Навіщо ви брешете!???
показать весь комментарий
27.03.2022 08:32 Ответить
Киев не вся Украина.
показать весь комментарий
27.03.2022 10:03 Ответить
КиЇва, а не КиЄва!!!
показать весь комментарий
27.03.2022 10:44 Ответить
Зовсім неграмотний?
показать весь комментарий
27.03.2022 12:32 Ответить
Ага.)) І взагалі правильно Ківа.
показать весь комментарий
27.03.2022 13:20 Ответить
дебіл?
показать весь комментарий
02.04.2022 11:20 Ответить
 
 