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Ситуація навколо Києва має позитивну динаміку, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оборона,київ

Навколо Києва спостерігається позитивна динаміка оперативної ситуації.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу лише прокоментувати позитивну динаміку навколо Києва наразі, і чекаю разом з усіма жителями столиці, з іншими містами, перемоги на цій ділянці", - сказав Монастирський.

Міністр наголосив, що країна не лише тримається, а й у багатьох місцях переходить до контратаки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Победу не ждать надо Монастырский, а приближать своими действиями в первую очередь, а не демагогией и напоминанием о себе, как некоторые наши советники и депутаты, развившие буйную деятельность в информ-пространстве в вопросах их не касающихся, что особенно смешно и грустно одновременно, так как делается это за деньги налогоплатильщиков, а многих и не видно до сих пор, то ли затихарились, то ли просто сбежали
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27.03.2022 02:47
+6
Кому потрібна ваша брехня, пане "міністр"!?? Кожний день приходять повідомлення про обстріл населених пунктів на захід і південь від Києва. Житомирська траса не звільнена. То під Васильковом потяг обстріляли, то по селищам фастівського та ірпіньського району орки мов воші лазять і нарешті Боярка під обстрілом! Навіщо ви брешете!???
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27.03.2022 08:32
+4
Одразу з номерами частин карту опублікувати? А не луснеш?
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27.03.2022 08:43
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Победу не ждать надо Монастырский, а приближать своими действиями в первую очередь, а не демагогией и напоминанием о себе, как некоторые наши советники и депутаты, развившие буйную деятельность в информ-пространстве в вопросах их не касающихся, что особенно смешно и грустно одновременно, так как делается это за деньги налогоплатильщиков, а многих и не видно до сих пор, то ли затихарились, то ли просто сбежали
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27.03.2022 02:47 Відповісти
*****, скільки апломбу - Папа Римський, ти?
А нє, просто черговий вшивий ботяра або диванний "патріотичний" иксперт.
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27.03.2022 04:28 Відповісти
Ну він сам признався, що нічого не робить, а чекає, поки інші зроблять.
І це міністр МЗС??
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27.03.2022 04:12 Відповісти
Ботік, міністр МЗС - це як? Міністр міністр закордонних справ, подвійний міністр тіпа? ***** - там мєтодічка не запалала від такої тупості?
І да, *****, як Міністр Внутрішніх Справ його справа не завать воєнним.
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27.03.2022 04:29 Відповісти
Я там тобі відписав. Дивись нижче.
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27.03.2022 11:04 Відповісти
Вибачай, писав вже на ходу - не помітив описки.
Їхав на автостанцію гуманітарку отримувати з автобуса з Польщі.
Тільки тепер розгрузили і розклали - вернувся в хату і побачив.
До речі - ще не спав зовсім.

P.S.
Але навіщо відразу кидатись?
Може людина помилитись?
І не потрібно матюкатись, а то я ще чорт зна що подумаю.
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27.03.2022 07:23 Відповісти
Вибачайте,шановний, був неправий.
Час воєнний, ***** всякої в коментах самі знаєте скільки бігає, заводишся з півоберту - прилітає і по своїм.
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27.03.2022 13:18 Відповісти
Динамика ситуации,опубликуй карту посмотрим.
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27.03.2022 08:15 Відповісти
Одразу з номерами частин карту опублікувати? А не луснеш?
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27.03.2022 08:43 Відповісти
Нет,с номерами твоих трехцветных власовских трусов опубликовать.
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27.03.2022 10:10 Відповісти
Дійсно, якийсь дивний глава. ЧЕКАЄ він. не забуваючи піаритись при цьому.
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27.03.2022 08:19 Відповісти
Кому потрібна ваша брехня, пане "міністр"!?? Кожний день приходять повідомлення про обстріл населених пунктів на захід і південь від Києва. Житомирська траса не звільнена. То під Васильковом потяг обстріляли, то по селищам фастівського та ірпіньського району орки мов воші лазять і нарешті Боярка під обстрілом! Навіщо ви брешете!???
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27.03.2022 08:32 Відповісти
Киев не вся Украина.
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27.03.2022 10:03 Відповісти
КиЇва, а не КиЄва!!!
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27.03.2022 10:44 Відповісти
Зовсім неграмотний?
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27.03.2022 12:32 Відповісти
Ага.)) І взагалі правильно Ківа.
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27.03.2022 13:20 Відповісти
дебіл?
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02.04.2022 11:20 Відповісти
 
 