Ситуація навколо Києва має позитивну динаміку, - Монастирський

Навколо Києва спостерігається позитивна динаміка оперативної ситуації.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу лише прокоментувати позитивну динаміку навколо Києва наразі, і чекаю разом з усіма жителями столиці, з іншими містами, перемоги на цій ділянці", - сказав Монастирський.

Міністр наголосив, що країна не лише тримається, а й у багатьох місцях переходить до контратаки.

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