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Ситуація навколо Києва має позитивну динаміку, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Навколо Києва спостерігається позитивна динаміка оперативної ситуації.
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я можу лише прокоментувати позитивну динаміку навколо Києва наразі, і чекаю разом з усіма жителями столиці, з іншими містами, перемоги на цій ділянці", - сказав Монастирський.
Міністр наголосив, що країна не лише тримається, а й у багатьох місцях переходить до контратаки.
Топ коментарі
+10 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар27.03.2022 02:47
+6 Виктор Егоров
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+4 Планшет Студента
показати весь коментар27.03.2022 08:43
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Будь ласка, зачекайте...
А нє, просто черговий вшивий ботяра або диванний "патріотичний" иксперт.
І це міністр МЗС??
І да, *****, як Міністр Внутрішніх Справ його справа не завать воєнним.
Їхав на автостанцію гуманітарку отримувати з автобуса з Польщі.
Тільки тепер розгрузили і розклали - вернувся в хату і побачив.
До речі - ще не спав зовсім.
P.S.
Але навіщо відразу кидатись?
Може людина помилитись?
І не потрібно матюкатись, а то я ще чорт зна що подумаю.
Час воєнний, ***** всякої в коментах самі знаєте скільки бігає, заводишся з півоберту - прилітає і по своїм.