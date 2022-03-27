40 тысяч украинцев оккупанты принудительно вывезли в РФ, - Верещук

Украинцев силой вывозят на оккупированные территории или в РФ. Жителей Киевской области пытаются вывезти в Беларусь.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, украинцы в большинстве своем не хотят "спасаться" на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильственно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. На оккупированной части Киевщины враг пытается насильно вывозить мирных жителей в Беларусь.

"Мы постоянно и мощно сигнализируем международному сообществу и институтам о том, что упомянутые российские "коридоры" незаконны, не согласованы с нами. Тем более, что на той стороне – как под Донецком, так и Луганском – принудительных переселенцев пропускают через специальные фильтрационные лагеря, нарушающие Женевскую конвенцию. Но Международный Международный комитет Красного Креста (МККК) почему-то даже решил открыть в Ростове-на-Дону свое представительство – именно для работы с насильственно депортированными в РФ украинцами, поэтому мы требуем, чтобы он способствовал возвращению таких наших граждан. Надеемся, Красному Кресту удастся собрать их списки", - сказала Верещук.

Министр констатировала бессилие таких международных институций, как МККК, ООН. На фоне чего Украина продолжает бороться и не прекратит борьбу за каждого гражданина и его возвращение домой.