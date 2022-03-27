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40 тысяч украинцев оккупанты принудительно вывезли в РФ, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

депортація

Украинцев силой вывозят на оккупированные территории или в РФ. Жителей Киевской области пытаются вывезти в Беларусь.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, украинцы в большинстве своем не хотят "спасаться" на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильственно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. На оккупированной части Киевщины враг пытается насильно вывозить мирных жителей в Беларусь.

"Мы постоянно и мощно сигнализируем международному сообществу и институтам о том, что упомянутые российские "коридоры" незаконны, не согласованы с нами. Тем более, что на той стороне – как под Донецком, так и Луганском – принудительных переселенцев пропускают через специальные фильтрационные лагеря, нарушающие Женевскую конвенцию. Но Международный Международный комитет Красного Креста (МККК) почему-то даже решил открыть в Ростове-на-Дону свое представительство – именно для работы с насильственно  депортированными в РФ украинцами, поэтому мы требуем, чтобы он способствовал возвращению таких наших граждан. Надеемся, Красному Кресту удастся собрать их списки", - сказала Верещук.

Министр констатировала бессилие таких международных институций, как МККК, ООН. На фоне чего Украина продолжает бороться и не прекратит борьбу за каждого гражданина и его возвращение домой.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму...
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27.03.2022 08:02
+13
Как во время второй мировой вывозили в германию.Настоящий фашизм.
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27.03.2022 08:16
+9
Заложники.
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27.03.2022 08:07
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Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму...
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27.03.2022 08:02 Ответить
И этому способствует международный крест!!!
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27.03.2022 08:53 Ответить
Заложники.
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27.03.2022 08:07 Ответить
Я думаю, там багато охочих виїхати туди.
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27.03.2022 08:07 Ответить
А багато- це скільки відсотків?
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27.03.2022 08:51 Ответить
До війни 5-та колона складала десь зо 25%.
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27.03.2022 08:57 Ответить
Перерахуй краще тих, кто голосував за ківу.
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27.03.2022 09:14 Ответить
90% моя думка
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27.03.2022 10:03 Ответить
90% моя думка
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27.03.2022 10:04 Ответить
А давай я прийду до тебе , переламаю і пререб'ю все в квартирі, потім буду сексом с твоєю дружиною займатися, поки ти будеш без води і хліба сидіти і спостерігати, потім переїдемо до мене ? Буде шведська сім'я у нас!!?? Я , думаю, ти багато охочий будеш виїхати ту4ди, до мене
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27.03.2022 09:02 Ответить
Багато, бо вони думають що винна Україна.
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27.03.2022 09:27 Ответить
ти якусь херню зморозив.....
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27.03.2022 12:46 Ответить
Вате ночью дали конкретной много пи*ды где скоро узнаете
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27.03.2022 08:15 Ответить
Как во время второй мировой вывозили в германию.Настоящий фашизм.
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27.03.2022 08:16 Ответить
Тут нечто другое, мокше нужно заселять Сибирь, тайгу и Дальний Восток, Сахалин. Москвичи и питерцы осваивать скрепы не желают.
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27.03.2022 08:35 Ответить
Наступним етапом мокшу будуть завозити в Україну.
Класика.ru
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27.03.2022 08:59 Ответить
С "помощью" красного креста
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27.03.2022 08:19 Ответить
Хтось в курсі - хоч один конвой з гуманітаркой від влади дойшов до тіх кому він був призначений? Бо в мене такє відчуття що ми підгодовуємо окупантів та поставляємо їм автотранспорт
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27.03.2022 08:25 Ответить
Ну а як, по-твоєму кацапи відпускають заручників? Їм пойло і закуску, а вони віддають людей.
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27.03.2022 09:33 Ответить
И не удивительно, потому, что в обход Украины глава красного Креста ******** "благословил" создание концентрационных лагерей для украинцев!!!
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27.03.2022 08:51 Ответить
ни подобный крест , ни ООН , ни ОБСЕ , ни другие международные организации не должны существовать в нынешнем виде . Они нуждаются в полном роспуске и перезапуске , с новыми и ответственными правилами , законами и порядком .
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27.03.2022 09:31 Ответить
це тих людей, котрі там вказівки дають та рішення приймають, і тих, хто їх тупо виконує.. ось тих повиганяти та позачиняти у тюрмах.... Адже саме вони є причиною цього всього, що завдяки цим організація робиться чи не робиться..
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27.03.2022 12:48 Ответить
Верещучці для початку треба було б подивитися москальські відео, на яких тих мирних жителів "примусово" вивозять на підорашу ! В ютубі є "Александр Лукьянов", де він викладає тих пригноблених Азовом і Правим сектором рускаязичних бєженцов , и які дуже раді, що їх асвабаділі !
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27.03.2022 08:52 Ответить
*********** - в спам!
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27.03.2022 08:55 Ответить
Трапляються такі кадри. Дуже реалістично виглядають біженці у чистому одязі, митим волоссям, а жінки навіть з макіяжем. Машини без сажі та цілим склом - взагалі клініка.
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27.03.2022 10:11 Ответить
Захід волав дурним голосом про корупцію в Україні- а виявилося, що навіть Червоний Хрест корумпований.
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27.03.2022 08:54 Ответить
То российская пропаганда орала и запускала массово фейки про коррупцию в Украине, а запад подтявкивал
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27.03.2022 16:44 Ответить
а може це ті нащадки яких туди наїхали замість тих кого закатували голодомором?????
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27.03.2022 08:55 Ответить
кацапы пришли в Украину за водкой, землей и рабами
это саранча, которую надо выжигать каленым железом
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27.03.2022 09:17 Ответить
Червоний хрест приймав участь в депортації українців.
А чого наша влада мовчить ?
Цікаво, правда ?
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27.03.2022 10:32 Ответить
Дякуючи ********** червоному хресту.
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27.03.2022 11:20 Ответить
Да-ты-что))) на,просвещайся https://injir.org/antirossiyskaya-aktsiya-v-djankoe-25-03-2022/?fbclid=IwAR2YC4SXUElKq8bU_M4DJLDT01akNvg_TrzTlseHTRy6GcySvSctUkbkvt8
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27.03.2022 17:04 Ответить
40 000??? Это сколько автобусов надо было иметь ? Там и верещучкины автобусы было прохвачено оккупантами
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27.03.2022 11:38 Ответить
я тоже в шоке. если разбить на дни то это каждый день по 1500 человек. а вывозили де не с начала войны. так что каждый день ************** по 3000 если разбить даде на группы то по 300-400 человек не могли дать пи#ды нескольким гопникам кацапским? ну пусть там убрать детей и стариков. это с 200 мужчин и женщин.... да наброситься всей толпой на десятерых., причем разбросанных, кацапов и повалить на землю.. это, ****, так сложно? да нет же. но народ сам раб, и рабом вывезен! потому что ссыкливое! потому что каждый не верит, что ему поможет ближний, а не верит, потому что знает это. а знает, потому что каждый ссыкливый друг перед другом даже...
Вывезли рабов. Свободные бы скопом бы набросились.. но там значит нет свободных, максимум 1%, который ничего не решает.
Знаю по себе и своим знакомым что в дворе, что на работе. пи#здеть на словах они герои, а когда я говорю, КАК надо сделать - они сразу отмазки лепят!
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27.03.2022 12:55 Ответить
немцы угоняли УКРАИНЦЕВ во время 2 мировой,а сейчас рашисты угоняют!
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27.03.2022 12:22 Ответить
 
 