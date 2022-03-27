40 тис. українців окупанти примусово вивезли до РФ, - Верещук

Українців силоміць вивозять на окуповані території чи до РФ. Мешканців Київщини намагаються вивезти до Білорусі.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, українці здебільшого не хочуть "рятуватися" на території агресора. Відтак, російські війська насильно вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи у саму Росію. На окупованій частині Київщини ворог намагається силоміць вивозити мирних мешканців до Білорусі.

"Ми постійно й потужно сигналізуємо міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські "коридори" є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію. Але Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) чомусь навіть вирішив відкрити у Ростові-на-дону своє представництво – саме для роботи з силоміць депортованими до РФ українцями. Відтак, ми вимагаємо, щоб він сприяв поверненню таких наших громадян. Сподіваємося, Червоному Хресту вдасться зібрати їх списки", - сказала Верещук.

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Міністр констатувала безсилля таких міжнародних інституцій, як МКЧХ, ООН. На тлі чого Україна продовжує боротись і не припинить боротьбу за кожного свого громадянина та його повернення додому.