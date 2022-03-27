УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8508 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 433 37
війна (56671) депортація (635) окупація (5849) Верещук (606)

40 тис. українців окупанти примусово вивезли до РФ, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація

Українців силоміць вивозять на окуповані території чи до РФ. Мешканців Київщини намагаються вивезти до Білорусі.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, українці здебільшого не хочуть "рятуватися" на території агресора. Відтак, російські війська насильно вивозять мирних громадян углиб окупованих територій чи у саму Росію. На окупованій частині Київщини ворог намагається силоміць вивозити мирних мешканців до Білорусі.

"Ми постійно й потужно сигналізуємо міжнародній спільноті та інституціям про те, що згадані російські "коридори" є незаконними, не погодженими з нами. Тим паче, що на тій стороні – як під Донецьком, так і Луганськом – примусових переселенців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що порушує Женевську конвенцію. Але Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) чомусь навіть вирішив відкрити у Ростові-на-дону своє представництво – саме для роботи з силоміць депортованими до РФ українцями. Відтак, ми вимагаємо, щоб він сприяв поверненню таких наших громадян. Сподіваємося, Червоному Хресту вдасться зібрати їх списки", - сказала Верещук.

Читайте: Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні, - розвідка

Міністр констатувала безсилля таких міжнародних інституцій, як МКЧХ, ООН. На тлі чого Україна продовжує боротись і не припинить боротьбу за кожного свого громадянина та його повернення додому.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму...
показати весь коментар
27.03.2022 08:02
+13
Как во время второй мировой вывозили в германию.Настоящий фашизм.
показати весь коментар
27.03.2022 08:16
+9
Заложники.
показати весь коментар
27.03.2022 08:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму...
показати весь коментар
27.03.2022 08:02 Відповісти
И этому способствует международный крест!!!
показати весь коментар
27.03.2022 08:53 Відповісти
Заложники.
показати весь коментар
27.03.2022 08:07 Відповісти
Я думаю, там багато охочих виїхати туди.
показати весь коментар
27.03.2022 08:07 Відповісти
А багато- це скільки відсотків?
показати весь коментар
27.03.2022 08:51 Відповісти
До війни 5-та колона складала десь зо 25%.
показати весь коментар
27.03.2022 08:57 Відповісти
Перерахуй краще тих, кто голосував за ківу.
показати весь коментар
27.03.2022 09:14 Відповісти
90% моя думка
показати весь коментар
27.03.2022 10:03 Відповісти
90% моя думка
показати весь коментар
27.03.2022 10:04 Відповісти
А давай я прийду до тебе , переламаю і пререб'ю все в квартирі, потім буду сексом с твоєю дружиною займатися, поки ти будеш без води і хліба сидіти і спостерігати, потім переїдемо до мене ? Буде шведська сім'я у нас!!?? Я , думаю, ти багато охочий будеш виїхати ту4ди, до мене
показати весь коментар
27.03.2022 09:02 Відповісти
Багато, бо вони думають що винна Україна.
показати весь коментар
27.03.2022 09:27 Відповісти
ти якусь херню зморозив.....
показати весь коментар
27.03.2022 12:46 Відповісти
Вате ночью дали конкретной много пи*ды где скоро узнаете
показати весь коментар
27.03.2022 08:15 Відповісти
Как во время второй мировой вывозили в германию.Настоящий фашизм.
показати весь коментар
27.03.2022 08:16 Відповісти
Тут нечто другое, мокше нужно заселять Сибирь, тайгу и Дальний Восток, Сахалин. Москвичи и питерцы осваивать скрепы не желают.
показати весь коментар
27.03.2022 08:35 Відповісти
Наступним етапом мокшу будуть завозити в Україну.
Класика.ru
показати весь коментар
27.03.2022 08:59 Відповісти
С "помощью" красного креста
показати весь коментар
27.03.2022 08:19 Відповісти
Хтось в курсі - хоч один конвой з гуманітаркой від влади дойшов до тіх кому він був призначений? Бо в мене такє відчуття що ми підгодовуємо окупантів та поставляємо їм автотранспорт
показати весь коментар
27.03.2022 08:25 Відповісти
Ну а як, по-твоєму кацапи відпускають заручників? Їм пойло і закуску, а вони віддають людей.
показати весь коментар
27.03.2022 09:33 Відповісти
И не удивительно, потому, что в обход Украины глава красного Креста ******** "благословил" создание концентрационных лагерей для украинцев!!!
показати весь коментар
27.03.2022 08:51 Відповісти
ни подобный крест , ни ООН , ни ОБСЕ , ни другие международные организации не должны существовать в нынешнем виде . Они нуждаются в полном роспуске и перезапуске , с новыми и ответственными правилами , законами и порядком .
показати весь коментар
27.03.2022 09:31 Відповісти
це тих людей, котрі там вказівки дають та рішення приймають, і тих, хто їх тупо виконує.. ось тих повиганяти та позачиняти у тюрмах.... Адже саме вони є причиною цього всього, що завдяки цим організація робиться чи не робиться..
показати весь коментар
27.03.2022 12:48 Відповісти
Верещучці для початку треба було б подивитися москальські відео, на яких тих мирних жителів "примусово" вивозять на підорашу ! В ютубі є "Александр Лукьянов", де він викладає тих пригноблених Азовом і Правим сектором рускаязичних бєженцов , и які дуже раді, що їх асвабаділі !
показати весь коментар
27.03.2022 08:52 Відповісти
*********** - в спам!
показати весь коментар
27.03.2022 08:55 Відповісти
Трапляються такі кадри. Дуже реалістично виглядають біженці у чистому одязі, митим волоссям, а жінки навіть з макіяжем. Машини без сажі та цілим склом - взагалі клініка.
показати весь коментар
27.03.2022 10:11 Відповісти
Захід волав дурним голосом про корупцію в Україні- а виявилося, що навіть Червоний Хрест корумпований.
показати весь коментар
27.03.2022 08:54 Відповісти
То российская пропаганда орала и запускала массово фейки про коррупцию в Украине, а запад подтявкивал
показати весь коментар
27.03.2022 16:44 Відповісти
а може це ті нащадки яких туди наїхали замість тих кого закатували голодомором?????
показати весь коментар
27.03.2022 08:55 Відповісти
кацапы пришли в Украину за водкой, землей и рабами
это саранча, которую надо выжигать каленым железом
показати весь коментар
27.03.2022 09:17 Відповісти
Червоний хрест приймав участь в депортації українців.
А чого наша влада мовчить ?
Цікаво, правда ?
показати весь коментар
27.03.2022 10:32 Відповісти
Дякуючи ********** червоному хресту.
показати весь коментар
27.03.2022 11:20 Відповісти
Да-ты-что))) на,просвещайся https://injir.org/antirossiyskaya-aktsiya-v-djankoe-25-03-2022/?fbclid=IwAR2YC4SXUElKq8bU_M4DJLDT01akNvg_TrzTlseHTRy6GcySvSctUkbkvt8
показати весь коментар
27.03.2022 17:04 Відповісти
40 000??? Это сколько автобусов надо было иметь ? Там и верещучкины автобусы было прохвачено оккупантами
показати весь коментар
27.03.2022 11:38 Відповісти
я тоже в шоке. если разбить на дни то это каждый день по 1500 человек. а вывозили де не с начала войны. так что каждый день ************** по 3000 если разбить даде на группы то по 300-400 человек не могли дать пи#ды нескольким гопникам кацапским? ну пусть там убрать детей и стариков. это с 200 мужчин и женщин.... да наброситься всей толпой на десятерых., причем разбросанных, кацапов и повалить на землю.. это, ****, так сложно? да нет же. но народ сам раб, и рабом вывезен! потому что ссыкливое! потому что каждый не верит, что ему поможет ближний, а не верит, потому что знает это. а знает, потому что каждый ссыкливый друг перед другом даже...
Вывезли рабов. Свободные бы скопом бы набросились.. но там значит нет свободных, максимум 1%, который ничего не решает.
Знаю по себе и своим знакомым что в дворе, что на работе. пи#здеть на словах они герои, а когда я говорю, КАК надо сделать - они сразу отмазки лепят!
показати весь коментар
27.03.2022 12:55 Відповісти
немцы угоняли УКРАИНЦЕВ во время 2 мировой,а сейчас рашисты угоняют!
показати весь коментар
27.03.2022 12:22 Відповісти
 
 