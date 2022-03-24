Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні, - розвідка
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Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів Росії.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. Кінцевим пунктом призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідників, українці, які погоджуються на таке працевлаштування, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.
Також окупанти створили для українців фільтраційний табір у Докучаєвську Донецької області, зазначає ГУР.
"Туди масово доправляють цивільне населення, в якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край", - повідомляють розвідники.
В ГУР нагадали, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
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В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.
Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.
Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.
Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
https://t.me/UkraineNow/6929
Автобуси наші, які кацапи захопили напередодні
І їх примусово вивозили
І це не в перший раз
Знайома розповідала, як людей силою в росію відправляли з донецької області
Її батькам чудом пощастило, що їх не запихнули в автобус