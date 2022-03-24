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Депортованим до РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація

Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. Кінцевим пунктом призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідників, українці, які погоджуються на таке працевлаштування, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.

Також окупанти створили для українців фільтраційний табір у Докучаєвську Донецької області, зазначає ГУР.

Читайте: Через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників, - розвідка

"Туди масово доправляють цивільне населення, в якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край", - повідомляють розвідники.

В ГУР нагадали, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Також читайте: Українська розвідка оприлюднила список росіян, що виконують злочинні прикази проти українців

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Ну хоть все уже наконец поняли что такое денацификация по-рузки и что ожидает всех украинцев если мы сдадимся или подпишем хоть один пункт из капитулятивного документа который ***** Zеленскому предлогает?
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24.03.2022 13:55
+6
кацапские придурки. Они бы еще японцев на Сахалин переселяли.
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24.03.2022 13:49
+6
Примусово, під дулами автоматів, в евако-автобуси саджають.
Автобуси наші, які кацапи захопили напередодні
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24.03.2022 13:53
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А что там делать людям на том Сахалине?
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24.03.2022 13:49 Відповісти
Найвидатніший японський борець сумо, - українець Іван Боришко (Тайхо Кокі) народився на Сахаліні.
https://memoryon.com/p/19-ianvaria-2013-goda-umer-velikii-borets-sumo-ukrainets-taikho-koki-65916

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24.03.2022 20:22 Відповісти
кацапские придурки. Они бы еще японцев на Сахалин переселяли.
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24.03.2022 13:49 Відповісти
‼️Важливо! Дезінформація! ‼️

В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.

Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.

Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.

Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
https://t.me/UkraineNow/6929
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24.03.2022 14:22 Відповісти
Чому не Махадан? Там тепліше и немає комарів. Я не розумію, ХТО ТУДИ ЄВАКУЙОВУВАВСЯ? Це або русосвині підставні, або "наші" ненаші)))
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24.03.2022 13:49 Відповісти
Примусово, під дулами автоматів, в евако-автобуси саджають.
Автобуси наші, які кацапи захопили напередодні
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24.03.2022 13:53 Відповісти
Ты бы недельку в Мариуполе посидел, и поехал бы куда угодно
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24.03.2022 13:54 Відповісти
Магадан холодно на справді

І їх примусово вивозили

І це не в перший раз

Знайома розповідала, як людей силою в росію відправляли з донецької області

Її батькам чудом пощастило, що їх не запихнули в автобус
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24.03.2022 14:32 Відповісти
2014-2015 роках
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24.03.2022 14:33 Відповісти
Как это по-касапски..
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24.03.2022 13:50 Відповісти
як японія забере куріли і сахалін - ви автоматично японці
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24.03.2022 13:50 Відповісти
У такому разі Північний Сахалін буде українським. Японці будуть не проти - Префекту́ра Кара́футо (яп. 【樺太庁】, からふとちょう, карафуто-чьō, «управління Карафуто») - адміністративно-територіальна одиниця Японської імперії в 1907-1945 роках на південному Сахаліні
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24.03.2022 13:51 Відповісти
На Сахаліні вже давно - більша частина населення етнічні українці, але їх щось не бачити з плакатами проти війни і не чутно. Просто процес ватнизвції та охохлєнія досить швидкий, тим більш у східного населення України.
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24.03.2022 14:02 Відповісти
Ну хоть все уже наконец поняли что такое денацификация по-рузки и что ожидает всех украинцев если мы сдадимся или подпишем хоть один пункт из капитулятивного документа который ***** Zеленскому предлогает?
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24.03.2022 13:55 Відповісти
100%
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24.03.2022 14:16 Відповісти
потому что московиты знают, что Сахалин это украденный у Японии остров и судьба оккупантов там скоро тоже будет однозначна
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24.03.2022 13:56 Відповісти
На Сахалин можно - он скоро японским станет.
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24.03.2022 13:56 Відповісти
ну кто еще там сомневается в том что русня самая поганая недонация в мире?
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24.03.2022 13:57 Відповісти
Есть идея! Установите на Сахалине японский флаг для начала!
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24.03.2022 13:57 Відповісти
Дело сралина живет. Нужна нулевая толерантность ко всему кацапскому.
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24.03.2022 13:57 Відповісти
Для чего ето далается? Ето заложники. Сейчас их ФСБ будет обрабатывать и заставлять их писать и передавать просьбу чтобы их мужья и сыновья сдались и переходили на сторону окупантов. Ето называется Терроризм. Почему Украина все еще продолжает придерживаться женевской конвенции относительно террористов?
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24.03.2022 13:58 Відповісти
такое уже было в 2014 на луггандонии-правда направляли в хабаровский край,многие поехали (но тогда документов не забирали-и при наличие денег можно было оттуда слинять),потом повозвращались
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24.03.2022 13:59 Відповісти
Куда угодно поехал ТЫ наверное. А я ДОРМА, защищаю СВОЮ СТРАНУ
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24.03.2022 13:59 Відповісти
Точно в центрі? А може вна Сахаліні? Ти що написЯкати хотів то?
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24.03.2022 14:22 Відповісти
А що з АТОшниками?
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24.03.2022 14:43 Відповісти
Були повідомлення, що їх ведуть у невідомому напрямку. Їх подальша доля теж невідома.
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24.03.2022 14:59 Відповісти
Чистый нацизм Второй мировой войны...
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24.03.2022 14:45 Відповісти
ШОК !НЕТ СЛОВ!Уж слишко они начали с департацией спешить..возможно готовятся к химической атаке на Мариуполь..а для этого нужно как больше вывезти жителей..чтобы потом обвинить «Азов»в применении хим оружия ,а себя как спасателями человечества..
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24.03.2022 15:33 Відповісти
Другого выбора у них не было, Арестович ясно дал понять что судьба жителей Мариуполя только в их руках, то же самое и с военными, оставили ребят умирать или быть униженными в плену, про Мариуполь как то уже особо и не говорит никто из властей, преподнесут это потом мол так и задумывали, отвели силы орков от Киева и так далее
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24.03.2022 16:39 Відповісти
Блд...вот точно так же русские семью моего деда в 1946 депортировали на Сахалин из Вишнопиля Черкаськой обл. Без права возврата. ****, меня эта новость в такой депрессняк загнала, шо сижу и не знаю на каком свете нахожусь. Шо, курва, твориться на этой планете?
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24.03.2022 16:51 Відповісти
якщо то евакуюють "любителей руского мира" котрi кричали пукiн памаги то фiг з ними, за що боролись то те i отримали. Друге дiло якщо примусово вивозять справжнiх украiнцiв
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24.03.2022 16:55 Відповісти
Это то, что делала НКВД и КГБ.
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24.03.2022 18:24 Відповісти
 
 