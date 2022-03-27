РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15764 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
9 502 19
война (47275) Киев (24545) тероборона (293) шоу_Шустера (315) Елизаров (7)

Строим структуру с нуля, овладеваем тем, что люди в военных институтах изучают по 5 лет, - член ТрО и продюсер "Савик Шустер Студии" Елизаров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

елизаров

Тыловые процессы, которые в военных институтах изучают по пять лет, членам территориальной обороны приходится овладевать с нуля в сжатые сроки.

Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал член теробороны Дарницкого района Киева и продюсер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Весь день мы заняты решением организационных вопросов. Мы же строим с нуля всю структуру. Те тыловые процессы, которые люди в военных институтах изучают по пять лет, нам приходится осваивать с нуля в крайне сжатые сроки. Не все у нас имеют военную специальность, потому такие вещи мы изучаем на ходу", – рассказал он.

Елизаров говорит, что люди очень мотивированы защищать свой район и свой город.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас в ТрО стояла очередь из приносящих помощь жителей района, - член теробороны и продюсер "Савик Шустер Студии" Елизаров

"Недавно сказали, что начнут платить зарплату членам ТрО, так они начали возмущаться: "Мы, – говорят, – не за зарплатой сюда шли!" Но мы предложили альтернативу: перечислять заработную плату на армию и благотворительность", – поделился он.

В теробороне, по его словам, нет конфликтов или ссор, хотя там собрались очень разные люди.

Смотрите также: Вооруженные теробороновцы из еврейской общины поют песню в киевской синагоге. ВИДЕО

"Представьте себе огромное количество мужчин разного возраста, с разными интересами, социального и жизненного уровня. Но не было ни мата, ни драк, не было такого, чтобы кто-то выпил. Люди между собой не спорят, не ругаются, не толкаются. В первые дни люди, чтобы получить автомат, спали на кафельном полу два-три дня, пока не было карематов и обустроенного быта, – настолько они хотели защищать семью и свой район, что соглашались на такие условия. Я этим процессом просто любовался. Вот будущее Украины", - говорит он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
ну хоч посміялись 2,5 роки, гірше ж не стало, так?
показать весь комментарий
27.03.2022 10:38
+5
Треба давно вже відійти від радянської системи військової освіти. Пьять років на всі спеціальності. Для чого? Чомусь пілота на заході можуть підготувати за півтора року, у нас 5 та ще й без необхідного досвіду практичних польотів. Можливо не треба його навчати як проектується чи ремонтується літак, та муштри на плацу, а зосередитись на виключно пілотажі та способам ураження противника. А будівництвом та ремонтом літаків займуться інші спеціалісти. Те саме і про усіх інших офіцерів та сержантів.
показать весь комментарий
27.03.2022 10:58
+4
може не на чвсі?нє?
показать весь комментарий
27.03.2022 10:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво,хто заважав половину терміну в 5 років вивчати ці навички
показать весь комментарий
27.03.2022 10:37 Ответить
зрадо..обам-порохофілам.

НЕ ЗАУВАЖИВ.

ЯКОЇСЬ ТЕРОБОРОНИ У ЧАСИ БАРИГИ ПЕТРА.
показать весь комментарий
27.03.2022 10:40 Ответить
може не на чвсі?нє?
показать весь комментарий
27.03.2022 10:46 Ответить
коли ж ти вже здохнеш, падло...
показать весь комментарий
27.03.2022 10:53 Ответить
Дудра,видно що ти і є Барига петро
показать весь комментарий
27.03.2022 14:51 Ответить
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



На всіх фотках знову коло зебіла дЕрмак, наче їбучий фотозвіт козиря перед кураторами: я ще легетімний, шеф, усьо под контролєм, мене не нашвабрили, я все ще рішаю...
показать весь комментарий
27.03.2022 11:41 Ответить
А де піар-фоточки з самим Шльомою Шустрим?
показать весь комментарий
27.03.2022 10:37 Ответить
ну хоч посміялись 2,5 роки, гірше ж не стало, так?
показать весь комментарий
27.03.2022 10:38 Ответить
самый рако подобный бто если чесно
показать весь комментарий
27.03.2022 10:39 Ответить
Якось дивно звучить, що знову все на волонтерстві та добровольцях.
Та хоч так. Слава Богу....
показать весь комментарий
27.03.2022 10:47 Ответить
в армії оборони Ізраіля лейтенанта отримують після трьох років служби та пів-річних курсів, після відповідних тестів і проблем не мають
показать весь комментарий
27.03.2022 10:56 Ответить
Треба давно вже відійти від радянської системи військової освіти. Пьять років на всі спеціальності. Для чого? Чомусь пілота на заході можуть підготувати за півтора року, у нас 5 та ще й без необхідного досвіду практичних польотів. Можливо не треба його навчати як проектується чи ремонтується літак, та муштри на плацу, а зосередитись на виключно пілотажі та способам ураження противника. А будівництвом та ремонтом літаків займуться інші спеціалісти. Те саме і про усіх інших офіцерів та сержантів.
показать весь комментарий
27.03.2022 10:58 Ответить
боевая ценность этих всех теробороновцев стремиться к нулю...только ходят по городу кошмарят алкашей та бомжей
показать весь комментарий
27.03.2022 11:11 Ответить
не дають спокою твоєму алкогольно-волоцюзькому існуванню?
показать весь комментарий
27.03.2022 11:15 Ответить
ну типа да...вам дали оружие, так идите убивать оккупантов...для чего вы ходите по улицам и задовбываете людей...или думаете как с автоматами, то теперь крутые
показать весь комментарий
27.03.2022 11:25 Ответить
стакан накати с горя.... поможет
показать весь комментарий
27.03.2022 11:33 Ответить
Вася, ти "чудовий" стратег... після перепою. Звичайно, тобі не "догнати", що існують лінії оборони, що потрібний порядок в місті, знищення диверсантів..., тобі безучасному маргіналу цього не зрозуміти. Вася, йде війна, зарийся краще і не провокуй.
показать весь комментарий
27.03.2022 11:37 Ответить
Черговий ушат брехні від шустерівських кремльовських гнид
показать весь комментарий
27.03.2022 11:14 Ответить
В ВУЗах (особенно в военных) бестолку ХЕРНЕЙ СТРАДАЮТ и штаны просиживают (годы на пролет), нужно иметь просто неглупую голову на плечах и усердие, чтоб усвоить интенсивно необходимое за 3-6 месяцев. По сути там учат только НАХОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИНФУ и ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, а у кого ума или ответственности не было, у того и не прибавится хоть за 15 лет, хоть за всю оставшуюся жизнь!
показать весь комментарий
27.03.2022 16:57 Ответить
 
 