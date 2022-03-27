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Будуємо структуру з нуля, опановуємо те, що люди в військових інститутах вивчають по 5 років, - член ТрО та продюсер "Савік Шустер Студії" Єлізаров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

елизаров

Тилові процеси, які у військових інститутах вивчають по п'ять років, членам територіальної оборони доводиться опановувати з нуля у стислі строки.

Про це в інтерв’ю виданню "Гордон" розповів член тероборони Дарницького району Києва та продюсер "Савік Шустер Студії" Павло Єлізаров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цілий день ми зайняті розв'язанням організаційних питань. Ми ж будуємо з нуля всю структуру. Ті тилові процеси, які люди у військових інститутах вивчають по п'ять років, нам доводиться опановувати з нуля у стислі строки. Не всі мають військову спеціальність, тому такі речі ми вивчаємо на ходу", – розвовів він.

Єлізаров каже, що люди дуже мотивовані захищати свій район та своє місто.

"Нещодавно сказали, що почнуть платити зарплату членам ТрО, так вони стали обурюватися: "Ми, – кажуть, – не по зарплату сюди йшли!" Але ми запропонували альтернативу: переказувати заробітну плату на армію та благодійність", – поділився він.

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У теробороні, за його словами, нема конфліктів чи сварок, хоча там зібралися дуже різні люди.

"Уявіть собі безліч чоловіків різного віку, з різними інтересами, соціального та життєвого рівня. Але не було ні лайки, ні бійок, не було такого, щоб хтось випив. Люди між собою не сперечаються, не сваряться, не штовхаються. У перші дні люди, щоб отримати автомат, спали на кахельній підлозі два-три дні, доки не було карематів та облаштованого побуту, – настільки вони хотіли захищати сім'ю та свій район, що погоджувалися на такі умови. Я цим процесом просто милувався. Ось майбутнє України", - каже він.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
ну хоч посміялись 2,5 роки, гірше ж не стало, так?
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27.03.2022 10:38
+5
Треба давно вже відійти від радянської системи військової освіти. Пьять років на всі спеціальності. Для чого? Чомусь пілота на заході можуть підготувати за півтора року, у нас 5 та ще й без необхідного досвіду практичних польотів. Можливо не треба його навчати як проектується чи ремонтується літак, та муштри на плацу, а зосередитись на виключно пілотажі та способам ураження противника. А будівництвом та ремонтом літаків займуться інші спеціалісти. Те саме і про усіх інших офіцерів та сержантів.
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27.03.2022 10:58
+4
може не на чвсі?нє?
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27.03.2022 10:46
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Цікаво,хто заважав половину терміну в 5 років вивчати ці навички
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27.03.2022 10:37 Відповісти
зрадо..обам-порохофілам.

НЕ ЗАУВАЖИВ.

ЯКОЇСЬ ТЕРОБОРОНИ У ЧАСИ БАРИГИ ПЕТРА.
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27.03.2022 10:40 Відповісти
може не на чвсі?нє?
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27.03.2022 10:46 Відповісти
коли ж ти вже здохнеш, падло...
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27.03.2022 10:53 Відповісти
Дудра,видно що ти і є Барига петро
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27.03.2022 14:51 Відповісти
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



На всіх фотках знову коло зебіла дЕрмак, наче їбучий фотозвіт козиря перед кураторами: я ще легетімний, шеф, усьо под контролєм, мене не нашвабрили, я все ще рішаю...
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27.03.2022 11:41 Відповісти
А де піар-фоточки з самим Шльомою Шустрим?
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27.03.2022 10:37 Відповісти
ну хоч посміялись 2,5 роки, гірше ж не стало, так?
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27.03.2022 10:38 Відповісти
самый рако подобный бто если чесно
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27.03.2022 10:39 Відповісти
Якось дивно звучить, що знову все на волонтерстві та добровольцях.
Та хоч так. Слава Богу....
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27.03.2022 10:47 Відповісти
в армії оборони Ізраіля лейтенанта отримують після трьох років служби та пів-річних курсів, після відповідних тестів і проблем не мають
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27.03.2022 10:56 Відповісти
Треба давно вже відійти від радянської системи військової освіти. Пьять років на всі спеціальності. Для чого? Чомусь пілота на заході можуть підготувати за півтора року, у нас 5 та ще й без необхідного досвіду практичних польотів. Можливо не треба його навчати як проектується чи ремонтується літак, та муштри на плацу, а зосередитись на виключно пілотажі та способам ураження противника. А будівництвом та ремонтом літаків займуться інші спеціалісти. Те саме і про усіх інших офіцерів та сержантів.
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27.03.2022 10:58 Відповісти
боевая ценность этих всех теробороновцев стремиться к нулю...только ходят по городу кошмарят алкашей та бомжей
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27.03.2022 11:11 Відповісти
не дають спокою твоєму алкогольно-волоцюзькому існуванню?
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27.03.2022 11:15 Відповісти
ну типа да...вам дали оружие, так идите убивать оккупантов...для чего вы ходите по улицам и задовбываете людей...или думаете как с автоматами, то теперь крутые
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27.03.2022 11:25 Відповісти
стакан накати с горя.... поможет
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27.03.2022 11:33 Відповісти
Вася, ти "чудовий" стратег... після перепою. Звичайно, тобі не "догнати", що існують лінії оборони, що потрібний порядок в місті, знищення диверсантів..., тобі безучасному маргіналу цього не зрозуміти. Вася, йде війна, зарийся краще і не провокуй.
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27.03.2022 11:37 Відповісти
Черговий ушат брехні від шустерівських кремльовських гнид
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27.03.2022 11:14 Відповісти
В ВУЗах (особенно в военных) бестолку ХЕРНЕЙ СТРАДАЮТ и штаны просиживают (годы на пролет), нужно иметь просто неглупую голову на плечах и усердие, чтоб усвоить интенсивно необходимое за 3-6 месяцев. По сути там учат только НАХОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИНФУ и ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, а у кого ума или ответственности не было, у того и не прибавится хоть за 15 лет, хоть за всю оставшуюся жизнь!
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27.03.2022 16:57 Відповісти
 
 