В российской армии начались кадровые чистки, выводят боевые части на ротацию и готовятся к новым атакам на Украину.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У российских захватчиков еще есть ресурсы, пока они проводят кадровые чистки, перегруппировывают силы и попытаются еще раз захватить ключевые направления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона.
"Они выводят часть подразделений, и у них начались кадровые чистки. Они уволили руководителя одной танковой армии, которая отвечала за взятие Харькова, и меняют руководителей подразделений. Также они начинают выводить боевые части на ротацию. Нам не следует заниматься "шапкозакидательством" – к сожалению , у них еще есть человеческие ресурсы и достаточно большое количество техники", - сказал Денисенко.
Подтверждением этого мнения считает концентрацию живой силы врага на территории Беларуси в районе Гомеля, на границе с Харьковщиной и Херсонской областью и территории Крыма.
"Мы должны готовиться, что будет еще одна попытка – конечно, уже не такая массированная и масштабная, как это было месяц назад – но завести сюда свежие силы, чтобы попробовать по всем направлениям – Донецкая, Луганская области, с севера – Харьковское направление, Изюм и, безусловно, это Киевщина и город Киев", - отметил Денисенко.
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Но и наши однозначно пристрелялись и сработались👍👊. Так, что ставлю на серию очередной зажарки от наших, но уже не такой массово так как кацапы учту недочёты.
путя: нєт, если сработают санкции ті станєшь вдвое мєньшє єсть.
Українці таку гидоту навідь худобі у чорний день не дадуть
для блокування, зареєстрований 23 лютого цього року. Заблокуйте його та повилучайте дописи цього непотріба.
Ну вибачай - агресивні, самовпевнені, нічим не підкріплені коментарі - це як раз візитна картка таких "патріотичних експертів".
А мене не забанять - бо ти тупенький і навіть елементарного аналізу не зробив, щоб оголошувати мене непотрібом.
московськими телевежами кололися, суки
приспіть там хтось путлєра назавжди, поки він не встроїв кінець світу усім.
невже вся раша так хоче до раю по путлєровські?
а як шворкне то потім жалітися буде піздно.
хіба що апостолу Петру при воротях
"Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона. Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ."
Я не буду рассказывать, кто назначил всех этих беглецов, по чьей квоте, от чьей партии и по каким договорнякам. Но я все это помню. И не я один. А значит напомню. Или напомним. После войны. Да, Ермак?
https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/
Наша Ніва (https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/)
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Не соответствуешь - лишать гражданства. Хамское поведение лица без гражданства по отношению к стране проживания - депортация. Демократия не должна сползать в дерьмократию шариковых...
То, о чем написано вами и есть закономерный результат дерьмократии шариковых.
1 ч
На всіх фотках знову коло зебіла дЕрмак, наче їбучий фотозвіт козиря перед кураторами: я ще легетімний, шеф, усьо под контролєм, мене не нашвабрили, я все ще рішаю...
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
В анекдоте только доля шутки:
Полковнику делают операцию на мозг, хирург снял черепушку и вынул мозг. Тут забегает оперативный дежурный.
- Товарищ полковник! Вам присвоено очередное звание генерал-майора!
Тот вскакивает, нахлобучивает черепушку, надевает фуражку и бегом на выход. Хирург вдогонку:
- Мозги забыли!
- На на х.я они мне теперь нужны!
Плюс, техника разворована, как была так и осталась, много боеспособных частей уже перебиты. Т.е. эти свежие силы будут также перебиты.