У російській армії почалися кадрові чистки, виводять бойові частини на ротацію і готуються до нових атак на Україну

Російські загарбники ще мають ресурси, наразі вони проводять кадрові чистки, перегруповують сили і спробують ще раз захопити ключові напрямки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Читайте також: Окупанти почали знищувати нафтобази і продовольчі склади. Росія розв'язала економічну війну проти України, - МВС

"Вони виводять частину підрозділів, і у них почалися кадрові чистки. Вони звільнили керівника однієї танкової армії, яка відповідала за взяття Харкова, і міняють керівників підрозділів. Також вони починають виводити бойові частини на ротацію. Нам не слід займатися "шапкозакидательством" - на жаль, у них ще є людські ресурси й достатньо велика кількість техніки", - сказав Денисенко.

Підтвердженням цієї думки він вважає концентрацію живої сили ворога на території Білорусі в районі Гомеля, на кордоні з Харківщиною і Херсонською областю та території Криму.

"Ми маємо готуватися, що буде ще одна спроба – звичайно, вже не така масована й масштабна, як це було місяць тому – але завести сюди свіжі сили, щоб спробувати на всіх напрямках – Донецька, Луганська області, з півночі – Харківський напрямок, Ізюм і безумовно – це Київщина і місто Київ", - зазначив Денисенко.

Читайте також: Під час спроби захопити Маріуполь окупанти діяли за методичкою Геббельса, застосовуючи підходи фашистів, - мер Маріуполя Бойченко