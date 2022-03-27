У російській армії почалися кадрові чистки, виводять бойові частини на ротацію і готуються до нових атак на Україну
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Російські загарбники ще мають ресурси, наразі вони проводять кадрові чистки, перегруповують сили і спробують ще раз захопити ключові напрямки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Вони виводять частину підрозділів, і у них почалися кадрові чистки. Вони звільнили керівника однієї танкової армії, яка відповідала за взяття Харкова, і міняють керівників підрозділів. Також вони починають виводити бойові частини на ротацію. Нам не слід займатися "шапкозакидательством" - на жаль, у них ще є людські ресурси й достатньо велика кількість техніки", - сказав Денисенко.
Підтвердженням цієї думки він вважає концентрацію живої сили ворога на території Білорусі в районі Гомеля, на кордоні з Харківщиною і Херсонською областю та території Криму.
"Ми маємо готуватися, що буде ще одна спроба – звичайно, вже не така масована й масштабна, як це було місяць тому – але завести сюди свіжі сили, щоб спробувати на всіх напрямках – Донецька, Луганська області, з півночі – Харківський напрямок, Ізюм і безумовно – це Київщина і місто Київ", - зазначив Денисенко.
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Но и наши однозначно пристрелялись и сработались👍👊. Так, что ставлю на серию очередной зажарки от наших, но уже не такой массово так как кацапы учту недочёты.
путя: нєт, если сработают санкции ті станєшь вдвое мєньшє єсть.
Українці таку гидоту навідь худобі у чорний день не дадуть
для блокування, зареєстрований 23 лютого цього року. Заблокуйте його та повилучайте дописи цього непотріба.
Ну вибачай - агресивні, самовпевнені, нічим не підкріплені коментарі - це як раз візитна картка таких "патріотичних експертів".
А мене не забанять - бо ти тупенький і навіть елементарного аналізу не зробив, щоб оголошувати мене непотрібом.
московськими телевежами кололися, суки
приспіть там хтось путлєра назавжди, поки він не встроїв кінець світу усім.
невже вся раша так хоче до раю по путлєровські?
а як шворкне то потім жалітися буде піздно.
хіба що апостолу Петру при воротях
"Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона. Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ."
Я не буду рассказывать, кто назначил всех этих беглецов, по чьей квоте, от чьей партии и по каким договорнякам. Но я все это помню. И не я один. А значит напомню. Или напомним. После войны. Да, Ермак?
https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/
Наша Ніва (https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/)
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Не соответствуешь - лишать гражданства. Хамское поведение лица без гражданства по отношению к стране проживания - депортация. Демократия не должна сползать в дерьмократию шариковых...
То, о чем написано вами и есть закономерный результат дерьмократии шариковых.
1 ч
На всіх фотках знову коло зебіла дЕрмак, наче їбучий фотозвіт козиря перед кураторами: я ще легетімний, шеф, усьо под контролєм, мене не нашвабрили, я все ще рішаю...
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
В анекдоте только доля шутки:
Полковнику делают операцию на мозг, хирург снял черепушку и вынул мозг. Тут забегает оперативный дежурный.
- Товарищ полковник! Вам присвоено очередное звание генерал-майора!
Тот вскакивает, нахлобучивает черепушку, надевает фуражку и бегом на выход. Хирург вдогонку:
- Мозги забыли!
- На на х.я они мне теперь нужны!
Плюс, техника разворована, как была так и осталась, много боеспособных частей уже перебиты. Т.е. эти свежие силы будут также перебиты.