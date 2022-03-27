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У російській армії почалися кадрові чистки, виводять бойові частини на ротацію і готуються до нових атак на Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,насильство,згвалтування,злочини,вбиство

Російські загарбники ще мають ресурси, наразі вони проводять кадрові чистки, перегруповують сили і спробують ще раз захопити ключові напрямки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Вони виводять частину підрозділів, і у них почалися кадрові чистки. Вони звільнили керівника однієї танкової армії, яка відповідала за взяття Харкова, і міняють керівників підрозділів. Також вони починають виводити бойові частини на ротацію. Нам не слід займатися "шапкозакидательством" - на жаль, у них ще є людські ресурси й достатньо велика кількість техніки", - сказав Денисенко.

Підтвердженням цієї думки він вважає концентрацію живої сили ворога на території Білорусі в районі Гомеля, на кордоні з Харківщиною і Херсонською областю та території Криму.

"Ми маємо готуватися, що буде ще одна спроба – звичайно, вже не така масована й масштабна, як це було місяць тому – але завести сюди свіжі сили, щоб спробувати на всіх напрямках – Донецька, Луганська області, з півночі – Харківський напрямок, Ізюм і безумовно – це Київщина і місто Київ", - зазначив Денисенко.

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Топ коментарі
+32
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27.03.2022 10:45
+20
18 тис. Знищено,десь 40 тис поранених, але є %які знову в боях....армія 140 тис.плюс зняті з далеких гарнізонів ...Ще не має критичного стану ,а значить ще багато важких днів попереду і дійсно не потрібно бравади. Війна не рідна тітка. Може також над стратегією і тактикою подумать....На сьогодні і малі населенні пункти можуть мати вирішальну роль. Не можна зациклюватись на обороні великого міста,будучи в облозі. Тримайтесь і бережіть Україну
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27.03.2022 10:47
+20
Очень интересная статья с комментаторами, которые очень хорошо разбираются в вопросе - кто и как сдал Херсон? И одной из главных причин можно назвать вот этот отрывок:

"Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона. Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ."

Я не буду рассказывать, кто назначил всех этих беглецов, по чьей квоте, от чьей партии и по каким договорнякам. Но я все это помню. И не я один. А значит напомню. Или напомним. После войны. Да, Ермак?

https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/

Наша Ніва (https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/)
«Глупость или предательство, возможно, и то и другое». Как сдали Херсон
Спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко опубликовала новый репортаж из Украины
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27.03.2022 10:56
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Рукою з поламаними пальцями та кістками вже сильно не вдарити...
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27.03.2022 10:43 Відповісти
Дело в том, что они учтут ошибки и уже без шапкозакидательства будут пробовать атаковать!
Но и наши однозначно пристрелялись и сработались👍👊. Так, что ставлю на серию очередной зажарки от наших, но уже не такой массово так как кацапы учту недочёты.
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27.03.2022 10:56 Відповісти
Справа в тому що ЗСУ нарешті отримує ******* зброю. І якою б не була зброя окупанта, вона нищо у порівнянні з тим що дає США та ЕС. Чого наприклад варта артилерія орків, якщо іі можна ********** з безпілотників, здалеку, попиваючи каву? Усі російські солдати по дохнуть в українській землі, хто раніш, хто пізніше, але точно усі.
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27.03.2022 11:03 Відповісти
Частково ви праві, але багато арти ********** з української системи скидання РКГ-1600 з БПЛА. І самі ЗСУ показують вищий клас.
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27.03.2022 12:21 Відповісти
Там з США обіцяють дрони камікадзе . І якщо такий дрон ****** по машині з градами чи смерчами на марші, то від неї зостанеться лише уламки.
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27.03.2022 12:51 Відповісти
от премены нумеров с шлюхами бордель не выиграет не чего
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27.03.2022 10:45 Відповісти
От перестановки кроватей, шлюхи лучше сосать не станут
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27.03.2022 12:37 Відповісти
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27.03.2022 10:45 Відповісти
рашанський народ: путя, если сработают санкции тьі будешь вдвое меньше стрєлять?
путя: нєт, если сработают санкции ті станєшь вдвое мєньшє єсть.
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27.03.2022 10:53 Відповісти
"Курогрудь"? Це що за фігня така? То вона філе має на увазі?
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27.03.2022 11:05 Відповісти
Ага от свинособаки
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27.03.2022 11:09 Відповісти
Точно, а краще б купляли хоч мозочок курки, як свого немає...от кончені..."не смішіть наші іскандери"...ушльопки. А це тільки початок "хорошой жизни"
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27.03.2022 11:56 Відповісти
мацкалі ЩІ тепер будуть їсто по святах..
Українці таку гидоту навідь худобі у чорний день не дадуть
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27.03.2022 11:32 Відповісти
Про які спроби і хвилі каже нам Денисенко, якщо в нас продовжується безперервна війна вже більше місяця?
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27.03.2022 10:45 Відповісти
таких міністрів та експертів треба гнати на фронт рядовими
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27.03.2022 10:47 Відповісти
Почнемо з тебе, експєрт. ОК?
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27.03.2022 13:27 Відповісти
адміни ще один Sirenko Dmytro
для блокування, зареєстрований 23 лютого цього року. Заблокуйте його та повилучайте дописи цього непотріба.
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27.03.2022 13:47 Відповісти
Шо случілась, Валодзя? Обідєлі мишку - не сподобалось, що тебе обізвали "експертом"?
Ну вибачай - агресивні, самовпевнені, нічим не підкріплені коментарі - це як раз візитна картка таких "патріотичних експертів".
А мене не забанять - бо ти тупенький і навіть елементарного аналізу не зробив, щоб оголошувати мене непотрібом.
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27.03.2022 14:11 Відповісти
Аргументуйте, цифри є ,аналізуйте і думайте. Це не сафарі,а гірка правда. Мало сказати Слава ЗСУ, ЗСУ потрібно підтримати резервами, зброєю,надійними тилами
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27.03.2022 10:50 Відповісти
а що він не так сказав?
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27.03.2022 18:43 Відповісти
18 тис. Знищено,десь 40 тис поранених, але є %які знову в боях....армія 140 тис.плюс зняті з далеких гарнізонів ...Ще не має критичного стану ,а значить ще багато важких днів попереду і дійсно не потрібно бравади. Війна не рідна тітка. Може також над стратегією і тактикою подумать....На сьогодні і малі населенні пункти можуть мати вирішальну роль. Не можна зациклюватись на обороні великого міста,будучи в облозі. Тримайтесь і бережіть Україну
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27.03.2022 10:47 Відповісти
миші плакали, кололися...

московськими телевежами кололися, суки

приспіть там хтось путлєра назавжди, поки він не встроїв кінець світу усім.

невже вся раша так хоче до раю по путлєровські?
а як шворкне то потім жалітися буде піздно.
хіба що апостолу Петру при воротях
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27.03.2022 10:48 Відповісти
Очень интересная статья с комментаторами, которые очень хорошо разбираются в вопросе - кто и как сдал Херсон? И одной из главных причин можно назвать вот этот отрывок:

"Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона. Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ."

Я не буду рассказывать, кто назначил всех этих беглецов, по чьей квоте, от чьей партии и по каким договорнякам. Но я все это помню. И не я один. А значит напомню. Или напомним. После войны. Да, Ермак?

https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/

Наша Ніва (https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/)
«Глупость или предательство, возможно, и то и другое». Как сдали Херсон
Спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко опубликовала новый репортаж из Украины
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27.03.2022 10:56 Відповісти
А на скабееву, или соловьева ссылочку не дашь?
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27.03.2022 11:47 Відповісти
Давно, по примеру стран Балтии, нужно было внедрить новое законодательство о гражданстве.
Не соответствуешь - лишать гражданства. Хамское поведение лица без гражданства по отношению к стране проживания - депортация. Демократия не должна сползать в дерьмократию шариковых...
То, о чем написано вами и есть закономерный результат дерьмократии шариковых.
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27.03.2022 11:55 Відповісти
Все вірно, але не потрібно відкладати не завтра що можна(потрібно) зробити зараз...добре, місцеві щурі втекли, але "центральні" то залишились. І хто ж то має стати щуроловом?
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27.03.2022 12:09 Відповісти
Анна@f68Cxhj68OZsLkm
1 ч

На всіх фотках знову коло зебіла дЕрмак, наче їбучий фотозвіт козиря перед кураторами: я ще легетімний, шеф, усьо под контролєм, мене не нашвабрили, я все ще рішаю...
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27.03.2022 12:13 Відповісти
Усі,підлягають деукраїнізації й звільненню від існування. Амінь
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27.03.2022 12:33 Відповісти
На днях Зелемойский просил Байдена не накладывать санкции на Абрамовича, т.к. якобы, он помогает в поиске мира уже с украинской стороны. Понятно, что это через лицо Зеленского говорила международная еврейская мафия. В чем интерес? - По всей видимости, Коломойский и Абрамович договорились, что Коломойский защищает Абрамовича от американских санкций, прикрывая его Украиной (Зелебобик только берет под "козырек"), а в обмен на это Абрамович обеспечивает прекращение преследования Коломойского в США.
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27.03.2022 13:30 Відповісти
це "почерк" руZZкого міра і його адептів! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 11:01 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

...
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 11:01 Відповісти
У их генералов нет мозгов!

В анекдоте только доля шутки:
Полковнику делают операцию на мозг, хирург снял черепушку и вынул мозг. Тут забегает оперативный дежурный.
- Товарищ полковник! Вам присвоено очередное звание генерал-майора!
Тот вскакивает, нахлобучивает черепушку, надевает фуражку и бегом на выход. Хирург вдогонку:
- Мозги забыли!
- На на х.я они мне теперь нужны!
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27.03.2022 11:03 Відповісти
Этим не повезет, про учения уже ни кто не поверит.
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27.03.2022 11:08 Відповісти
Минус ситуации, что теперь кацапы точно знают, куда они едут и будут максимально жёсткие, и к гражданским и военным. Они подготовлены и мотивированны.
Плюс, техника разворована, как была так и осталась, много боеспособных частей уже перебиты. Т.е. эти свежие силы будут также перебиты.
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27.03.2022 11:09 Відповісти
Ну пока выводят части, у нас есть возможность для захвата новых позиций.Чего ждем?
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27.03.2022 11:24 Відповісти
Кацапы пытаются брать мясом и упоротой тупостью , потому пора и по Ростову бахнуть и по керченскому росту , чтобы у них в головах страх за свои семьи проснулся
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27.03.2022 11:35 Відповісти
К сожалению, кацапы тоже учатся. Выкладывают видео с бпла как бомбят наши позиции. Надо как то этому противодействовать.
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27.03.2022 12:31 Відповісти
На днях Зелемойский просил Байдена не накладывать санкции на Абрамовича, т.к. якобы, он помогает в поиске мира уже с украинской стороны. Понятно, что это через лицо Зеленского говорила международная еврейская мафия. В чем интерес? - По всей видимости, Коломойский и Абрамович договорились, что Коломойский защищает Абрамовича от американских санкций, прикрывая его Украиной (Зелебобик только берет под "козырек"), а в обмен на это Абрамович обеспечивает прекращение преследования Коломойского в США.
показати весь коментар
27.03.2022 13:29 Відповісти
ХЙ СОСУТ - ГУБОЙ ТРЯСУТ !)
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27.03.2022 22:14 Відповісти
 
 