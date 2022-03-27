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Під час спроби захопити Маріуполь окупанти діяли за методичкою Геббельса, застосовуючи підходи фашистів, - мер Маріуполя Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти при спробі захопити український Маріуполь діяли за методичкою німецького пропагандиста Геббельса, застосовуючи підходи фашистів - блокували місто і позбавляли його критичної інфраструктури.

Про це УНІАН розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає Цензор.НЕТ.

"За перший тиждень вони зруйнували всі 15 вводів електроенергії в місті. З 5-го дня війни ми намагалися так чи інакше відновлювати електроенергію, але на сьомий день залишилися без світла. Відповідно, ми позбулися і тепла.

Окупанти прекрасно розуміли, які у нас джерела водопостачання. І ще до початку активної фази війни вони перебили нам одне джерело, яке давало 70% об'єму води. Перебили електричний насос, який качав воду в Маріуполь. Потім вони перебили другий ввід, який служив нам резервним джерелом водопостачання. Так, на дев'ятий день війни ми залишилися повністю без води. Після цього вони позбавили нас газу", - розповів він.

За словами Бойченка, на наступному етапі (21 березня) путінські терористи знищили останнє джерело зв'язку в місті - воно опинилося в тиші.

Також читайте: Деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, бронетехніки та літаків, - Зеленський

"У Маріуполі був штучно створений повний інформаційний вакуум, в якому ніхто з жителів не розуміє, що відбувається", - говорить мер.

Відповідаючи на запитання, як місто виживає тривалий час без води, Бойченко пояснив: "Коли була можливість роботи комунальних служб, ми бочками підвозили. У нас є джерела, з яких возили воду. Це було, коли ще центр і Лівий берег були доступні. Ми привозили воду в інші райони. Черги шикувалися кілометрові. Потім довелося топити сніг і збирати дощову воду. Знаходили джерела. Так сьогодні, на жаль, і живе місто".

Читайте: Маріуполю потрібна повна евакуація, пошкоджено близько 2,6 тис. будинків, - мер Бойченко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Аеропорт Донецк нічого не нагадає. Навіщо до рашистів фашистів приплітать. Вам сказали ясно,що вони хочуть і що зроблять. 4 місяці говорили. Ви їх почули? На жаль ні.
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27.03.2022 10:26
+6
А вони не думали, що війна буде.
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27.03.2022 10:40
+3
Юрій Гудименко

March 25 at 1:23 AM ·



Коли по нам стріляв той ******* Т-72, коли падали міни, коли горіли будинки і летіли осколки, а треба було виходити і працювати - було легко. Справді. Просто така робота, береш і робиш.

Але коли ми закінчили і виходили з Ірпеня, допомагаючи евакуювати декількох мирних мешканців - було важко. Дуже. Не через обстріли - просто психологічно.

Ці люди, яких ми виводили під абсолютно апокаліптичний міст, підірваний з одного боку і заставлений порожніми машинами з іншого, ці люди, що полишали за спиною своє старе життя, свої будинки, світлини, чашки, свою роботу, свої альбоми і папери - все те, що складало їхнє звичне життя, все те, де зараз у вогні нишпорять однотипні, одноразові істоти - ці люди знаходили в собі сили посміхатися.

Крізь втому. Крізь сльози. Крізь абсолютно незрозуміле майбутнє. Посміхалися, залишаючи за спинами ворога, якого ми скоро вб'ємо і спалимо вщент, дотла, до попелу.

Українці.

Я не знаю, що ще і навіщо додати до цього слова.
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27.03.2022 10:50
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Тому при відновленні міста це потрібно враховувати. І якось будувати захищені комунікації.
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27.03.2022 10:26 Відповісти
Аеропорт Донецк нічого не нагадає. Навіщо до рашистів фашистів приплітать. Вам сказали ясно,що вони хочуть і що зроблять. 4 місяці говорили. Ви їх почули? На жаль ні.
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27.03.2022 10:26 Відповісти
А почему про свои проебы он не сказал? Не было создано на год запасов продовольствия, не подготовлены укрытия для людей... И еще много и много чего
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27.03.2022 10:33 Відповісти
А вони не думали, що війна буде.
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27.03.2022 10:40 Відповісти
У кращому разі.
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27.03.2022 10:47 Відповісти
І жодного разу не згадали російських комуністів...російського сталіна, російську окупацію 1921 - 1991 років...
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27.03.2022 10:40 Відповісти
Юрій Гудименко

March 25 at 1:23 AM ·



Коли по нам стріляв той ******* Т-72, коли падали міни, коли горіли будинки і летіли осколки, а треба було виходити і працювати - було легко. Справді. Просто така робота, береш і робиш.

Але коли ми закінчили і виходили з Ірпеня, допомагаючи евакуювати декількох мирних мешканців - було важко. Дуже. Не через обстріли - просто психологічно.

Ці люди, яких ми виводили під абсолютно апокаліптичний міст, підірваний з одного боку і заставлений порожніми машинами з іншого, ці люди, що полишали за спиною своє старе життя, свої будинки, світлини, чашки, свою роботу, свої альбоми і папери - все те, що складало їхнє звичне життя, все те, де зараз у вогні нишпорять однотипні, одноразові істоти - ці люди знаходили в собі сили посміхатися.

Крізь втому. Крізь сльози. Крізь абсолютно незрозуміле майбутнє. Посміхалися, залишаючи за спинами ворога, якого ми скоро вб'ємо і спалимо вщент, дотла, до попелу.

Українці.

Я не знаю, що ще і навіщо додати до цього слова.
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27.03.2022 10:50 Відповісти
всі кацаби фашисти 3 народzення а скрріш 3а все ще більш лицемірні і zорстокі
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27.03.2022 10:50 Відповісти
це "почерк" руZZкого міра і його адептів! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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27.03.2022 10:52 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
...
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 11:06 Відповісти
А на больше у них Мозгов нет!Геббельс!пля а не ВОЕВАТЬ и не убивать!!!ДЕТЕЙ!!!СЛАБО???!!!!ТВАРИ!!!
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27.03.2022 11:11 Відповісти
кацапи наші вічні вороги.... приклад боголюбського, приклад кацапської окупації після договору Б.ХМельницького, приклад руйнувння нашої деожави в 17-21 р. 20 ст, приклад кацапської окупації 21-91р. 20 ст.... що дальші? тільки зброя і наша згуртованість нас збереже, врятує і знищить спонвічного ворога - московського кацапа і їх імперію - тюрму поневолених народів.
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27.03.2022 11:29 Відповісти
А пам'ятаєте, як ми свого часу сміялись з мацкавського "шута" жирика?(подох, ну і добре). А вся роль тих блазнів-вони говорять те, що сцарю "не гоже", але він про це думає і буде робити... так що потрібно було вміти читати поміж рядків...А КОМУ? А на рахунок "по медодичках..." так треба знати, що робили московити на початку 20 століття і питання відпаде само собою...хто в кого "передер методичку"
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27.03.2022 12:41 Відповісти
 
 