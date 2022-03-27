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Ночь на 27 марта в Киеве прошла относительно спокойно, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

В Киеве работают инфраструктура и коммунальный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что постепенно открывается бизнес – 26 марта работало более 650 продуктовых магазинов, 300 кафе, 360 СТО, 185 парикмахерских.

Коммунальщики обеспечивают жизнедеятельность города, несмотря на военные условия. Киевляне получают все услуги ЖКХ.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева 26 марта будут работать Северный и Дарницкий мосты.

"Пожалуйста, не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – напомнили в КГГА.

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Тролейбусні маршрути непрацюють.
Київ трнспортом незв'язаний. Інфа полова,й брехня
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27.03.2022 12:12 Ответить
И уже целый день тишина.. касапы ветра боятся... чтобы ракеты обратно не завернули..
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27.03.2022 12:27 Ответить
 
 