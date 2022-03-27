Ніч на 27 березня в Києві минула відносно спокійно, - КМДА
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У Києві працює інфраструктура і комунальний транспорт.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поступово відкривається бізнес – 26 березня працювало понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 СТО, 185 перукарень.
Комунальники забезпечують життєдіяльність міста попри воєнні умови. Кияни отримують усі послуги ЖКГ.
Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва 26 березня працюватимуть Північний та Дарницький мости.
"Будь ласка, не виходьте з дому без нагальної потреби, не порушуйте правила комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - нагадали в КМДА.
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