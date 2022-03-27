Прокуратура начала расследование похищения оккупантами чиновников Балаклейского горсовета

Следователи Изюмского райуправления полиции ГУ НП в Харьковской области под процессуальным руководством окружной прокуратуры проводят досудебное расследование по факту похищения российскими оккупантами трех должностных лиц Балаклейского горсовета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

"По данным следствия, 26 марта 2022 года российские оккупанты похитили и лишили свободы должностных лиц Балаклейского городского совета. Среди них - городской голова, его заместитель и начальник отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что пока не установлено, где именно российские захватчики незаконно удерживают похищенных чиновников. По данным следствия, 25 марта городской голова привез в Балаклею гуманитарную помощь, после этой связи с должностными лицами нет.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 146-1 (насильственное исчезновение) УК Украины.

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Как сообщалось, вечером 26 марта председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты задержали заместителя городского головы Балаклеи Сергея Полторака, а с городским председателем Иваном Столбовым нет связи вторые сутки.

"Сегодня в Балаклее россияне задержали заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова. Есть информация, что задержан и городской голова Иван Столбовой, с ним и его семьей уже вторые сутки нет связи" , – сообщил Синегубов.

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