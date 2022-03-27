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Прокуратура розпочала розслідування щодо викрадення окупантами чиновників Балаклійської міськради

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Слідчі Ізюмського райуправління поліції ГУ НП у Харківській області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом викрадення російськими окупантами трьох посадових осіб Балаклійської міськради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури.

"За даними слідства, 26 березня 2022 року російські окупанти викрали і позбавили волі посадових осіб Балаклійської міської ради. Серед них - міський голова, його заступник і начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що наразі не встановлено, де саме російські загарбники незаконно утримують викрадених чиновників. За даними слідства, 25 березня міський голова привіз до Балаклії гуманітарну допомогу, після цього зв'язку з посадовими особами немає.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 146-1 (насильницьке зникнення) КК України.

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Як повідомлялося, увечері 26 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти затримали заступника міського голови Балаклії Сергія Полторака, а з міським головою Іваном Столбовим немає зв'язку другу добу.

"Сьогодні у Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затримано і міського голову Івана Столбового, з ним і його сім'єю вже другу добу немає зв'язку", - повідомив Синєгубов.

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Автор: Наталя Джума
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А розслідування розмінування мостів з Криму перед війною Прокуратура вже теж почала? Чи тільки про "викрадення чиновників"?
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27.03.2022 13:30 Відповісти
ПРОКУРАТУРА! А ЧОМУ НЕ БУВ ЗАМІНОВАНИЙ ВИХІД З КРИМСЬКОГО ПЕРЕШИЙКУ? ЧОМУ ОРКИ ЧЕРЕЗ 4 ГОДИНИ ВЗЯЛИ НОВУ КАХОВКУ? ЧОМУ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНІ ОТОЧИЛИ МАРІК, І ЗАРАЗ ЗНИЩУЮТЬ ТАМ ЦИВІЛЬНИХ? ХТО В ЦЬОМУ ВИНЕН? БЄНЄДІКТОВА! НАЗВИ КОНКРЕТНІ ПРІЗВИЩА! АЛЬО!!! БЄНЄДІКТОВА! ПРИЙОМ!!!
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27.03.2022 14:42 Відповісти
 
 