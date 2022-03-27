В Чернобаевке разоблачили коллаборанта. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудничество с военными РФ и содействие в образовании оккупационных органов управления – в с. Чернобаевка разоблачили местного жителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности. По данным следствия, местный житель с. Чернобаевка Херсонской области публично сотрудничает с российскими военными, помогая им образовывать оккупационные органы управления в громаде. Также он участвует в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.
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Галина Наумова:
А с Абрамовичем некрасиво получилось. Историю о том, как Зеленский просил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича как против одного из ближайших соратников Путина, потому что, мол, Абрамович может выступить посредником в переговорах с Россией, Офис президента пытается героически замолчать. Ни опровержений, ни вообще каких-либо заявлений оттуда не слышно, и понятно почему. На любое заявление ОП, издание The Wall Street Journal может предъявить доказательства, полученные… прямо из Белого Дома. В том, что историю в прессу слил Госдепартамент США, в ОП не сомневаются нисколько.
И это крайне неприятный сигнал для ОП. Западный истеблишмент только что откровенно напомнил Зеленскому и Ермаку, что героем сопротивления Зеленского рисует западная пресса. Политический же истеблишмент к команде в ОП относится точно так же как и до войны. Т е, как к хромым уткам. То, что следующие выборы Зеленский проиграет, в Белом Доме и в Уайт-Холле никто не сомневается.
Нынешние рейтинги? Мы вас умоляем. Война явно затягивается. Быстрой и блистательной победы не будет, будет долгий процесс провоцирования России на введение в бой последних ее резервов, лишь после которых украинская армия перейдет к активным действиям. Население за это время порядком устанет и обозлится. А как только станет очевидно, что удача на стороне Украины, в полный голос заговорит оппозиция. И тогда Зеленскому припомнят все. И свернутые программы вооружений и развития армии. И Большое Строительство по дорогам которого, по странному стечению обстоятельств, теперь маневрирует российская армия. И особенно - то, как волонтерскую помощь пытался подмять под себя лично господин Ермак, как таможня устраивала волонтерам форменный грабеж на границе и как волонтерские грузы нагло отбирает Львовская обладминистрация, с благословения догадайтесь-кого. И не только.
А там последует восстановление экономики разрушенной войной. И тут рейтинги власти упадут до земли. Недовольных будут толпы. Когда же Запад поинтересуется куда поделись выделенные им финансы… Впереди у команды Зеленского масса проблем.
Что же случилось с Абрамовичем? Прямо противоположное тому, что рассказал Байдену Зеленский. Никакого влияния на Путина Абрамович не имеет, да собственно никогда и не имел. То, что Абрамович выступал номинальным владельцем бизнесов, с которых реально кормилась российская элита, в глазах Путина делает его не более значимым, чем любой другой российский олигарх. Путина связывают с Абрамовичем благодаря ряду обстоятельств, случившихся в нулевые. Но с тех пор утекло много воды.
На самом деле не Офис президента искал связи с Абрамовичем, а наоборот. Абрамович уговорил Коломойского свести его с Ермаком, когда осознал, какой меч санкций навис над его головой. Ермак, от суммы, озвученной Абрамовичем, потерял сон и покой. Тут то и возникла идея выставить Абрамовича посредником на переговорах и таким образом вывести его из-под санкций. По сходной цене.
Сперва об Абрамовиче-переговорщике Зеленский рассказал министру иностранных дел Англии Лиз Трасс. Однако та, имея на руках данные МИ-6, просьбы Зеленского просто проигнорировала. Абрамович попал под санкции ЕС по полной программе. При этом, выпускница Оксфорда Трасс Зеленского хотя бы не слила прессе. Тут бы Ермаку и задуматься, что в ловушку лезут.
Но Ермак при виде денег теряет волю, и Зеленский рассказал сказку об Абрамовиче-переговорщике Байдену. А Байден, уже проинформированный британцами, миндальничать не стал. Он просто слил информацию прессе. Среди прочего, чтобы показать не в меру распоясавшимся «героям» из Офиса президента Украины, где их истинное место. Тему, естественно, теперь смакуют в Москве. А ОП молчит.
Что теперь? Как минимум поутихнут антиНАТОвские заявления Офиса президента. Запад они уже порядком разозлили.
https://t.me/pecherhill/727
Печерский холм - не москальский ресурс.
Они брали информацию частично из американского источника:
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-president-asked-biden-not-to-sanction-abramovich-to-facilitate-peace-talks-11648053860
У Портникова тоже есть анализ на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=vkjUx48Npkk
Вывода там могут быть разными. Но почему-то случилось так, что Зеля реально просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Что послужило причиной, остается только догадываться.
А ще нещодавно pecherhill фекалізував на Пороха.
І потім: Челябінськ і Новий санаторій... Вам не здається дивним таке поєднання.
А про 100% прокурорів не потрібно, всі вони 100% ******* гроші... І смію вам нагадати навіть медведчук втік... То що говорити про рибу менших розмірів...
Особливість нашої політики в тому, що сиділа лише Юлька, всі решта над законом.
До речі, всі ці дані є у Вікіпедії. Чи Вас там забанили? А може "чукчі нє чітатєль, чукчі пісатєль"?
Не можна мільярдерам давати можливість ставати президентами... Моє бачення або бізнес, або політика... І не потрібно про фонди трасти і так далі... Навіть у демократичній Америці зрозуміли, що президент мільярдер це дурна ідея.
Це, можливо, і касапсько-пригожинський бот.