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У Чорнобаївці викрили колаборанта. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Співпраця з військовими РФ і сприяння в утворенні окупаційних органів управління - у с. Чорнобаївка викрили місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

У Чорнобаївці викрили колаборанта 01
У Чорнобаївці викрили колаборанта 02

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності. За даними слідства, місцевий житель с. Чорнобаївка Херсонської області публічно співпрацює з російськими військовими, допомагаючи їм утворювати окупаційних органів управління в громаді. Також він бере участь в організації роздачі серед місцевих громадян продовольства, завезеного з РФ.

Також читайте: Російські окупанти планують депортувати вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону, - Верещук
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Топ коментарі
+81
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27.03.2022 13:35
+75
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27.03.2022 13:43
+72
Andriy Lova

Галина Наумова:
А с Абрамовичем некрасиво получилось. Историю о том, как Зеленский просил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича как против одного из ближайших соратников Путина, потому что, мол, Абрамович может выступить посредником в переговорах с Россией, Офис президента пытается героически замолчать. Ни опровержений, ни вообще каких-либо заявлений оттуда не слышно, и понятно почему. На любое заявление ОП, издание The Wall Street Journal может предъявить доказательства, полученные… прямо из Белого Дома. В том, что историю в прессу слил Госдепартамент США, в ОП не сомневаются нисколько.
И это крайне неприятный сигнал для ОП. Западный истеблишмент только что откровенно напомнил Зеленскому и Ермаку, что героем сопротивления Зеленского рисует западная пресса. Политический же истеблишмент к команде в ОП относится точно так же как и до войны. Т е, как к хромым уткам. То, что следующие выборы Зеленский проиграет, в Белом Доме и в Уайт-Холле никто не сомневается.
Нынешние рейтинги? Мы вас умоляем. Война явно затягивается. Быстрой и блистательной победы не будет, будет долгий процесс провоцирования России на введение в бой последних ее резервов, лишь после которых украинская армия перейдет к активным действиям. Население за это время порядком устанет и обозлится. А как только станет очевидно, что удача на стороне Украины, в полный голос заговорит оппозиция. И тогда Зеленскому припомнят все. И свернутые программы вооружений и развития армии. И Большое Строительство по дорогам которого, по странному стечению обстоятельств, теперь маневрирует российская армия. И особенно - то, как волонтерскую помощь пытался подмять под себя лично господин Ермак, как таможня устраивала волонтерам форменный грабеж на границе и как волонтерские грузы нагло отбирает Львовская обладминистрация, с благословения догадайтесь-кого. И не только.
А там последует восстановление экономики разрушенной войной. И тут рейтинги власти упадут до земли. Недовольных будут толпы. Когда же Запад поинтересуется куда поделись выделенные им финансы… Впереди у команды Зеленского масса проблем.
Что же случилось с Абрамовичем? Прямо противоположное тому, что рассказал Байдену Зеленский. Никакого влияния на Путина Абрамович не имеет, да собственно никогда и не имел. То, что Абрамович выступал номинальным владельцем бизнесов, с которых реально кормилась российская элита, в глазах Путина делает его не более значимым, чем любой другой российский олигарх. Путина связывают с Абрамовичем благодаря ряду обстоятельств, случившихся в нулевые. Но с тех пор утекло много воды.
На самом деле не Офис президента искал связи с Абрамовичем, а наоборот. Абрамович уговорил Коломойского свести его с Ермаком, когда осознал, какой меч санкций навис над его головой. Ермак, от суммы, озвученной Абрамовичем, потерял сон и покой. Тут то и возникла идея выставить Абрамовича посредником на переговорах и таким образом вывести его из-под санкций. По сходной цене.
Сперва об Абрамовиче-переговорщике Зеленский рассказал министру иностранных дел Англии Лиз Трасс. Однако та, имея на руках данные МИ-6, просьбы Зеленского просто проигнорировала. Абрамович попал под санкции ЕС по полной программе. При этом, выпускница Оксфорда Трасс Зеленского хотя бы не слила прессе. Тут бы Ермаку и задуматься, что в ловушку лезут.
Но Ермак при виде денег теряет волю, и Зеленский рассказал сказку об Абрамовиче-переговорщике Байдену. А Байден, уже проинформированный британцами, миндальничать не стал. Он просто слил информацию прессе. Среди прочего, чтобы показать не в меру распоясавшимся «героям» из Офиса президента Украины, где их истинное место. Тему, естественно, теперь смакуют в Москве. А ОП молчит.
Что теперь? Как минимум поутихнут антиНАТОвские заявления Офиса президента. Запад они уже порядком разозлили.
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27.03.2022 13:29
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На Чорнобаївський аеродром гниду...
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27.03.2022 13:28 Відповісти
Вустами дитини говорить істина! А таки повбиваємо москалів! Винищимо усіх!
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27.03.2022 15:45 Відповісти
Andriy Lova

Галина Наумова:
А с Абрамовичем некрасиво получилось. Историю о том, как Зеленский просил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича как против одного из ближайших соратников Путина, потому что, мол, Абрамович может выступить посредником в переговорах с Россией, Офис президента пытается героически замолчать. Ни опровержений, ни вообще каких-либо заявлений оттуда не слышно, и понятно почему. На любое заявление ОП, издание The Wall Street Journal может предъявить доказательства, полученные… прямо из Белого Дома. В том, что историю в прессу слил Госдепартамент США, в ОП не сомневаются нисколько.
И это крайне неприятный сигнал для ОП. Западный истеблишмент только что откровенно напомнил Зеленскому и Ермаку, что героем сопротивления Зеленского рисует западная пресса. Политический же истеблишмент к команде в ОП относится точно так же как и до войны. Т е, как к хромым уткам. То, что следующие выборы Зеленский проиграет, в Белом Доме и в Уайт-Холле никто не сомневается.
Нынешние рейтинги? Мы вас умоляем. Война явно затягивается. Быстрой и блистательной победы не будет, будет долгий процесс провоцирования России на введение в бой последних ее резервов, лишь после которых украинская армия перейдет к активным действиям. Население за это время порядком устанет и обозлится. А как только станет очевидно, что удача на стороне Украины, в полный голос заговорит оппозиция. И тогда Зеленскому припомнят все. И свернутые программы вооружений и развития армии. И Большое Строительство по дорогам которого, по странному стечению обстоятельств, теперь маневрирует российская армия. И особенно - то, как волонтерскую помощь пытался подмять под себя лично господин Ермак, как таможня устраивала волонтерам форменный грабеж на границе и как волонтерские грузы нагло отбирает Львовская обладминистрация, с благословения догадайтесь-кого. И не только.
А там последует восстановление экономики разрушенной войной. И тут рейтинги власти упадут до земли. Недовольных будут толпы. Когда же Запад поинтересуется куда поделись выделенные им финансы… Впереди у команды Зеленского масса проблем.
Что же случилось с Абрамовичем? Прямо противоположное тому, что рассказал Байдену Зеленский. Никакого влияния на Путина Абрамович не имеет, да собственно никогда и не имел. То, что Абрамович выступал номинальным владельцем бизнесов, с которых реально кормилась российская элита, в глазах Путина делает его не более значимым, чем любой другой российский олигарх. Путина связывают с Абрамовичем благодаря ряду обстоятельств, случившихся в нулевые. Но с тех пор утекло много воды.
На самом деле не Офис президента искал связи с Абрамовичем, а наоборот. Абрамович уговорил Коломойского свести его с Ермаком, когда осознал, какой меч санкций навис над его головой. Ермак, от суммы, озвученной Абрамовичем, потерял сон и покой. Тут то и возникла идея выставить Абрамовича посредником на переговорах и таким образом вывести его из-под санкций. По сходной цене.
Сперва об Абрамовиче-переговорщике Зеленский рассказал министру иностранных дел Англии Лиз Трасс. Однако та, имея на руках данные МИ-6, просьбы Зеленского просто проигнорировала. Абрамович попал под санкции ЕС по полной программе. При этом, выпускница Оксфорда Трасс Зеленского хотя бы не слила прессе. Тут бы Ермаку и задуматься, что в ловушку лезут.
Но Ермак при виде денег теряет волю, и Зеленский рассказал сказку об Абрамовиче-переговорщике Байдену. А Байден, уже проинформированный британцами, миндальничать не стал. Он просто слил информацию прессе. Среди прочего, чтобы показать не в меру распоясавшимся «героям» из Офиса президента Украины, где их истинное место. Тему, естественно, теперь смакуют в Москве. А ОП молчит.
Что теперь? Как минимум поутихнут антиНАТОвские заявления Офиса президента. Запад они уже порядком разозлили.
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27.03.2022 13:29 Відповісти
А что не так?
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27.03.2022 13:37 Відповісти
Все так , на жаль 😠
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27.03.2022 13:45 Відповісти
Иди вслед за своим русским кораблем, рашотроллик.
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27.03.2022 13:37 Відповісти
Это взято отсюда:
https://t.me/pecherhill/727
Печерский холм - не москальский ресурс.
Они брали информацию частично из американского источника:
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-president-asked-biden-not-to-sanction-abramovich-to-facilitate-peace-talks-11648053860
У Портникова тоже есть анализ на эту тему:
https://www.youtube.com/watch?v=vkjUx48Npkk
Вывода там могут быть разными. Но почему-то случилось так, что Зеля реально просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича. Что послужило причиной, остается только догадываться.
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27.03.2022 13:48 Відповісти
це ресурс, який симпатизує дімі Разумкову. І за нього топитиме надалі.
А ще нещодавно pecherhill фекалізував на Пороха.
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27.03.2022 14:10 Відповісти
Я догадываюсь. Но здесь они просто сложили 2+2. Никто не заставляет верить их анализу. Выведение Абрамовича из-под санкций США выглядит более, чем просто подозрительным. При этом действительно участие в переговорах Абрамовича подтверждают ОП и Письков.
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27.03.2022 14:33 Відповісти
Та і Європа не вірить офісу. Згадайте про зброю, не хочуть навіть інфу надавати,тільки перевіреним лицям
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27.03.2022 14:55 Відповісти
вони почали "воювати", коли ерефія заявила, що йде на Київ міняти керівництво України і Президента на свого на призвіще на літеру М. Ось тоді почався вссик. А до того тероборону збирали лише з тих, хто має пістоль з гумовою кулькою.І відосіки були про те, як все добре і які смачні шашлики на травневі свята. І всі на шашликах будемо....про те, що можемо там бути у вигляді шашликів, не казал.
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27.03.2022 15:57 Відповісти
******... Скільки ж іще по Україні такої швалі. Доки одні віддають останню сорочку, ця ******* з українськими паспортами допомагає знищити Україну.
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27.03.2022 13:31 Відповісти
та сволота розповзлась по всій Україні .в кожному населеному пункті можна виявити таку гниду..
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27.03.2022 13:35 Відповісти
ви що забули скільки голосувало за жопа блоки і шаріков ?
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27.03.2022 13:36 Відповісти
На палю покидька щоб ноги вiд землi вiдiрвались.
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27.03.2022 13:31 Відповісти
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27.03.2022 13:35 Відповісти
Биток із США став в нагоді😉
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27.03.2022 13:53 Відповісти
А не його перевели Київ захищати чи просто прізвище схоже
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27.03.2022 14:56 Відповісти
Ні. Там інша людина.
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27.03.2022 15:04 Відповісти
Випущений із СІЗО під заставу. Заставу за нього заплатив Порошенко. Чи не пора ДБР справу закрити? Чи після перемоги Героя знову на нари?
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27.03.2022 15:26 Відповісти
Не Порошенко платив, а люди збирали кошти.
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27.03.2022 15:31 Відповісти
Іди *****, воша зелена!
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27.03.2022 15:47 Відповісти
Не сваріться, ви обидва праві. Частину коштів зібрали люди, близько 2- х млн. залишок суми додав Порошенко. Був відкритий рахунок для збору коштів на заставу.
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27.03.2022 16:23 Відповісти
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27.03.2022 13:36 Відповісти
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27.03.2022 13:36 Відповісти
Тупо забийте камнями і спалить хату!
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27.03.2022 13:40 Відповісти
Коментуючи Галину Наумову в дописі Office Den Haag Це зрада державних інтересів України на час війни, самим: великим головнокомандуючим та президентом в одній особі України Зеленським,і тут доказів більше ніж потрібно !!!!
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27.03.2022 13:41 Відповісти
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27.03.2022 13:43 Відповісти
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27.03.2022 13:46 Відповісти
Хорошая девочка ,так и будет ,как она сказала!
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27.03.2022 13:47 Відповісти
Ванга, как пить дать
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27.03.2022 14:11 Відповісти
зовсім брехня. бо до раші втекти, коли папа з дідом захищають Україну - треба бути ідіотом. Західна Україна і Польща - інша справа.
І потім: Челябінськ і Новий санаторій... Вам не здається дивним таке поєднання.
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27.03.2022 14:10 Відповісти
может, может быть. но на цензоре было несколько сообщений о том, что украинцев насильно депортируют в кацапстан. возможно девочка из них.
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27.03.2022 14:16 Відповісти
Их вывезли из Мариуполя
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27.03.2022 14:27 Відповісти
Їх , з МАріуполя ,насильно вивозять
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27.03.2022 14:36 Відповісти
вивозять. Але 6-річна дитина вже може запамятати, що може говорити а чого не можна.
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27.03.2022 14:49 Відповісти
Ты детский психолог или просто по3,14здеть зашёл?
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27.03.2022 15:05 Відповісти
я спілкуюся із шестирічними. У кацапській соц мережі, куди ти любитель ходити, щось не так із цим постом. я й сумніваюся. Судячи з твоєї роздратованої поведінки - правильно сумніваюся.
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27.03.2022 16:50 Відповісти
А кто тебе сказал, что они добровольно туда попали?
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27.03.2022 14:58 Відповісти
Ванга, как пить дать
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27.03.2022 14:12 Відповісти
Фейк, так як новий санаторій, та щей платять гроші))
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27.03.2022 14:26 Відповісти
Брехня не брехня а як говориться у приказці-"вустами дитини говорить істина"...так тому і бути, не будемо розчаровувати дітей, вони і так натерпілись...
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27.03.2022 14:43 Відповісти
В 2014 році дєяки наші ресурси розповідали цю байку трошки інакше, мовляв приїхали біженці з Донецька, іх добрі україінці одягають і годують, а дівчинка 6 рочків на запитання де ії татко каже що на донеччини хохлів вбиває. Триває інформаційний бій, але все це дійсно правда. З обох сторін. На відміну від "мальчика в трусиках".
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27.03.2022 16:07 Відповісти
"Колаборанту" вручить грамоту за то, что десять раз подряд разводил кацапов по пристрерянным точкам, благодаря чему, без особого напряга, было уничтожено рекордное колличество российских агрессоров и их техники. И по ТВ это всё показать.
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27.03.2022 13:43 Відповісти
Когда кацапы на аэродром снова сгонят технику - ему нужно с ней рядом стоять всё время, чтобы её наша армия не обстреляла. Так сказать, охранять
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27.03.2022 13:48 Відповісти
РАсстрелять падлу на месте!!!
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27.03.2022 13:49 Відповісти
В аеропорт суку, і там прив"язати.
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27.03.2022 13:52 Відповісти
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27.03.2022 13:52 Відповісти
Молимось з вами разом за нього денно і нощно.
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27.03.2022 13:58 Відповісти
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27.03.2022 14:14 Відповісти
А куди поділи вже готові Нептуни? Які були... І ППО за свої гроші... Вибачте, але ті хто таке пишуть напевне забули скільки вкрали на катерах в рибальській кузні і на швидких на богдані... Тому не потрібно... Не можна однією рукою давати, а іншою красти.
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27.03.2022 14:52 Відповісти
Якщо вкрали, тому чому за 2.5 роки не посадили при 100-вісоткових прокурорах, сбу, та монобільшості? Якщо нема доказів та може доста гімно на карусель накидати. Будуть докази, поговоримо.
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27.03.2022 18:51 Відповісти
Так може не було ніяких нептунів? І нема за що садити? А якщо були то чому не терплять кораблі орків що впритул до Одеси підходять...
А про 100% прокурорів не потрібно, всі вони 100% ******* гроші... І смію вам нагадати навіть медведчук втік... То що говорити про рибу менших розмірів...
Особливість нашої політики в тому, що сиділа лише Юлька, всі решта над законом.
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27.03.2022 19:20 Відповісти
Що значить може не було? Підміна понять, мені навіть в цей час сперічатися лінь на цю тему.
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28.03.2022 12:01 Відповісти
Що значить може не було? Підміна понять, мені навіть в цей час сперічатися лінь на цю тему.
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28.03.2022 12:01 Відповісти
Що значить може не було? Підміна понять, мені навіть в цей час сперічатися лінь на цю тему.
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28.03.2022 12:01 Відповісти
Що значить може не було? Підміна понять, мені навіть в цей час сперічатися лінь на цю тему.
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28.03.2022 12:02 Відповісти
Що значить може не було? Підміна понять, мені навіть в цей час сперічатися лінь на цю тему.
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28.03.2022 12:02 Відповісти
Що значить може не було? Підміна понять, мені навіть в цей час сперічатися лінь на цю тему.
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28.03.2022 12:03 Відповісти
Що значить може не було? Підміна понять.
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28.03.2022 12:03 Відповісти
Що значить може не було? Підміна понять, мені навіть в цей час сперічатися лінь на цю тему.
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28.03.2022 12:03 Відповісти
А скільки їх було, готових? На травень 19-го? Згідно з Вікі у квітні 19-го ще відбувалися випробування дослідних зразків. На озброєння система була прийнята влітку 20-го. А от чому за майже 2 роки ні Нептунів, ні Вільх не було зроблено, то я відповім: а нахєра? "Мірвглазахпутіна" було цікавіше, а головне, дешевше шукати. В результаті, лише навесні 21-го дослідні (!) зразки було передано ВМС.
До речі, всі ці дані є у Вікіпедії. Чи Вас там забанили? А може "чукчі нє чітатєль, чукчі пісатєль"?
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27.03.2022 20:28 Відповісти
А чому не були зроблені за 5 з 2014 до 2019 так довго розробляли? Катери і Богдан он пачками приймали в армію, і міномети молот... Де зараз ці молоти і катери? Нікому не потрібні... Крали з 2014 і нічого не помінялось після 2019.
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27.03.2022 20:45 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
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28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
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28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:37 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:38 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:38 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
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28.03.2022 10:38 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
показати весь коментар
28.03.2022 10:38 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
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28.03.2022 10:38 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
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28.03.2022 10:38 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
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28.03.2022 10:39 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
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28.03.2022 10:39 Відповісти
Та біс його знає, чому... Напевно тому, що розробити щось толкове з нуля - то набагато довше і складніше, ніж срати мільярдами на велике крадівництво.
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28.03.2022 10:40 Відповісти
Я б радше хотів щоб не у вікіпедії, а удари по кораблях параші... Бо що таке Вікіпедія я знаю... У кожної країни своя... І пишуть там хто що хоче.
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27.03.2022 20:47 Відповісти
Взагалі то було відомо давно і очевидно...але, хтось придумав таку собі умову-не критикувати владу під час війни. Дурня повна, при такій владі ця війна не закінчиться ніколи або прийдемо до перемоги з дуже великими втратами(будьмо реалістами, кацапи просто так не відчепляться ). Так що виниклі питання потрібно вирішувати по горячих слідах, потім буде пізно. З'являться купа "патріотів" і політиканів, які все похоронять(хотів би помилятись), але останніми роками щось так в основному і проходить. Так що війну треба вести на два фронти -і з москалями, і своїми гнидами, не чекаючи закінчення війни.
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27.03.2022 15:03 Відповісти
Ага, от якби не Кононенко, свинарчук, Луценко, грановський і багато багато інших мільйонерів, то можливо б і питань не було до порошенка ... А можливо б було більше, не може ж бути що бояри погані, а цар Петро хороший...
Не можна мільярдерам давати можливість ставати президентами... Моє бачення або бізнес, або політика... І не потрібно про фонди трасти і так далі... Навіть у демократичній Америці зрозуміли, що президент мільярдер це дурна ідея.
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27.03.2022 14:50 Відповісти
самые большие претензии у простого населения к пете потрошенку изза Сатановской-Гонтаревой
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27.03.2022 16:28 Відповісти
Даруйте забув про саму бідну і скромну громадянку Великобританії.
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27.03.2022 18:22 Відповісти
Не пиши хрень
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27.03.2022 14:52 Відповісти
і молимось і за Медведчука, який сотворив мінські.
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27.03.2022 14:00 Відповісти
Давай Трололо ещё несколько раз напиши,а то не все поняли да и тебе больше заплатят.
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27.03.2022 14:13 Відповісти
в спам щойнозаряженого бота Jevgeniy
Це, можливо, і касапсько-пригожинський бот.
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27.03.2022 14:14 Відповісти
Такі мають просто зникати без сліду.
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27.03.2022 14:56 Відповісти
Яке кримінальне провадження, воєнний стан, війна на дворі, кулю в лоба, а то скільки на сході і півдні любителів русского міра і ніде суки не діваються, не їдуть на ПМЖ в рашу, а топчуть нашу українську землю.
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27.03.2022 15:14 Відповісти
 
 