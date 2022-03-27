У Чорнобаївці викрили колаборанта. ФОТО

Співпраця з військовими РФ і сприяння в утворенні окупаційних органів управління - у с. Чорнобаївка викрили місцевого мешканця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.





За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності. За даними слідства, місцевий житель с. Чорнобаївка Херсонської області публічно співпрацює з російськими військовими, допомагаючи їм утворювати окупаційних органів управління в громаді. Також він бере участь в організації роздачі серед місцевих громадян продовольства, завезеного з РФ.

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