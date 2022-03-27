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Кабмин (13803) помощь (6190)

Заявки на получение помощи через "єПідтримку" можно подать до 31 марта

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

кредит,гроші

Кабинет министров ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках программы "єПідтримка" до 31 марта

Об этом свидетельствует правительственное постановление от 26 марта 2022 №367 на "Правительственном портале", сообщает Цензор.НЕТ.

"Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы "є Підтримка" является 31 марта 2022 года", – говорится в постановлении.

Как сообщалось, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину Кабмин 7 марта утвердил список областей, жители которых могут получить единовременную помощь в размере 6,5 тыс. грн. Программа распространяется на регионы, где продолжаются боевые действия Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, а также Киев. Такие выплаты могут получить наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также физлица-предприниматели всех групп, подавших налоговую отчетность за 2021 год или за 4-й квартал 2021 г.

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Чтобы получить выплату, человек должен работать на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора.

Правительство направило на эти цели 21,45 млрд грн, что позволяет выплатить по 6,5 тыс. грн 3,3 млн человек. Средства господдержки можно израсходовать без ограничений.

Сначала программа "єПідтримка" предусматривала выплаты вакцинированным от Covid-19 двумя дозами украинцам в размере 1 тыс.грн и бустерной дозой в размере 500 грн. Однако израсходовать эти выплаты можно было только на ограниченные позиции товаров и услуг.
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Топ комментарии
+2
Да это маразм от ляшка
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27.03.2022 14:23
+2
а мне неположено, я не играю в ащартные игры с государством! налогов акцизов и сборов заплатил кучу за 25-30лет. А вот тем кто ни доллара не заплатил в бютжет, и всю жизнь сидит на бютжете в ДИЯ деньги платят....и за фейковые укольчики, и за то что сбежали с гос работы не услышав даже взрыва теперь и получили 6500 и еще получат как внутренние переселенцы!
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27.03.2022 14:42
+2
Ты так не стартуй.. государство за тебя чуть ли не первые разы переживает.. и пытается что-то для тебя сделать.. а ты начинаешь в кучу мешать государственную помощь, где "Юлина тысяча" была как предел мечтаний и каких-то мутно-тупорылых чертей, которые пытаются это же государство *******..
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27.03.2022 15:01
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А дубль2 будет??
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27.03.2022 14:21 Ответить
Новину, що Івано-Франківщина від завтра виходить з "червоної зони" карантину,
франківці зустріли з подивом: "А що це?".
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27.03.2022 14:21 Ответить
Да это маразм от ляшка
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27.03.2022 14:23 Ответить
це шляшко краде грошi
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27.03.2022 14:49 Ответить
а мне неположено, я не играю в ащартные игры с государством! налогов акцизов и сборов заплатил кучу за 25-30лет. А вот тем кто ни доллара не заплатил в бютжет, и всю жизнь сидит на бютжете в ДИЯ деньги платят....и за фейковые укольчики, и за то что сбежали с гос работы не услышав даже взрыва теперь и получили 6500 и еще получат как внутренние переселенцы!
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27.03.2022 14:42 Ответить
Ты так не стартуй.. государство за тебя чуть ли не первые разы переживает.. и пытается что-то для тебя сделать.. а ты начинаешь в кучу мешать государственную помощь, где "Юлина тысяча" была как предел мечтаний и каких-то мутно-тупорылых чертей, которые пытаются это же государство *******..
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27.03.2022 15:01 Ответить
ты меня не учи! учись сам жить и выживать!
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27.03.2022 15:50 Ответить
Та понятно.. наученный... а очевидных вещей не видишь и судя по всему не понимаешь..
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27.03.2022 15:57 Ответить
чем ты наученное, гальмо убогое? е-підтримка пише - на меє можливості.
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27.03.2022 18:24 Ответить
*має
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27.03.2022 18:25 Ответить
смешной какой)))

суда по :

1)"я не играю в ащартные игры с государством" - налогов ты не платишь а работаешь по серому

2) "налогов акцизов и сборов заплатил кучу за 25-30лет" - налогов ты не платил, максимум акциз с алкоголя и топлива. за топливо, ты получил дороги. кстати это и есть "азартные игры с государством")))

3)"А вот тем кто ни доллара не заплатил в бютжет" - в бюджет платят в гривне.

Ну и на последок. Во первый ты тотально безграмотен, просто ужас. Во вторых, судя по "азартным играм с государством" и " "фейковым укольчикам" - ты наглухо е...тый))))
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27.03.2022 16:15 Ответить
Якщо мій начальник відмовився оформити мене офіціально (я замірювальник і проробив на фірмі 5 років) тоді я сам винуватий? Фірму він закрив та втік до Іспанії. Роботу у свої 57 років я вже не знайду, а до пенсії (2,5 тис.) ще далеко. Звичайно за ці 6.5 тис. можна прожити лише 2-3 місяці, але мені і цього не отримати. Тоді який сенс жити далі? Мені вже все байдуже, а от молоді які хочуть жити вбивають тисячами.......
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27.03.2022 15:57 Ответить
На эту помощь уже выделены деньги, есть конкретное целевое назначение. Смысл ограничивать её по времени?
Не терпится потратить часть этих денег на что-то нецелевое?
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27.03.2022 16:15 Ответить
 
 