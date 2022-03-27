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Кабмін (6265) допомога (5105)

Заявки на отримання допомоги через "єПідтримку" можна подати до 31 березня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

кредит,гроші

Кабінет міністрів обмежим 31 березня термін подання заявок на отримання допомоги в межах програми "єПідтримка".

Про це свідчить урядова постанова від 26 березня 2022 року №367 на "Урядовому порталі", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Встановити, що останнім днем подачі запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться в постанові.

Як повідомлялося, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну Кабмін 7 березня затвердив перелік областей, жителі яких можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Програма поширюється на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ. Такі виплати можуть отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, що подали податкову звітність за 2021 рік або за 4-й квартал 2021 р.

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Щоб отримати виплату, людина повинна працювати на умовах трудового договору, гіг-контракту або іншого цивільно-правового договору.

Уряд спрямував на ці цілі 21,45 млрд грн, що дозволяє виплатити по 6,5 тис. грн 3,3 млн осіб. Кошти держпідтримки можна витратити без обмежень.

Спочатку програма "єПідтримка" передбачала виплати вакцинованим від Covid-19 двома дозами українцям у розмірі 1 тис.грн і бустерною дозою в розмірі 500 грн. Однак витратити ці виплати можна було тільки на обмежені позиції товарів і послуг.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
Да это маразм от ляшка
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27.03.2022 14:23
+2
а мне неположено, я не играю в ащартные игры с государством! налогов акцизов и сборов заплатил кучу за 25-30лет. А вот тем кто ни доллара не заплатил в бютжет, и всю жизнь сидит на бютжете в ДИЯ деньги платят....и за фейковые укольчики, и за то что сбежали с гос работы не услышав даже взрыва теперь и получили 6500 и еще получат как внутренние переселенцы!
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27.03.2022 14:42
+2
Ты так не стартуй.. государство за тебя чуть ли не первые разы переживает.. и пытается что-то для тебя сделать.. а ты начинаешь в кучу мешать государственную помощь, где "Юлина тысяча" была как предел мечтаний и каких-то мутно-тупорылых чертей, которые пытаются это же государство *******..
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27.03.2022 15:01
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А дубль2 будет??
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27.03.2022 14:21 Відповісти
Новину, що Івано-Франківщина від завтра виходить з "червоної зони" карантину,
франківці зустріли з подивом: "А що це?".
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27.03.2022 14:21 Відповісти
Да это маразм от ляшка
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27.03.2022 14:23 Відповісти
це шляшко краде грошi
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27.03.2022 14:49 Відповісти
а мне неположено, я не играю в ащартные игры с государством! налогов акцизов и сборов заплатил кучу за 25-30лет. А вот тем кто ни доллара не заплатил в бютжет, и всю жизнь сидит на бютжете в ДИЯ деньги платят....и за фейковые укольчики, и за то что сбежали с гос работы не услышав даже взрыва теперь и получили 6500 и еще получат как внутренние переселенцы!
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27.03.2022 14:42 Відповісти
Ты так не стартуй.. государство за тебя чуть ли не первые разы переживает.. и пытается что-то для тебя сделать.. а ты начинаешь в кучу мешать государственную помощь, где "Юлина тысяча" была как предел мечтаний и каких-то мутно-тупорылых чертей, которые пытаются это же государство *******..
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27.03.2022 15:01 Відповісти
ты меня не учи! учись сам жить и выживать!
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27.03.2022 15:50 Відповісти
Та понятно.. наученный... а очевидных вещей не видишь и судя по всему не понимаешь..
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27.03.2022 15:57 Відповісти
чем ты наученное, гальмо убогое? е-підтримка пише - на меє можливості.
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27.03.2022 18:24 Відповісти
*має
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27.03.2022 18:25 Відповісти
смешной какой)))

суда по :

1)"я не играю в ащартные игры с государством" - налогов ты не платишь а работаешь по серому

2) "налогов акцизов и сборов заплатил кучу за 25-30лет" - налогов ты не платил, максимум акциз с алкоголя и топлива. за топливо, ты получил дороги. кстати это и есть "азартные игры с государством")))

3)"А вот тем кто ни доллара не заплатил в бютжет" - в бюджет платят в гривне.

Ну и на последок. Во первый ты тотально безграмотен, просто ужас. Во вторых, судя по "азартным играм с государством" и " "фейковым укольчикам" - ты наглухо е...тый))))
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27.03.2022 16:15 Відповісти
Якщо мій начальник відмовився оформити мене офіціально (я замірювальник і проробив на фірмі 5 років) тоді я сам винуватий? Фірму він закрив та втік до Іспанії. Роботу у свої 57 років я вже не знайду, а до пенсії (2,5 тис.) ще далеко. Звичайно за ці 6.5 тис. можна прожити лише 2-3 місяці, але мені і цього не отримати. Тоді який сенс жити далі? Мені вже все байдуже, а от молоді які хочуть жити вбивають тисячами.......
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27.03.2022 15:57 Відповісти
На эту помощь уже выделены деньги, есть конкретное целевое назначение. Смысл ограничивать её по времени?
Не терпится потратить часть этих денег на что-то нецелевое?
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27.03.2022 16:15 Відповісти
 
 