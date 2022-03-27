Заявки на отримання допомоги через "єПідтримку" можна подати до 31 березня

Кабінет міністрів обмежим 31 березня термін подання заявок на отримання допомоги в межах програми "єПідтримка".

Про це свідчить урядова постанова від 26 березня 2022 року №367 на "Урядовому порталі", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Встановити, що останнім днем подачі запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", – йдеться в постанові.

Як повідомлялося, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну Кабмін 7 березня затвердив перелік областей, жителі яких можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Програма поширюється на регіони, де тривають бойові дії: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Київ. Такі виплати можуть отримати наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також фізособи-підприємці всіх груп, що подали податкову звітність за 2021 рік або за 4-й квартал 2021 р.

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Щоб отримати виплату, людина повинна працювати на умовах трудового договору, гіг-контракту або іншого цивільно-правового договору.

Уряд спрямував на ці цілі 21,45 млрд грн, що дозволяє виплатити по 6,5 тис. грн 3,3 млн осіб. Кошти держпідтримки можна витратити без обмежень.

Спочатку програма "єПідтримка" передбачала виплати вакцинованим від Covid-19 двома дозами українцям у розмірі 1 тис.грн і бустерною дозою в розмірі 500 грн. Однак витратити ці виплати можна було тільки на обмежені позиції товарів і послуг.