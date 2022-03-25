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За місяць Україна залучила близько $4 мільярдів від міжнародних партнерів, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

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Україні за місяць вдалось залучити близько 4 млрд доларів від міжнародних партнерів.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, скільки коштів Україні вдалося залучити за останній місяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мова про цифри, близькі до 4 млрд доларів",- сказав Шурма.

Водночас він зауважив, що наразі економіка країни переживає великий великий шок, і, за різними оцінками, за місяць економіка втратила від 35 до 60%.

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Проте говорити про загальні втрати економіки поки зарано, оскільки все буде залежати від того, як військова ситуація розвиватиметься надалі.

"Але важливо не те, наскільки вона (економіка. - Ред.) постраждала, а те, що ми будемо робити, щоб її відновити", - зауважив Шурма.

Він зауважив, що експорт - це надзвичайно важлива складова економіки, яка забезпечує приплив валюти. І в нашій країні є три основних компоненти експорту: металургія, аграрна галузь та ІТ-галузь. Тому уряд і надалі робитиме все можливе, аби забезпечити цим галузям належні умови.

Автор: Ірина Дашківська
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вовочка, смотри чтобы твои холопы ермаки не растянули..
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25.03.2022 07:14 Відповісти
https://www.mfa.am/ru/interviews-articles-and-comments/2022/03/24/mfa_statement__/11366
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25.03.2022 07:23 Відповісти
Не привлекла, а ДАЛИ.
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25.03.2022 08:09 Відповісти
Отож...
І бажано дивитись, щоб дармове добро не вкрали.
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25.03.2022 09:01 Відповісти
 
 