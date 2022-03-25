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За месяц Украина привлекла около $4 миллиарда от международных партнеров, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

деньги,доллар,доллары

Украине за месяц удалось привлечь около 4 млрд долларов от международных партнеров.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, сколько средств Украине удалось привлечь за последний месяц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о цифрах, близких к 4 млрд долларов",- сказал Шурма.

В то же время он отметил, что сейчас экономика страны испытывает большой шок, и, по разным оценкам, за месяц экономика потеряла от 35 до 60%.

Однако говорить об общих потерях экономики пока рано, поскольку все будет зависеть от того, как военная ситуация будет развиваться в дальнейшем.

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"Но важно не то, насколько она (экономика. – Ред.) пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить", – заметил Шурма.

Он отметил, что экспорт – это важнейшая составляющая экономики, обеспечивающая приток валюты. И в нашей стране есть три основных компонента экспорта: металлургия, аграрная отрасль и IT-отрасль. Поэтому правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы обеспечить этим отраслям надлежащие условия.

Автор: Анастасія Потіха
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вовочка, смотри чтобы твои холопы ермаки не растянули..
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25.03.2022 07:14 Ответить
https://www.mfa.am/ru/interviews-articles-and-comments/2022/03/24/mfa_statement__/11366
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25.03.2022 07:23 Ответить
Не привлекла, а ДАЛИ.
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25.03.2022 08:09 Ответить
Отож...
І бажано дивитись, щоб дармове добро не вкрали.
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25.03.2022 09:01 Ответить
 
 