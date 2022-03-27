Десантники сбили три крылатые ракеты над Николаевщиной
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За последние сутки подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили над Николаевщиной три крылатые ракеты, выпущенные российскими войсками.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Ракеты были успешно сбиты десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.
Следует отметить, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбито около двух десятков единиц воздушных объектов противника. А это – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Работаем дальше!" – отметили в Минобороны.
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+55 Перехватчик
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@barkov1168
·
4 ч
Ни одно поколение в России не жило без войны! НИ ОДНО!
Обязательно, какой -нибудь престарелый олигофрен, отправит умирать кучу молодых, за свои больные фантазии!
Я не став загострювати ситуацію і просто залишився при своєму.
Як мені цікаво зараз глянути йому в очі, коли в перші дні війни у нього під будинком тероборона Миколаєва ввічливо зустріла і зупинила три САУшки; дві без башен, одна ввіткнулась в білборд.
Просто дуже цікаво. Бо одні упороті в путЄна і його армію вже вибачення в мене перепросили, відвівши додолу очі.
@BorisAbramich
·
18 ч
Два фельдмаршала. Паша - Мерседес обещал взять Грозный за 1 день. Кожугетыч обещал взять Киев за 2 дня.
https://twitter.com/i/status/1507836550062624768
Карма працює, її ще ніхто не відміняв.
-Она Божья!
Слава нації
Смерть москалям
Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою.
А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми,
Що тебе із хлібом-сіллю будем зустрічати ми?
Ні, тебе зустріне куля! Моя куля у бою,
Щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю.
Ти прийшов, як злодій, підло і підступно,
І тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму.
Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів,
І ніхто мені не скаже, що людину я убив!
Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла,
Недарма твою країну звуть «імперією зла».
Хай мою відчувши силу у бою крізь чорний дим,
Ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим.
Та тебе, так званий «брате», я не братиму в полон.
Твоїм тілом, м'ясом клятим годуватиму ворон.
І твої мерзенні кості без скорботи і жалю
На церковному погості я голодним псам скормлю.
Ти покинув свою Рашу під покровом темноти
І прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти.
Та злочинець, а не воїн, злий пройдисвіт і палій,
Ти могили не достоїн у святій землі моїй».
В Минобороны РФ о подвигах полковника Владимира Полякова и старшины Сергея Ершова: Благодаря профессионализму и опыту полковник Владимир Поляков в первые дни военной операции зенитная ракетная бригада уничтожила более 30 воздушных целей противника. Из них 5 самолетов Су-24 и 25 БЛА, в том числе 12 турецких «Байрактаров». Российские бойцы, прикрывая соединения и воинские части первого эшелона, ликвидировали корректировщики огня и 14 воздушных целей - разведывательные и ударные. Старшина Сергей Ершов взял на себя командование группой, задача которой была разведать маршрут движения бригады, после тяжелого ранения командира в ходе неравного боя с противником. Он приказал бойцам отходить, после чего точечными ударами удалось уничтожить силы противника. Благодаря грамотным действиям старшины российские военные с минимальными потерями вернулись на подконтрольную ВС РФ территорию и предотвратили готовящуюся провокацию националистов.
- Спокойно! Ща все будет. Ещё и медаль получим!(далее по приведенному вам тексту)