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Десантники сбили три крылатые ракеты над Николаевщиной

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

За последние сутки подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили над Николаевщиной три крылатые ракеты, выпущенные российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Ракеты были успешно сбиты десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.

Следует отметить, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбито около двух десятков единиц воздушных объектов противника. А это – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Работаем дальше!" – отметили в Минобороны.

Читайте: Три крылатые ракеты врага сбиты на Одещине, - пресс-секретарь ОВА Братчук
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Топ комментарии
+55
Игорь Барков


@barkov1168

·
4 ч



Ни одно поколение в России не жило без войны! НИ ОДНО!
Обязательно, какой -нибудь престарелый олигофрен, отправит умирать кучу молодых, за свои больные фантазии!
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27.03.2022 14:25
+39
Просто усі москалі *******. Цим вони і відрізняюцця від українців і білорусів (маю надію) .
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27.03.2022 14:29
+34
Борис Абрамыч


@BorisAbramich

·
18 ч



Два фельдмаршала. Паша - Мерседес обещал взять Грозный за 1 день. Кожугетыч обещал взять Киев за 2 дня.

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27.03.2022 14:28
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Игорь Барков


@barkov1168

·
4 ч



Ни одно поколение в России не жило без войны! НИ ОДНО!
Обязательно, какой -нибудь престарелый олигофрен, отправит умирать кучу молодых, за свои больные фантазии!
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27.03.2022 14:25 Ответить
Просто усі москалі *******. Цим вони і відрізняюцця від українців і білорусів (маю надію) .
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27.03.2022 14:29 Ответить
Синдром неполноценности путлера, олицетворяет весь болотный народ.
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27.03.2022 14:35 Ответить
Колись, не так давно, я одному нашому олігофрену саме так і сказав, мовляв "роісся завжди з кимось воює". Ми саме грали на більярді. Які тільки скажені очі в нього були. Ага, киває єхидно, саме роісся, повторює.
Я не став загострювати ситуацію і просто залишився при своєму.
Як мені цікаво зараз глянути йому в очі, коли в перші дні війни у нього під будинком тероборона Миколаєва ввічливо зустріла і зупинила три САУшки; дві без башен, одна ввіткнулась в білборд.
Просто дуже цікаво. Бо одні упороті в путЄна і його армію вже вибачення в мене перепросили, відвівши додолу очі.
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27.03.2022 14:33 Ответить
До початку війни також один совкодрочер розповідав про адин нарот, та скоро ми будєм вмєстє. Тепер, коли добре мерзоті наваляти, каже, що то путєн просто нє понял, что хотєлі українці.
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27.03.2022 14:57 Ответить
Вся суть рашки в этом мультфильме - https://www.youtube.com/watch?v=9BlIwqK9MC4
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27.03.2022 14:36 Ответить
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27.03.2022 14:25 Ответить
Браво, хлопці!
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27.03.2022 14:26 Ответить
ДШВ ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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27.03.2022 14:27 Ответить
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27.03.2022 14:27 Ответить
Надо придумать заклинание чтобы и ракеты падали от слова "паляниця".. они и сами со стыда упасть готовы, надо только подтолкнуть..
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27.03.2022 14:28 Ответить
Борис Абрамыч


@BorisAbramich

·
18 ч



Два фельдмаршала. Паша - Мерседес обещал взять Грозный за 1 день. Кожугетыч обещал взять Киев за 2 дня.

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27.03.2022 14:28 Ответить
Палкавводци, блдь!
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27.03.2022 14:34 Ответить
а нахера закатрупили шуйгу? кто знает?
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27.03.2022 14:42 Ответить
Может так надо по шаманскому ритуалу
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27.03.2022 14:59 Ответить
Брехня ! І це легко перевіряється, і відео є.Він казав, що 1 десантним полком візьмемо Грозний за 2 години.!
https://twitter.com/i/status/1507836550062624768
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27.03.2022 14:53 Ответить
Так, обіцяв за два дні, але війна продовжувалася два роки і закінчилася перемогою Чечні. Так, що хлопці є ще час добре попрацювати, та якомога більше знищити фашистів ***********. Вони знищили 120 000 мирних жителів Чечні, в першу чеченську, ці тварюки замість молока матері пили кров, а зараз припхалися нищити українських громадян. Ніякої пощади, тільки смерть фашистам.
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27.03.2022 15:12 Ответить
Але обидва взяли за щоку.
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27.03.2022 14:32 Ответить
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27.03.2022 15:04 Ответить
От і до Вусіка прийшов справжній рузкій мір. Його дружина повідомила, що їхній будинок захопили окупанти та зробили там міні штаб.
Карма працює, її ще ніхто не відміняв.
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27.03.2022 14:32 Ответить
Вони зробили там православний рузькій мір ...
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27.03.2022 14:37 Ответить
-Чья это квартира?
-Она Божья!
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27.03.2022 14:49 Ответить
За умови гарної видимості, "чистого поля" та пунктів попередження - чому б і ні.
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27.03.2022 14:37 Ответить
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27.03.2022 14:43 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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27.03.2022 14:44 Ответить
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27.03.2022 14:51 Ответить
Хороша коса.
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27.03.2022 15:24 Ответить
G-3 ? Файний машингвер, ой бадьора кацапокосилка.
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27.03.2022 15:29 Ответить
Їб.ште їх хлопці нещадно і їдіть уперед, Перемога буде за нами. Вся Україна з вами.
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27.03.2022 14:50 Ответить
П'ята ранку, було темно, було тихо, як в раю,

Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою.

А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми,

Що тебе із хлібом-сіллю будем зустрічати ми?

Ні, тебе зустріне куля! Моя куля у бою,

Щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю.

Ти прийшов, як злодій, підло і підступно,

І тому я уб'ю тебе, як світло убива завжди пітьму.

Я уб'ю тебе, мій враже, за Житомир, Київ, Львів,

І ніхто мені не скаже, що людину я убив!

Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла,

Недарма твою країну звуть «імперією зла».

Хай мою відчувши силу у бою крізь чорний дим,

Ти піднімеш прапор білий, щоб залишитись живим.

Та тебе, так званий «брате», я не братиму в полон.

Твоїм тілом, м'ясом клятим годуватиму ворон.

І твої мерзенні кості без скорботи і жалю

На церковному погості я голодним псам скормлю.

Ти покинув свою Рашу під покровом темноти

І прийшов на землю нашу, щоб у неї полягти.

Та злочинець, а не воїн, злий пройдисвіт і палій,

Ти могили не достоїн у святій землі моїй».
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27.03.2022 14:51 Ответить
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27.03.2022 14:53 Ответить
то фігня....на однокласниках бачив некролог якогось хє-ра кацапського, так їхня зграя тільки байрактарів 12 штук збили)))))
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27.03.2022 15:09 Ответить



В Минобороны РФ о подвигах полковника Владимира Полякова и старшины Сергея Ершова: Благодаря профессионализму и опыту полковник Владимир Поляков в первые дни военной операции зенитная ракетная бригада уничтожила более 30 воздушных целей противника. Из них 5 самолетов Су-24 и 25 БЛА, в том числе 12 турецких «Байрактаров». Российские бойцы, прикрывая соединения и воинские части первого эшелона, ликвидировали корректировщики огня и 14 воздушных целей - разведывательные и ударные. Старшина Сергей Ершов взял на себя командование группой, задача которой была разведать маршрут движения бригады, после тяжелого ранения командира в ходе неравного боя с противником. Он приказал бойцам отходить, после чего точечными ударами удалось уничтожить силы противника. Благодаря грамотным действиям старшины российские военные с минимальными потерями вернулись на подконтрольную ВС РФ территорию и предотвратили готовящуюся провокацию националистов.
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27.03.2022 15:17 Ответить
- Мы обосрались! Нашу разведку расхерачили, колону пошманали, еле успели убежать обратно в хрюсию! Как нам доложить начальству, чтобы нас не расстреляли?
- Спокойно! Ща все будет. Ещё и медаль получим!(далее по приведенному вам тексту)
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27.03.2022 15:30 Ответить
може вони навіть і обісратись не встигли)))
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27.03.2022 15:37 Ответить
 
 